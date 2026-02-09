Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi

Nekdanja vrhunska alpska smučarka Tina Maze je s sledilci delila poseben trenutek, ujet na skupinski fotografiji, ki je v hipu pritegnila ogromno pozornosti.

Na fotografiji je skupaj z Andreo Massijem, dolgoletnim trenerjem in njenim življenjskim sopotnikom, ki je znan kot eden ključnih mož njenega športnega uspeha. Poleg njiju je na fotografiji tudi Alberto Tomba, legendarni italijanski smučar ter eden največjih zvezdnikov v zgodovini alpskega smučanja na sploh, znan po svojih izjemnih zmagah in karizmi.