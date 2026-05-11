To poletje prisegamo na te sandale in natikače

To so čevlji, ki jih povezujemo z dolgimi, brezksrbnimi dnevi in sproščenimi večeri. A letos poletna obutev ni zgolj praktična izbira. Kolekcije ženskih sandalov in natikačev v trgovinah Mass so tako raznolike in dodelane, da hitro postane jasno: en par enostavno ne bo dovolj. Med modeli, ki nagovarjajo minimalistke, in tistimi, ki prisegajo na bolj izrazite detajle, se odpira prostor za igro, kombiniranje in osebni izraz. Prav zato so letošnje kolekcije tako privlačne, ker omogočajo, da obutev postane enakovreden del stajlinga, ne le njegova dopolnitev, tako za vsak dan, kot za v službo ali za na počitnice.

Elegantni sandali

Prefinjeni sandali so letos odgovor na vse tiste dni, ko želite z izbiro stajlinga narediti vtis brez pretiranega napora. Tanki paščki, mehko usnje in subtilni detajli ustvarjajo ravno pravo ravnotežje med eleganco in udobjem. V kolekciji elegantnih sandalov v trgovinah Mass vas bo navdušila pestra izbira modelov s peto in z ravnimi podplati, ki jim je skupno to, da so izjemno šik in primerni za različne priložnosti. Barvna paleta ostaja premišljeno umirjena. Bež, rjave, črne in zlate sandale zlahka vključite v skoraj vsako modno kombinacijo. Še posebej lepo se ujamejo z naravnimi materiali, kot so lan, bombaž ali svila, in ustvarijo tisti brezčasen, rahlo mediteranski občutek urejenosti. Posebno pozornost si zaslužijo modeli iz kolekcij znamk UPcollection in Tamaris, ki delujejo izjemno ženstveno in so odlična izbira za posebne priložnosti in za vsak dan, ko si zaželite malo glamurja.

icon-expand

Natikači: od urbanih stajlingov do dopusta ob morju

Natikači že dolgo niso več obutev za plažo, pravzaprav so letos eden ključnih kosov urbane poletne garderobe. Njihova največja prednost je prav v tem, da združujejo enostavnost in estetiko. Ravni podplati, čiste linije in kakovostni materiali jih postavljajo v ospredje kot popolno izbiro za vsakdan. Minimalistični modeli v nevtralnih tonih delujejo skoraj arhitekturno, so preprosti, a izjemno premišljeni. Odlično se podajo k širšim hlačam, oversized srajcam ali preprostim oblekam, kjer pride do izraza njihova čistost linij. Klasični natikači, ki jim pogosto rečemo kar "šlape" pa so še vendo najbolj priljubljena izbira za dopustniško obutev. Bolj enostavno in bolj trendovsko skoraj ne gre. Za najbolj priljubljenimi casual natikači te sezone pobrskajte po kolekcijah znamk Replay, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Ipanema in Adidas.

Ko casual dobi luksuzni pridih

Med modeli, ki letos še posebej izstopajo, so natikači Steve Madden. Gre za natikače z izrazitejšim, nekoliko robustnejšim podplatom in širokim zgornjim trakom, ki pogosto vključuje teksturo, od tkanine, semiša do videza rafije. Prav ta kombinacija jih naredi zanimive: so dovolj udobni za vsak dan, a hkrati dovolj opazni, da delujejo kot modni poudarek. Vizualno zelo spominjajo na luksuzne modele modnih hiš, kjer so široki trakovi in naravni materiali stalnica, predvsem pri poletnih kolekcijah, ki stavijo na brezčasno eleganco. Podoben občutek ustvarjajo tudi ti natikači, ki jih odlikuje preprosta oblikaj, a izrazit karakter. To so natikači, ki ne potrebujejo dodatkov, saj sami zaključijo celoten videz. Najlepše delujejo v kombinaciji z enostavnimi kosi kot so laneni kompleti, oversized srajce, dolge obleke. So tisti element, ki celoten videz dvigne na višjo raven, brez da bi bil preveč vpadljiv. To je tisti kos, ki ga opisujemo kot tihi luksuz.

icon-expand

Japonke: minimalistična klasika

Japonke so tisti kos, ki ga imamo v omari skoraj vse, a letos jih gledamo z nove perspektive. Daleč od klasičnih, povsem športnih modelov, ki so še vedno zelo priljubljena ženska obutev, so postale presenetljivo sofisticiran del poletne garderobe. Za to so poskrbeli pri priljubljenih znamkah kot sta Havaianas in Ipanema. Klasične japonke so dodelali z zanimivimi detajli na zgornjem delu, navdušuje pa tudi izbira barv za letošnje kolekcije. Od toplih zemeljskih tonov do brezčasne črne, kar omogoča, da jih brez težav vključite tudi v bolj urbane kombinacije. Roza, zelene, lila in zlate japonke pa kar kličejo po poletju in nam pričarajo tisti brezkrbni "vibe": Seveda klaisčne japonke ostajajo nepogrešljive tudi za plažo ali bazen, a njihova vloga se tu ne konča. V kombinaciji z dolgo obleko, lanenim kompletom ali celo bolj minimalističnim urbanim outfitom delujejo nepričakovano šik. So popoln primer, kako lahko preprost kos z majhnimi spremembami postane pomemben modni element.

icon-expand

Ikonični modeli, ki ostajajo

Ko govorimo o natikačih, ne moremo mimo znamke Birkenstock, ki že leta postavlja standard udobja. Njihov prepoznavni anatomski podplat je postal sinonim za brezskrbno hojo, ki jo še kako cenimo v toplih mesecih, ko smo več časa na nogah. A pri teh legendarnih natikačih že dolgo ne gre več le za funkcionalnost, saj so modeli iz sezone v sezono vizualno še bolj dovršeni. Poleg klasičnih različic v nevtralnih tonih in usnju jih najdete tudi tudi v mehkih pastelnih barvah in kovinskih odtenkih, lahko so popolnoma odprti ali pa spredaj zaprti. Raznolikost kolekcije Birkenstock v trgovinah Mass vam letos omogoča, da jih vključite tudi v bolj premišljene modne kombinacije. Prav ta kombinacija udobja in stila jih ohranja na vrhu priljubljenosti. So zanesljiva izbira za dneve, ko želite, da vam je udobno, a je vaš cilj vseeno izgledati urejeno in v koraku s trendi.

icon-expand

Ko detajli naredijo razliko