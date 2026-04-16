6 izdelkov, ki jih ne smete kupiti na spletu

Da bodo vaši prihodnji nakupi bolj premišljeni, enostavnejši in brez nepotrebnih vračil, smo pripravili praktičen vodnik: kaj se res splača naročiti online in česa ni dobro kupovati na slepo.

7 izdelkov, ki se jih splača kupiti online

1. Kozmetika, ki jo že dobro poznate Pri izdelkih, ki jih uporabljate redno in natančno veste, kateri odtenek, tekstura ali formula vam ustreza, je spletna trgovina skoraj vedno najboljša izbira. Ponudba je širša, popustov je več, pogosto pa dobite še vzorčke ali brezplačno poštnino. Če imate svojo 'večno' podlago, najljubši šampon ali kremo, ki jo naročate že leta, splet ponuja največ prednosti.

icon-expand Nakupovanje knjig preko spleta pogosto omogoča večjo izbiro. FOTO: Dreamstime

2. Vsakodnevni izdelki: čistila, papirnate brisače, detergenti Gre za izdelke, ki ne potrebujejo testiranja, zavzamejo pa veliko prostora v nakupovalni vrečki. Spletna dostava vam tako prihrani čas, težo in pogosto tudi nekaj evrov. To so popolni izdelki za nakup na zalogo. 3. Knjige Spletne knjigarne imajo bistveno širšo ponudbo in boljše zaloge, zato želeni naslov pogosto dobite že naslednji dan. Če veste, katero knjigo ali učni pripomoček iščete, je spletna nakupna izkušnja udobnejša in pogosto tudi cenejša.

icon-expand Nakup modnih dodatkov preko spleta je enostaven in varen, saj velikost običajno ne igra večje vloge. FOTO: Shutterstock

4. Prehranska dopolnila Za izdelke preverjenih znamk, ki jih uporabljate redno, kot so vitamini, kolagen, magnezij ali probiotiki, je splet odlična rešitev. Zaradi paketnih popustov in stalnih akcij so dopolnila prek spleta skoraj vedno ugodnejša kot v fizičnih trgovinah. 5. Tehnologija in elektronika Elektroniko je najlažje kupovati online, saj lahko na enem mestu primerjate modele, preberete ocene uporabnikov in preverite tehnične specifikacije. Spletne cene so pogosto nižje, akcije pogostejše, vračilo pa preprosto. Telefoni, slušalke, prenosniki ali mali gospodinjski aparati so zato tipični izdelki, ki se jih najbolj splača naročiti po spletu. 6. Modni dodatki Torbe, sončna očala, rutke, nakit in šali so izdelki, pri katerih velikost običajno ne igra večje vloge. Splet ponuja več modelov, lažjo primerjavo cen in dostop do tujih kolekcij, zato je nakup dodatkov online pogosto najbolj priročna možnost. 7. Igrače in darila Ko potrebujete darilo ali iščete idejo, je splet idealen. Filtri po starosti, kategorijah in interesih močno olajšajo izbiro, ocene pa vam povedo, ali je igrača res kakovostna. Velika prednost je tudi možnost pošiljanja darila neposredno na naslov obdarovanca.

icon-expand Čevlje je dobro preizkusiti v fizični trgovini. FOTO: Dreamstime

Kaj pa je bolje preveriti v trgovini?

Čeprav je splet priročen, obstajajo izdelki, ki jih je skoraj nujno videti, otipati ali preizkusiti v živo, še posebej, če želite biti povsem prepričani o nakupu. 1. Čevlji Številke se razlikujejo od modela do modela, materiali se različno raztezajo, stopala pa imamo vsi nekoliko drugačna. V trgovini takoj občutite, ali vas čevelj tišči, ali drgne peto, ali je podplat dovolj mehak in ali potrebujete drugačno številko. Pri obutvi, še posebej zimski ali poletni, je fizično preizkušanje skoraj nujno. 2. Kavč, postelja in drugi večji kosi pohištva Pohištvo je pogosto tisti izdelek, ki je na fotografiji videti popolno, doma pa precej manj. Barve se razlikujejo, materiali so drugačni na otip, dimenzije pa se lahko hitro izkažejo za nepraktične. V trgovini preverite trdoto, barvo v naravni svetlobi, teksturo materiala ter višino in globino, da se kos res prilega vašemu prostoru.

icon-expand Preden kupimo pohištvo, ga je dobro pogledati v fizični trgovini. FOTO: Shutterstock

3. Parfumi Opis vonja je lahko zelo zavajajoč. Parfumi se na vsaki koži razvijajo drugače, nekatere note postanejo bolj intenzivne, druge pa povsem zbledijo. Če parfuma še niste imeli, ga obvezno preizkusite v živo, splet je smiseln šele potem, ko ste prepričani, da vam res ustreza. 4. Obleke za posebne priložnosti Pri oblekah, ki morajo pristajati popolno, poročnih, gala ali večernih, splet lahko hitro razočara. Prileganje, dolžina, barva in kakovost materiala so elementi, ki jih lahko realno ocenite šele v trgovini. Za vsakdanje kose je splet odlična rešitev, za pomembne dogodke pa je pametneje pomeriti več modelov v živo.

icon-expand Ko kupujemo nova ličila, je priporočeno, da si jih ogledamo v trgovini in preverimo dejanski odtenek. FOTO: Shutterstock