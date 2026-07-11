Znana Slovenka se je razveselila sina in mu nadela čudovito ime

V ožjem družinskem krogu uveljavljenega slovenskega glasbenika Mikija Vlahoviča te dni odmevajo čestitke ob enem najpomembnejših življenjskih dogodkov. Njegova hči, Tia Repina, se je z možem Gašperjem razveselila rojstva svojega prvorojenca.
Spola nista želela vedeti
Marsikdo bi se v obdobju sodobne medicine težko uprl želji po tem, da izve spol otroka, a Tia in Gašper sta bila odločna. Za Žurnal sta že pred porodom pojasnila, da želita ohraniti trenutek presenečenja do konca. Medtem ko so ju prijatelji prepričevali, da bosta zibala punčko, sta sama močno čutila, da pod srcem raste fantek. 8. julija 2026 se je ta njuna slutnja potrdila, ko sta v naročje prejela malega Lina.
Ime, ki je pritegnilo pozornost
Ime je takoj pritegnilo pozornost javnosti, saj v slovenskem okolju velja za izjemno redko in prefinjeno izbiro. Se pa je v lanskem letu, prav tako v poletnih mesecih, sina Lina razveselila še ena znana Slovenka. Gre za Ines Dužič, ki smo jo spoznali v šovu Kmetija, več pa si lahko preberete TUKAJ!
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