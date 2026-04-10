Terasa, na kateri boste želeli ostati še malo dlje

Poletni večer. Miza na terasi. Kozarec vina, ki ga počasi srkate, medtem ko se dan umirja. Svetloba je mehka, zrak prijeten in nenadoma se zdi, da se nikamor ne mudi. Takšni trenutki so pogosto najlepši del dneva. Ni presenetljivo, da mnogi prav na terasi preživijo največ časa - ko vreme to dopušča. Toda prav tu se pogosto pokaže tudi težava. Sonce je premočno, veter prehladen ali pa prvi dež hitro konča prijetno druženje. Zato zunanji prostor danes postaja nekaj več kot le terasa ali vrt. Postaja prostor, ki ga želimo uporabljati čim dlje in čim bolj udobno.

Ko zunanji prostor postane del vsakdana

Domovi se danes vse bolj odpirajo navzven. Velika steklena vrata, odprti pogledi na vrt in terase, ki so zasnovane kot nadaljevanje dnevnega prostora. Ko je zunanji prostor pravilno urejen, se življenje naenkrat razširi. Jutranja kava je lepša na svežem zraku. Kosilo na prostem postane spontana odločitev. Poletni večeri pa trajajo nekoliko dlje. Prav zato postajajo pergole in druge rešitve za zunanji ambient vse bolj priljubljene. Ne gre več le za senco, temveč za občutek udobja in zaščite, ki omogoča, da prostor uporabljamo skozi večji del leta. Sodobne bioklimatske pergole omogočajo prilagajanje svetlobe in prezračevanja, dodatni sistemi, kot so ZIP screen senčila ali zasteklitve, pa poskrbijo za zaščito pred vetrom ali hladnejšim vremenom. Rezultat je prostor, ki se lahko spreminja glede na letni čas, vreme ali razpoloženje.

Lepota prostora, ki deluje naravno

Pri zunanjem ambientu ni pomembno le, kako deluje, temveč tudi, kako izgleda. Pergola ali nadstrešek morata delovati kot naravni del hiše – kot da sta bila načrtovana že od začetka. Prav to razumevanje prostora je vodilo blagovne znamke Eksteriêr , ki se ukvarja z rešitvami za bivanje na prostem. Pri zasnovi izhajajo iz prostora samega: njegove orientacije, svetlobe, pogleda in načina uporabe. Tak pristop omogoča, da zunanji prostor ne deluje kot dodatek, temveč kot premišljen del doma.

icon-expand

Ko arhitektura sreča bivanje na prostem

Za blagovno znamko Eksteriêr stoji podjetje Arh tradicija d.o.o., ki se že vrsto let ukvarja z načrtovanjem in izvedbo masivnih lesenih hiš. Pri svojem delu združujejo tradicijo gradnje, sodobne arhitekturne pristope in razumevanje kakovostnega bivanja. In iz teh izkušenj se je razvila tudi ideja o celovitih rešitvah za zunanji ambient.

icon-expand

Prostor za majhne trenutke

Najlepši deli doma pogosto niso tisti, ki so največji ali najbolj razkošni. Pogosto so to prav majhni prostori, kjer se zgodijo najlepši trenutki. Ko je zunanji prostor zasnovan premišljeno, terasa postane več kot le del vrta. Postane prostor, kjer si vzamemo čas. Če razmišljate, kako bi tudi sami ustvarili takšen kotiček doma, lahko več idej in rešitev najdete s pomočjo ekipe Eksteriêr , ki vam bo predstavila različne možnosti za sodoben in estetsko dovršen zunanji ambient.

icon-expand