Po skoraj 11 letih ljubezni: Slovenski športnik dahnil usodni da

Po skoraj enajstih letih skupne poti sta si Tim Gajser in Špela Motaln obljubila večno zvestobo. Eden najuspešnejših slovenskih motokrosistov in njegova dolgoletna partnerica sta svojo ljubezensko zgodbo okronala s poroko, prvi utrinki njunega posebnega dne pa so že zaokrožili po družbenih omrežjih.

Par se je zaročil julija lani, zdaj pa sta tudi uradno stopila v zakonski stan . Fotografije iz poročnega dne, ki so jih svatje delili na družbenih omrežjih, razkrivajo romantično vzdušje, skrbno izbrane podrobnosti in pravljično kuliso, ki je poskrbela za nepozabne spomine na njun veliki dan.

Tim Gajser in Špela Motaln veljata za enega najbolj skladnih slovenskih parov, njuna zveza pa je skozi leta ostala večinoma stran od žarometov. Prav zato je novica o poroki navdušila številne oboževalce.

Posebno pozornost je pritegnila nevesta, ki je za poročni dan izbrala elegantno belo čipkasto obleko. Oprijet kroj je poudaril njeno silhueto, medtem ko so romantični detajli poskrbeli za brezčasen videz.

Obleko so dopolnjevali dolgi čipkasti rokavi in srčasto oblikovan dekolte, celoten videz pa je zaokrožila razkošna poročna tančica s čipkastim robom, ki je segala vse do tal. Prav ta detajl je bil eden najbolj opaznih elementov njenega poročnega videza.

Videzu je dodala še nežno valovito pričesko, elegantno ogrlico in šopek belih cvetlic.