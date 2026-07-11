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Tia Repina - ig
Novice

Znana Slovenka se je razveselila sina in mu nadela čudovito ime

N. Č.
11. 07. 2026 04.00
5

Tia Repina in njen mož Gašper sta se razveselila sina Lina. Par, ki do zadnjega ni želel poznati spola, je zdaj razkril prve podrobnosti in fotografije novorojenčka na Instagramu.

V ožjem družinskem krogu uveljavljenega slovenskega glasbenika Mikija Vlahoviča te dni odmevajo čestitke ob enem najpomembnejših življenjskih dogodkov. Njegova hči, Tia Repina, se je z možem Gašperjem razveselila rojstva svojega prvorojenca.

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Spola nista želela vedeti

Marsikdo bi se v obdobju sodobne medicine težko uprl želji po tem, da izve spol otroka, a Tia in Gašper sta bila odločna. Za Žurnal sta že pred porodom pojasnila, da želita ohraniti trenutek presenečenja do konca. Medtem ko so ju prijatelji prepričevali, da bosta zibala punčko, sta sama močno čutila, da pod srcem raste fantek. 8. julija 2026 se je ta njuna slutnja potrdila, ko sta v naročje prejela malega Lina.

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Ime, ki je pritegnilo pozornost

Ime je takoj pritegnilo pozornost javnosti, saj v slovenskem okolju velja za izjemno redko in prefinjeno izbiro. Se pa je v lanskem letu, prav tako v poletnih mesecih, sina Lina razveselila še ena znana Slovenka. Gre za Ines Dužič, ki smo jo spoznali v šovu Kmetija, več pa si lahko preberete TUKAJ!

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KOMENTARJI (5)

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periot22 12. 07. 2026 14.11
0 0
Znana za koga?
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ajdanakolesu 11. 07. 2026 15.34
1 0
Na sreco nisem znana oseba, morda le med bolniki in tudi jaz po dveh sinovih nisem vedela da nosim dvojcka. Imajo pa vsi slovenska imena. Gašper, Miha, Jure, Grega.
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Rock8 11. 07. 2026 17.39
0 0
Hvalevredno,
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Rock8 11. 07. 2026 12.26
2 0
Hmm,lin,ja pritegnil je mojo pozornost,glede prefinjenosti bi se pa zadržal...
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InaB 11. 07. 2026 08.03
7 0
Pepca iz Kašlja je tudi rodila
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