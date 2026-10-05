To je večer za vse, ki še verjamejo v velike ljubezenske pesmi

Črnogorski pevec, avtor in eden najbolj prepoznavnih glasov romantičnega popa se to jesen vrača pred slovensko občinstvo. V soboto, 10. oktobra 2026, ob 21. uri bo nastopil v ljubljanskem Media Centru Cvetličarna , kjer bo pripravil večer svojih največjih uspešnic in balad.

Ćetković je solo kariero začel že konec devetdesetih, leta 2000 pa je izdal prvenec Kristina. Sledili so albumi Budi mi voda, Kad ti zatreba, Pola moga svijeta in številne pesmi, ki so sčasoma postale stalnica radijskih postaj, koncertnih dvoran in, priznajmo, tudi marsikaterega zasebnega ljubezenskega spomina.

Njegov recept se skozi leta pravzaprav ni bistveno spreminjal: močna melodija, prepoznavno topel vokal in besedila o odnosih, bližini, izgubah ter ljubezni brez pretirane ironije ali distance. Prav to je danes morda celo njegova največja posebnost.

V času hitrih trendov in skladb, ki se pogosto rodijo z mislijo na nekaj sekund družbenih omrežij, Ćetković ostaja zvest glasbi, ki potrebuje nekoliko več časa. Glasbi za tiste trenutke, ko želimo dejansko poslušati besedilo. Tudi sam je v letošnjem pogovoru pred ljubljanskim koncertom poudaril, da po 26 letih kariere svoje stare pesmi občuti še močneje kot ob njihovem nastanku, saj so jim leta in življenjske izkušnje dodali novo težo.