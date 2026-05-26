To so sandali, natikači in superge, ki bodo zaznamovali letošnje poletje

Poletni dnevi in večeri so bolj dinamični, več je gibanja, spontanosti in želje po udobju, a brez kompromisa pri stilu. V novih kolekcijah obutve za poletje v trgovinah Mass se to vidi na vsakem koraku. Sandali, natikači, espadrile, balerinke in superge niso več ločeni po priložnostih, ampak po načinu življenja. Prav zato letošnji trendi delujejo tako nosljivo, sproščeno in hkrati modno dovršeno.

Trend #1: urbana eleganca: polsandali, sandali in natikači, ki nadomestijo klasične čevlje

Poletje v mestu zahteva obutev, ki je elegantna, a hkrati dovolj lahkotna za vroče dni. Zato letos v ospredje prihajajo elegantnejši polsandali, minimalistični sandali in prefinjeni natikači, ki skoraj nadomeščajo klasične zaprte čevlje. V kolekcijah priznanih blagovnih znamk v trgovinah Mass najdemo veliko modelov, zasnovanih za celodnevno nošenje. Posebej močan je trend več tankih paščkov, ki elegantno oblikujejo stopalo in ustvarijo čist, sofisticiran videz. Pri znamki Tamaris letos izstopajo elegantni polsandali v lakastih izvedbah, modeli z mrežasto strukturo in subtilnim sijajem. Posebej opazni so čevlji v bež, krem, črni in zlati barvi, ki jih brez težav kombiniramo tako s poslovnimi outfiti kot tudi z večernimi kombinacijami. V kolekciji ženske obutve za toplejše dni navdušujejo tudi mrežasti polsandali in balerinke, ki ustvarijo občutek lahkotnosti in zračnosti, hkrati pa delujejo zelo moderno. Trend urbane elegance odlično dopolnjujejo minimalistični natikači v stilu luksuznih "Hermès" modelov z enim širokim trakom in čistimi linijami. To so čevlji, ki na prvi pogled delujejo preprosto, v resnici pa izredno premišljeno in sofisticirano.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand 1 / 6











Trend #2: resort estetika: espadrile, rafija, jeans in pletene teksture

Ko se poletje preseli na morje, se spremeni tudi stil obutve. V ospredje pridejo espadrile, casual natikači, platforme in sandali z izrazito teksturo, ki ustvarijo sproščen "resort" občutek. Eden najbolj opaznih modelov sezone je zagotovo Steve Madden Bigmona. Gre za sandale z izrazitim podplatom v videzu rafije. To je model čevlja, ki je postal skoraj sinonim poletnega modnega stila: nekoliko retro, zelo trendovski in idealen za vse, ki želijo bolj opazen modni kos. Platforma ostaja udobna, hkrati pa doda višino in sodoben videz. Velik trend ostajajo espadrile vseh oblik, od modelov z ravnim podplatom do tistih s polno peto. Pri poletni obutvi prevladujejo naravni materiali, videz rafije, pletene teksture in tudi jeans materiali, ki letos močno prihajajo v ospredje. Posebej zanimive so tudi mrežaste balerinke in polsandali, ki ustvarjajo občutek lahkotnosti in zračnosti. Ta trend je ustvarjen za vikende ob morju, poletne brunche, sprehode po obmorskih mestih in vse trenutke, ko želimo, da je naš stajling sproščen, udoben in še vedno v koraku z modo.

icon-expand

Trend #3: večerna eleganca: sandali, ki delujejo kot nakit

Poletje je tudi sezona porok, praznovanj, večerij na prostem in dolgih večerov na terasah. Letošnja elegantna obutev je ustvarjena prav za takšne trenutke. V kolekcijah elegantne ženske obutve v Mass prevladujejo tanki paščki, metalik odtenki, prefinjene pete in subtilni okraski. Pri blagovnih znamkah UPcollection, Tamaris, Liu Jo in Guess najdemo veliko sandalov v zlatih in srebrnih odtenkih, ki delujejo skoraj kot kos nakita. Posebej izstopajo sandali s prstančkom za palec, ki ustvarijo minimalističen, a zelo prefinjen videz. Navdušujejo tudi detajli, kot so kristalčki, kovinski dodatki, pentlje, elegantni trakovi okoli gležnja in subtilni živalski vzorci. To niso več "večerni čevlji", ki jih obujemo samo enkrat, ampak modeli, ki jih brez težav kombiniramo tudi z minimalističnimi dnevnimi outfiti in nosimo skozi celo sezono.

icon-expand

icon-expand FOTO: Arhiv naročnika

icon-expand

icon-expand 1 / 4







Trend #4: sproščeni natikači in japonke: od plaže do mesta

Natikači in japonke letos niso več samo praktična izbira za plažo, ampak pomemben del vsakodnevnega poletnega stila. Še vedno zelo močan ostaja trend anatomskih natikačev, kjer zagotovo izstopajo modeli Birkenstock, ki so postali prava poletna klasika. En ali dva široka trakova, anatomski podplat in sodobna barvna paleta ustvarijo popoln spoj udobja in minimalistične estetike. Bolj modno interpretacijo casual natikačev predstavljajo platformni modeli Liu Jo in Tommy Hilfiger z mehkim zgornjim delom, debelejšimi podplati in izrazitejšimi logotipi, ki ustvarijo bolj "fashion" videz. Takšne modele brez težav nosimo tudi v mestu. Velik trend letošnjega poletja so tudi japonke vseh oblik. Havaianas in Ipanema ostajata sinonim za sproščeno poletno življenje. Njihovi modeli so lahki, mehki in popolni za plažo, bazen in vroče dni, letos pa jih vse pogosteje vključujemo tudi v urbane kombinacije. To je obutev za sproščene trenutke, za morje, poletne aktivnosti, večerne sprehode in vikende brez načrta.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand 1 / 7













Trend #5: aktivno poletje v lahkih, udobnih supergah

Poletje pomeni gibanje in temu sledi tudi obutev. Superge so letos lažje, mehkejše in bolj zračne kot kadarkoli prej. V kolekcijah športne obutve v Mass prevladujejo lahki materiali, zračne strukture in podplati, ki ustvarjajo občutek maksimalnega udobja. Pri Skechers izstopa tehnologija Slip-ins, superge, v katere preprosto stopimo brez sklanjanja. Vedno bolj priljubljeni so tudi modeli z Max Cushioning podplatom, ki dajejo občutek izjemne mehkobe pri hoji. Velik hit ostajajo modeli Uno, ki navdušujejo z različnimi barvnimi kombinacijami, pa tudi nove linije, ki sledijo trendu športno-modnih superg v stilu znamke ON. Gant, New Balance in Tommy Hilfiger ostajajo ključni pri minimalističnih lifestyle supergah v svetlih tonih, ki jih nosimo tako za potovanja kot za vsakdan.

icon-expand FOTO: Arhiv naročnika

icon-expand FOTO: Arhiv naročnika 1 / 2 SUPERGE MASS



Trend #6: detajli, ki naredijo razliko