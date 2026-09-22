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Tjaša Vrečič - ig
Novice

Poročna obleka znane Slovenke jemlje dih

N. Č.
22. 09. 2026 08.40
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Za Tjašo Vrečič, ki so jo gledalci spoznali v šovu Kmetija, je minuli konec tedna pomenil enega najlepših trenutkov v življenju. Svojemu dolgoletnemu partnerju je namreč obljubila večno zvestobo.

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Slovenska vplivnica in nekdanja tekmovalka resničnostnega šova Kmetija, Tjaša Vrečič, se je poročila. Veselo novico je delila po poročnem koncu tedna, s čimer je razveselila številne sledilce, ki njeno življenjsko pot spremljajo že vrsto let.

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Slovenci so jo spoznali v šovu Kmetija

Tjaša Vrečič je širši javnosti postala znana leta 2021, ko je sodelovala v priljubljenem resničnostnem šovu Kmetija. Takrat je pogosto polnila naslovnice zaradi svoje iskrenosti in zanimive življenjske zgodbe, veliko pozornosti pa je pritegnilo tudi njeno prijateljstvo s sotekmovalcem Ginom, zaradi katerega so se pojavile številne govorice. Te je pozneje večkrat zanikala in poudarila, da med njima nikoli ni bilo nič več kot prijateljstvo.

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V Kmetiji smo jo spremljali tudi leta 2024, kjer je bila ena izmed najbolj zanimivih tekmovalk, številni pa so ji pripisovali vlogo ene izmd favoritk za zmago. Takrat jo je na posestvu obiskal tudi zaročenec Marsel, kateremu je zdaj obljubila večno zvestobo. Njegov obisk si lahko ogledate v videoposnetku spodaj.

S partnerjem sta skupaj že vrsto let

Srečo je našla ob partnerju Marselu, s katerim sta v preteklosti večkrat delila skupne trenutke tudi na družbenih omrežjih. Pred časom je zapisala, da sta nerazdružljiva tako v zasebnem kot poslovnem življenju, saj skupaj delujeta na področju športa in podjetništva. Na družbenih omrežjih je razkrila tudi, da bo leto 2026 zanju posebno, saj sta načrtovala tako poroko kot gradnjo doma.

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Zdaj so se te napovedi tudi uresničile. Minuli konec tedna sta stopila pred oltar in svojo dolgoletno zvezo okronala s poroko.

Kmetija 2024: Tjaša in Marsel
Kmetija 2024: Tjaša in MarselFOTO: POP TV

Poročna obleka, o kateri je sanjala

Posebno pozornost je pritegnila tudi nevestina poročna obleka. Na družbenih omrežjih je zapisala: "Sanjala sem o vsakem centimetru te obleke."

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Dodala je tudi, da so jo vsi svatje že prehiteli z objavo obleke, pa vendar jo je zdaj objavila tudi sama in zapisala nekaj podrobnosti o njej. "Po štirih pomerjenih oblekah je 5. bila tista ta prava. Tista v kateri so tekle solze sreče," se je glasil delček čustvenega zapisa. Obleko si lahko ogledate spodaj.

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