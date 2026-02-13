Znana Slovenka sporočila veselo novico

Tia Repina je svojo nosečnost uradno potrdila na družbenem omrežju Instagram, kjer je delila ganljiv video s trebuščkom in ultrazvočnimi posnetki ter zapisala: "Every love story gets a new chapter... baby Repina arriving this summer."
Za Mikija in njegovo drago Petro to pomeni, da bo že drugič dedek, saj je njegov sin Mark že oče deklice, zato je družina že vajena otroškega smeha in razigranega utripa doma.
Posebno čustveno poglavje se je v družini zapisalo, ko je Miki Vlahovič dobil svojo prvo vnukinjo in ji na presenečenje vseh posvetil pesem Dobra Villa. "Pesem poslušam 10- do 15-krat na dan, zaporedoma, in nikakor se je ne naveličam. Prav zavajba mi," pravi srečni dedek. Vnukinja je dobila ime Illa, od tod tudi naslov Dobra Villa – Vlahovič Illa.
Pesem sprva ni bila namenjena javnosti, temveč le vnukinji in najožjemu družinskemu krogu. Ob prvem družinskem srečanju je med darili izročil lesen USB-ključek s posneto skladbo, za katero ni vedel nihče. Ko so jo prvič zavrteli, so bile prisotne tudi solze ganjenosti, mala Illa pa je med poslušanjem celo prenehala jokati.
