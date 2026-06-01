Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja

Igralec Tom Hardy se je znašel sredi medijskega viharja zaradi poročil o njegovem težavnem vedenju na snemanju druge sezone kriminalne serije MobLand. Po poročanju medija The Hollywood Reporter se Hardy sooča z nejasno prihodnostjo v seriji, saj so ga producenti, vključno z Jezom Butterworthom iz 101 Studios, začeli videti kot preveliko breme zaradi zamujanja in konfliktov na setu, še dodajajo.
Kaj se je zgodilo?
Glavni razlog za spor med Hardyjem in ekipo so njegovi nenehni izostanki na samem setu. Hardy, ki v seriji igra Harryja Da Souzo, naj bi se namenoma zaklepal v prikolico, s čimer je povzročal večurne zastoje, piše Hollywood Reporter. To vedenje je najbolj prizadelo soigralce, med njimi ikonična Pierca Brosnana in Helen Mirren. Taki dogodki niso le povzročili finančne škode, ampak so načeli tudi odnose med igralsko zasedbo.
"Ure in ure ni hotel priti iz prikolice," pravi vir o Hardyjevem vedenju na snemanju druge sezone omenjene serije in dodaja: "Igralno zasedbo je pustil čakati, [kar je] igra moči. Stavim, da je čakanje Pierca Brosnana, Helen Mirren in drugih samomor kariere."
Že dolgo velja za težavnega igralca
Toma Hardyja sicer že dolgo spremlja ugled igralca, s katerim je težko sodelovati. Podobno izkušnjo je opisal režiser George Miller pri filmu Pobesneli Max, kjer so se kresala mnenja med Hardyjem in disciplinirano Charlize Theron, piše Hollywood Reporter. Prav tako je legendarni sir Patrick Stewart v svoji biografiji leta 2023 omenil, da se Hardy med snemanji Star Treka ni želel družiti z ekipo ter je ves prosti čas preživljal zaprt v prikolici s svojo takratno partnerko, še dodajajo.
Kaj to pomeni za njegovo prihodnost?
Čeprav nekateri mediji poročajo, da naj bi bil Hardy že odpuščen, Hollywood Reporter navaja, da njegova usoda še ni dokončno zapečatena. Produkcija naj bi bila razdeljena, situacija pa "fluidna", kar pomeni, da vrata za njegovo vrnitev še niso povsem zaprta. A dejstvo ostaja: njegovo vedenje je močno načelo odnose z ekipo in ustvarilo dvome o tem, ali je sodelovanje z njim sploh še vzdržno.
Vir: hollywoodreporter.com