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Tina Blašković - ig
Novice

Znana Slovenka razkrila, da je ponovno samska

N. Č.
18. 06. 2026 04.00
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Se še spomnite Tine Blašković, ki smo jo spoznali v šovu Sanjski moški? Razkrila je, da je po sodelovanju v dveh resničnostnih šovih znova na trgu samskih.

Tina Blašković je stara znanka resničnostnih šovov. Najprej smo jo spoznali v šovu Sanjski moški, ko se je borila za srce sanjskega Blaža, pozneje pa je nastopila tudi v hrvaški različici šova Poroka na prvi pogled, kjer je bil njen izbranec Brazilec Tiago. Kljub temu da sta s Tiagom sprva delovala kot popoln par, se njuna ljubezenska zgodba ni izšla.

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Po šovih je našla srečo v ljubezni

Tina je lani na družbenih omrežjih sporočila, da je ponovno srečna v dvoje. Izbrala je temnolasega moškega iz domačega Kopra, ki ga je poznala že več let. Čeprav je na začetku želela, da bi se njuna zveza razvijala počasi, so stvari stekle precej hitro. Po dveh ali treh večerjah je postalo jasno, da gre za resen odnos.

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"Spoznala sva se pred nekaj leti. Ko sva se videla, sva se lepo pozdravila in smejala, letos pa me je povabil na večerjo. Strinjala sem se, ampak le prijateljsko in brez velikih pričakovanj. Iz ene večerje sta se razvili dve, tri in tako naprej. Resnično se je zelo potrudil zame. Vse, kar rečem, jemlje resno, spoštuje me, tako kot jaz njega, in zelo sva si všeč," je takrat povedala za Net.hr.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tina je ponovno samska

Zdaj pa se zdi, da je simpatična Tina ponovno samska. Iz njenih družbenih omrežij so izginile vse njune skupne fotografije, kar so sledilci kar hitro opazili. Več si lahko preberete TUKAJ!

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Hrvaško različico šova Poroka na prvi pogled si lahko ogledate na VOYO!

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Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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