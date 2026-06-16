Lepa Slovenka se bo kmalu razveselila prvega otroka

Znan obraz resničnostnih šovov, 26-letna Tjaša Kramarič, in 24-letni pevec zasedbe Firbci ter voditelj na Radiu Veseljak Jaka Šinkovec bosta kmalu zibala. Par, ki je svoje razmerje začel precej skrivnostno, je novico o nosečnosti objavil na družbenih omrežjih, kjer sta delila svoje prve občutke.
Pod njuno objavo so se takoj usule čestitke številnih znanih obrazov in zvestih sledilcev, ki so nestrpno pričakovali najprej potrditev njune zveze, zdaj pa slavijo nov korak v njunem razmerju.
Ni šlo vse po načrtih
Tjaša in Jaka sta svojo življenjsko pot načrtovala "lepo po vrsti", a življenje je imelo svoje čudovite načrte – po zaroki in sanjah o poroki ter skupnem domu je do njiju prišla najlepša novica, da pričakujeta otroka. Čeprav sta se pošalila, da sta "preskočila korak", je jasno, da ju ta nova faza povezuje še močneje in jima prinaša neizmerno veselje, saj bosta kmalu postala starša, medtem ko se njune skupne sanje še naprej uresničujejo.
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