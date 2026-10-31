Srbska zvezdnica po nujni operaciji uspešno okreva

Oboževalci srbske pevke Tee Tairović so bili zaskrbljeni, potem ko je v javnost prišla novica, da so jo morali nujno operirati. Po poročanju srbskega časnika Blic so jo v nedeljo zvečer sprejeli v bolnišnico, zdravniki pa so se po pregledu odločili za takojšen operativni poseg.

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Kot so poročali srbski mediji, naj bi šlo za notranjo krvavitev, zaradi katere naj bi bilo pevkino življenje ogroženo. Podrobnosti o vzroku krvavitve in posegu niso bile uradno razkrite. Vesela novica pa je, da je operacija po poročanju medijev uspela in da pevka okreva.

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Oglasila se je njena ekipa

Po zaskrbljujočih novicah se je oglasila tudi pevkina služba za odnose z javnostmi. Njeni predstavniki so potrdili, da je njeno stanje trenutno dobro, drugih podrobnosti pa za zdaj ne želijo razkrivati. Tea Tairović je zdaj dobro. "Podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju ne bi razkrivali. Javnosti se bo osebno oglasila, ko bo to lahko storila. Prosimo za razumevanje," so sporočili iz njene ekipe.

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Za zdaj tako ostaja neznano, kaj je povzročilo zdravstvene težave in kakšno okrevanje jo čaka. Njena ekipa je jasno izrazila željo, da bi pevki v tem času omogočili mir, dokler ne bo pripravljena sama spregovoriti o tem, kaj se je zgodilo.

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Pred kratkim je še nastopala

Tea, ki je znana po energičnih nastopih in uspešnicah, kot so Hajde, Balkanija in Na jednu noć, je v zadnjih letih postala ena prepoznavnejših pevk na regionalni glasbeni sceni. Po poročanju hrvaškega Jutarnjega lista je pred hospitalizacijo nastopala v Nemčiji, kjer se ji je na odru pridružil tudi pevec Aco Pejović. Novica o nujni operaciji je zato še toliko bolj presenetila njene oboževalce. Pevka je leta 2025 nastopila tudi v zagrebški Areni, kjer je navdušila številne oboževalce. Njena glasba in energični nastopi so ji prinesli priljubljenost po vsej regiji.

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Zdaj so misli njenih oboževalcev predvsem pri njenem okrevanju. Njena ekipa je potrdila, da je dobro, več informacij pa bo pevka, ko bo pripravljena, očitno delila sama.

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