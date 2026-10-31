Srbska zvezdnica po nujni operaciji uspešno okreva

Oboževalci srbske pevke Tee Tairović so bili zaskrbljeni, potem ko je v javnost prišla novica, da so jo morali nujno operirati. Po poročanju srbskega časnika Blic so jo v nedeljo zvečer sprejeli v bolnišnico, zdravniki pa so se po pregledu odločili za takojšen operativni poseg.
Kot so poročali srbski mediji, naj bi šlo za notranjo krvavitev, zaradi katere naj bi bilo pevkino življenje ogroženo. Podrobnosti o vzroku krvavitve in posegu niso bile uradno razkrite. Vesela novica pa je, da je operacija po poročanju medijev uspela in da pevka okreva.
Oglasila se je njena ekipa
Po zaskrbljujočih novicah se je oglasila tudi pevkina služba za odnose z javnostmi. Njeni predstavniki so potrdili, da je njeno stanje trenutno dobro, drugih podrobnosti pa za zdaj ne želijo razkrivati.
Tea Tairović je zdaj dobro. "Podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju ne bi razkrivali. Javnosti se bo osebno oglasila, ko bo to lahko storila. Prosimo za razumevanje," so sporočili iz njene ekipe.
Za zdaj tako ostaja neznano, kaj je povzročilo zdravstvene težave in kakšno okrevanje jo čaka. Njena ekipa je jasno izrazila željo, da bi pevki v tem času omogočili mir, dokler ne bo pripravljena sama spregovoriti o tem, kaj se je zgodilo.
Pred kratkim je še nastopala
Tea, ki je znana po energičnih nastopih in uspešnicah, kot so Hajde, Balkanija in Na jednu noć, je v zadnjih letih postala ena prepoznavnejših pevk na regionalni glasbeni sceni.
Po poročanju hrvaškega Jutarnjega lista je pred hospitalizacijo nastopala v Nemčiji, kjer se ji je na odru pridružil tudi pevec Aco Pejović. Novica o nujni operaciji je zato še toliko bolj presenetila njene oboževalce.
Pevka je leta 2025 nastopila tudi v zagrebški Areni, kjer je navdušila številne oboževalce. Njena glasba in energični nastopi so ji prinesli priljubljenost po vsej regiji.
Zdaj so misli njenih oboževalcev predvsem pri njenem okrevanju. Njena ekipa je potrdila, da je dobro, več informacij pa bo pevka, ko bo pripravljena, očitno delila sama.
Vir: Jutanji list, Blic
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