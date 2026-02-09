Zadovoljna.si
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi

N. Č.
09. 02. 2026 18.01
0

Tina Maze je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri je v družbi samih športnih legend, njeni oboževalci pa so, ko so jo zagledali, naravnost ponoreli.

Nekdanja vrhunska alpska smučarka Tina Maze je s sledilci delila poseben trenutek, ujet na skupinski fotografiji, ki je v hipu pritegnila ogromno pozornosti.

Na fotografiji je skupaj z Andreo Massijem, dolgoletnim trenerjem in njenim življenjskim sopotnikom, ki je znan kot eden ključnih mož njenega športnega uspeha. Poleg njiju je na fotografiji tudi Alberto Tomba, legendarni italijanski smučar ter eden največjih zvezdnikov v zgodovini alpskega smučanja na sploh, znan po svojih izjemnih zmagah in karizmi.

Družbo dopolnjuje še Jure Košir, nekdanji slovenski smučar in dobitnik olimpijske medalje, ki je dolga leta sodil v svetovni vrh, ter Primož Roglič, vrhunski kolesar in zmagovalec številnih prestižnih dirk, ki velja za enega najuspešnejših slovenskih športnikov vseh časov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fotografija je prejela številne komentarje in všečke

Fotografija, ki prikazuje sproščeno in nasmejano družbo, zbrano na enem mestu, je pri oboževalcih takoj vzbudila navdušenje. Objava je v zelo kratkem času prejela ogromno všečkov in komentarjev, v katerih so sledilci izražali navdušenje, ponos in občudovanje nad druščino, ki jo je Tina Maze zbrala na eni fotografiji.

Po težki bolezni umrl vodilni pevec znane skupine

