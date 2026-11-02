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Tomi in Cassie v 1Minuta - youtube
Novice

Znani Slovenec po šestih letih zveze spet samski

N. Č.
02. 11. 2026 04.00
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Tomi Meglič in Cassie Kagen naj bi po šestih letih zveze končala svojo skupno pot. Čeprav sta svojo zvezo večinoma ohranjala stran od oči javnosti, je novica o domnevnem razhodu hitro odjeknila med slovenskimi oboževalci.

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Po več letih skupnega življenja naj bi se končala ljubezenska zgodba pevca skupine Siddharta, Tomija Megliča, in njegove partnerke Cassie Kagen. Kot poroča revija Suzy, sta se po približno šestih letih zveze odločila, da gresta vsak svojo pot, a naj bi kljub temu ostala v prijateljskih odnosih.

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Po mesecih govoric sta se razšla

Novica je odjeknila potem, ko so se že več mesecev pojavljala ugibanja o njunem razmerju. Pozorni opazovalci so namreč opazili, da se v javnosti vse redkeje pojavljata skupaj, poleti pa naj bi več časa preživljala ločeno. O morebitnem razhodu so se takrat pojavila prva namigovanja, uradne potrditve pa ni bilo.

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Po poročanju revije Suzy naj bi se njuna ljubezenska zgodba začela okoli leta 2020. Čeprav je Tomi Meglič svoje zasebno življenje vedno skrbno varoval pred javnostjo, sta s Cassie Kagen v preteklosti delila nekaj posebnih trenutkov. Leta 2024 sta skupaj nastopila tudi v videospotu skupine Siddharta za skladbo 1Minuta.

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Njuno povezanost so simbolizirale tudi skupne tetovaže. Leta 2024 naj bi si po poročanju slovenskih medijev dala vtetovirati ujemajoči se rdeči znak X, marca letos pa še številko 13 na zapestju.

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Kaj je znanega o razhodu?

Kdaj natančno naj bi se razšla in kaj je pripeljalo do odločitve, za zdaj ni znano. Kot poroča revija Suzy, naj bi razmerje zaključila brez zamer ter ohranila prijateljski odnos, kar naj bi potrdili tudi njuni znanci.

Niti Tomi Meglič niti Cassie Kagen domnevnega razhoda za zdaj nista javno komentirala.

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