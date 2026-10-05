To je večer za vse, ki še verjamejo v velike ljubezenske pesmi

Črnogorski pevec, avtor in eden najbolj prepoznavnih glasov romantičnega popa se to jesen vrača pred slovensko občinstvo. V soboto, 10. oktobra 2026, ob 21. uri bo nastopil v ljubljanskem Media Centru Cvetličarna, kjer bo pripravil večer svojih največjih uspešnic in balad.
Glasba, ki nikoli ni lovila modnih trendov
Ćetković je solo kariero začel že konec devetdesetih, leta 2000 pa je izdal prvenec Kristina. Sledili so albumi Budi mi voda, Kad ti zatreba, Pola moga svijeta in številne pesmi, ki so sčasoma postale stalnica radijskih postaj, koncertnih dvoran in, priznajmo, tudi marsikaterega zasebnega ljubezenskega spomina.
Njegov recept se skozi leta pravzaprav ni bistveno spreminjal: močna melodija, prepoznavno topel vokal in besedila o odnosih, bližini, izgubah ter ljubezni brez pretirane ironije ali distance. Prav to je danes morda celo njegova največja posebnost.
V času hitrih trendov in skladb, ki se pogosto rodijo z mislijo na nekaj sekund družbenih omrežij, Ćetković ostaja zvest glasbi, ki potrebuje nekoliko več časa. Glasbi za tiste trenutke, ko želimo dejansko poslušati besedilo. Tudi sam je v letošnjem pogovoru pred ljubljanskim koncertom poudaril, da po 26 letih kariere svoje stare pesmi občuti še močneje kot ob njihovem nastanku, saj so jim leta in življenjske izkušnje dodali novo težo.
Od Pogledov v temi do Evrovizije
Med skladbami, ki so pomembno zaznamovale njegovo kariero, so Pogledi u tami, Pola moga svijeta, Nazovi me, Zar je kraj?, Prokleta bila in Prsten na sto. Številne še danes sodijo med njegove najbolj poslušane pesmi. Širše evropsko občinstvo ga je spoznalo tudi leta 2014, ko je Črno goro zastopal na Evroviziji s skladbo Moj svijet.
Toda čeprav so za njim velike dvorane, nagrade in desetletja kariere, je bistvo njegovih koncertov ostalo precej preprosto: glas, zgodba in občinstvo. In morda prav zato njegove pesmi tako dobro delujejo v živo.
Ljubljano čaka večer romantike
Koncert v Cvetličarni bo del njegove turneje Live Tour 2026, obiskovalci pa lahko pričakujejo preplet največjih uspešnic in pesmi, ki so zaznamovale različna obdobja njegove kariere.
Če torej sodite med tiste, ki še vedno verjamejo, da ima dobra ljubezenska balada posebno moč, ali pa imate ob kateri od njegovih skladb zgodbo, za katero ve samo še ena oseba, je 10. oktober morda pravi večer za nekaj nostalgije.
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