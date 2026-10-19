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Tim Gajser - ig
Novice

Po skoraj 11 letih ljubezni: Slovenski športnik dahnil usodni da

N. Č.
19. 10. 2026 14.59
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Eden najboljših slovenskih motokrosistov in njegova dolgoletna izbranka sta se poročila. Prvi utrinki razkrivajo romantičen poročni dan, nevesta pa je navdušila v elegantni čipkasti obleki.

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Po skoraj enajstih letih skupne poti sta si Tim Gajser in Špela Motaln obljubila večno zvestobo. Eden najuspešnejših slovenskih motokrosistov in njegova dolgoletna partnerica sta svojo ljubezensko zgodbo okronala s poroko, prvi utrinki njunega posebnega dne pa so že zaokrožili po družbenih omrežjih.

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Po zaroki še poroka

Par se je zaročil julija lani, zdaj pa sta tudi uradno stopila v zakonski stan. Fotografije iz poročnega dne, ki so jih svatje delili na družbenih omrežjih, razkrivajo romantično vzdušje, skrbno izbrane podrobnosti in pravljično kuliso, ki je poskrbela za nepozabne spomine na njun veliki dan.

Tim Gajser - ig zgodba
Tim Gajser - ig zgodba FOTO: Instagram zgodba

Tim Gajser in Špela Motaln veljata za enega najbolj skladnih slovenskih parov, njuna zveza pa je skozi leta ostala večinoma stran od žarometov. Prav zato je novica o poroki navdušila številne oboževalce.

Nevesta očarala v čipkasti obleki

Posebno pozornost je pritegnila nevesta, ki je za poročni dan izbrala elegantno belo čipkasto obleko. Oprijet kroj je poudaril njeno silhueto, medtem ko so romantični detajli poskrbeli za brezčasen videz.

Obleko so dopolnjevali dolgi čipkasti rokavi in srčasto oblikovan dekolte, celoten videz pa je zaokrožila razkošna poročna tančica s čipkastim robom, ki je segala vse do tal. Prav ta detajl je bil eden najbolj opaznih elementov njenega poročnega videza.

Videzu je dodala še nežno valovito pričesko, elegantno ogrlico in šopek belih cvetlic.

Romantični utrinki navdušili sledilce

Med objavljenimi fotografijami je tudi posnetek mladoporočencev ob rdečem ferrariju, ki je poročnemu fotografiranju dodal pridih glamurja. Na drugih fotografijah pozirata pred kamnito stavbo in pred cerkvenim oltarjem, kjer si izmenjujeta zaljubljene poglede in nežne objeme.

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Utrinke poročnega dne je na Instagramu delila organizatorka poroke tudi Satin Papež, ki je sodelovala pri pripravi njunega velikega dne.

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