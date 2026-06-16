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tjaša kramarič ig
Novice

Lepa Slovenka se bo kmalu razveselila prvega otroka

N. Č.
16. 06. 2026 13.00
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Tjaša Kramarič in Jaka Šinkovec sta potrdila veselo novico o nosečnosti. Čeprav so bili načrti drugačni, se neizmerno veselita nove družinske vloge in skupne poti.

Znan obraz resničnostnih šovov, 26-letna Tjaša Kramarič, in 24-letni pevec zasedbe Firbci ter voditelj na Radiu Veseljak Jaka Šinkovec bosta kmalu zibala. Par, ki je svoje razmerje začel precej skrivnostno, je novico o nosečnosti objavil na družbenih omrežjih, kjer sta delila svoje prve občutke.

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Pod njuno objavo so se takoj usule čestitke številnih znanih obrazov in zvestih sledilcev, ki so nestrpno pričakovali najprej potrditev njune zveze, zdaj pa slavijo nov korak v njunem razmerju.

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Ni šlo vse po načrtih

Tjaša in Jaka sta svojo življenjsko pot načrtovala "lepo po vrsti", a življenje je imelo svoje čudovite načrte – po zaroki in sanjah o poroki ter skupnem domu je do njiju prišla najlepša novica, da pričakujeta otroka. Čeprav sta se pošalila, da sta "preskočila korak", je jasno, da ju ta nova faza povezuje še močneje in jima prinaša neizmerno veselje, saj bosta kmalu postala starša, medtem ko se njune skupne sanje še naprej uresničujejo.

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