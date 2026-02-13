Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Tia Repina - ig
Novice

Znana Slovenka sporočila veselo novico

K.Č
13. 02. 2026 11.53
0

V znani slovenski glasbeni družini Vlahovič se letos obeta nova velika prelomnica – 23-letna Tia Repina, hči Mikija Vlahoviča, bo prvič postala mamica. Novico, da pričakujeta otroka, je medijem najprej potrdil njen ponosni oče, glasbenik Miki Vlahovič, nekaj dni pozneje pa je tudi Tia delila veselo novico.

Tia Repina je svojo nosečnost uradno potrdila na družbenem omrežju Instagram, kjer je delila ganljiv video s trebuščkom in ultrazvočnimi posnetki ter zapisala: "Every love story gets a new chapter... baby Repina arriving this summer."

Najlepši trenutki iz poročnega slavja znane Slovenke
Preberi še
Najlepši trenutki iz poročnega slavja znane Slovenke
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Mikija in njegovo drago Petro to pomeni, da bo že drugič dedek, saj je njegov sin Mark že oče deklice, zato je družina že vajena otroškega smeha in razigranega utripa doma.

Znana Slovenka se pripravlja na poročno slavje
Preberi še
Znana Slovenka se pripravlja na poročno slavje

Posebno čustveno poglavje se je v družini zapisalo, ko je Miki Vlahovič dobil svojo prvo vnukinjo in ji na presenečenje vseh posvetil pesem Dobra Villa. "Pesem poslušam 10- do 15-krat na dan, zaporedoma, in nikakor se je ne naveličam. Prav zavajba mi," pravi srečni dedek. Vnukinja je dobila ime Illa, od tod tudi naslov Dobra Villa – Vlahovič Illa.

Znana slovenska vplivneža prvič postala starša
Preberi še
Znana slovenska vplivneža prvič postala starša

Pesem sprva ni bila namenjena javnosti, temveč le vnukinji in najožjemu družinskemu krogu. Ob prvem družinskem srečanju je med darili izročil lesen USB-ključek s posneto skladbo, za katero ni vedel nihče. Ko so jo prvič zavrteli, so bile prisotne tudi solze ganjenosti, mala Illa pa je med poslušanjem celo prenehala jokati.

Iskrene čestitke bodočim staršem.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Tia Repina Miki Vlahovič Nosečnost noseča otrok gašper repina
Novice

Slovenska političarka je v sorodu s to slavno igralko

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517