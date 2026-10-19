Po skoraj 11 letih ljubezni: Slovenski športnik dahnil usodni da

Po skoraj enajstih letih skupne poti sta si Tim Gajser in Špela Motaln obljubila večno zvestobo. Eden najuspešnejših slovenskih motokrosistov in njegova dolgoletna partnerica sta svojo ljubezensko zgodbo okronala s poroko, prvi utrinki njunega posebnega dne pa so že zaokrožili po družbenih omrežjih.
Po zaroki še poroka
Par se je zaročil julija lani, zdaj pa sta tudi uradno stopila v zakonski stan. Fotografije iz poročnega dne, ki so jih svatje delili na družbenih omrežjih, razkrivajo romantično vzdušje, skrbno izbrane podrobnosti in pravljično kuliso, ki je poskrbela za nepozabne spomine na njun veliki dan.
Nevesta očarala v čipkasti obleki
Posebno pozornost je pritegnila nevesta, ki je za poročni dan izbrala elegantno belo čipkasto obleko. Oprijet kroj je poudaril njeno silhueto, medtem ko so romantični detajli poskrbeli za brezčasen videz.
Obleko so dopolnjevali dolgi čipkasti rokavi in srčasto oblikovan dekolte, celoten videz pa je zaokrožila razkošna poročna tančica s čipkastim robom, ki je segala vse do tal. Prav ta detajl je bil eden najbolj opaznih elementov njenega poročnega videza.
Videzu je dodala še nežno valovito pričesko, elegantno ogrlico in šopek belih cvetlic.
Romantični utrinki navdušili sledilce
Med objavljenimi fotografijami je tudi posnetek mladoporočencev ob rdečem ferrariju, ki je poročnemu fotografiranju dodal pridih glamurja. Na drugih fotografijah pozirata pred kamnito stavbo in pred cerkvenim oltarjem, kjer si izmenjujeta zaljubljene poglede in nežne objeme.
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