TOP božično darilo: personalizirana foto darila

Personalizirana darila, s katerimi resnično lahko izrazite svoja čustva do ljubljenih; saj tudi tisti, ki že ima "vse", zagotovo še nima koledarja s svojimi fotkami.

Božič je že čez en mesec. Ne čakajte na zadnji trenutek, že zdaj si ukradite nekaj minut in pod novoletno jelko postavite foto izdelke, ki ste jih oblikovali sami. Prelistajte po vse tiste fotografije iz telefona (ja, tudi tiste s predzadnjega rojstnega dne, na katere ste že zdavnaj pozabili), izberete tiste, ki vam največ pomenijo, in izdelate darila, ki bodo sama po sebi pripovedovala zgodbo spominov. Kar priznajmo si, kolikokrat smo že dobili kaj, za kar smo pomislili:"Super, ampak kaj naj s tem?" S foto darilom tovrstnih strahov ni treba imeti. To je darilo, ki skriva zgodbo. Spodaj so ideje za nekaj najboljših personaliziranih daril, ki jih lahko podarite svojim ob letošnjem božiču.

icon-expand

Foto koledarji – darilo, ki ga podarjate 365 dni v letu!

Stari starši nimajo nikoli dovolj fotografij svojih vnukov. Za božič jim podarite foto koledar s fotkami najmlajših družinskih članov in zagotovo se jim boste s tem prikupili za vedno (vsaj do naslednjega božiča). Vsak mesec v leto prinaša nov spomin – prve besede, prvi korak, prvi šolski dan ali pa samo tisti sladki trenutek, ko smo v svojem vnuku oz. vnukinji videli majhnega angelčka (pa čeprav traja največ 5 minut). Možje, očetje oz. moški nam pogosto govorijo, da ne potrebujejo ničesar, kar damam po vsem svetu še dodatno otežuje božično nakupovanje. Našli pa smo le nekaj, česar nima še nihče, in sicer personaliziran foto koledar za leto 2026 z vašimi najlepšimi družinskimi fotografijami! Na Fotonaredi.si lahko vsako leto lahko najdete nove dizajne koledarjev, ki zagotavljajo, da bodo vaše fotografije zagotovo zasijale v polnem sijaju. Odkrijte letošnjo kolekcijo. Foto knjige Tisti, ki se želijo kar najbolj potruditi, izberejo foto knjigo. Foto knjige so najboljši varuhi vaših spominov. Izberite želeni format in v trajno spominsko knjigo vstavite fotografije svojih posebnih trenutkov. Za starše in stare starše: Ustvarite kronološko zgodbo o otroštvu svojih malčkov. Od prvega ultrazvoka preko prvih korakov do danes. Vsaka stran prinaša novo čisto nostalgijo - solzice (sreče) so zagotovljene! Za prijateljice: Vse tiste nepozabne zabave, izleti, kave v mestu, spontani izleti – vsi ti spomini si zaslužijo foto knjigo. Bonus: med brskanjem po svojih fotkah se boste spomnili še cele vrste zgod in prigod, na katere ste že pozabili.

icon-expand

Poleg fotografij lahko v knjigo dodate tudi svoje besedilo, da se boste zgodb s fotografij spomnili tudi po dolgih letih. V knjigo lahko po želji tudi dodajate strani in v eno knjigo se lahko vstavi tudi čez 1000 fotografij. Ne pozabite personalizirati platnice knjige, da bodo spomini krasili vašo polico, tudi ko knjiga ne bo odprta.

Stenske dekoracije

Pred vami je zabavni del! Stene so dolgočasne. Ampak fotke na stenah še zdaleč niso! Ko stene oživijo ... oz. tako malo je potrebno! Če samo pokukate v svojo galerijo, boste zagotovo našli nekaj fotk, ki si zaslužijo biti videne. Tista fotka s potovanja je tako posrečena, da mora biti velika. Družinski portret, ki v dnevni sobi pritegne osrednjo pozornost. Ali pa tista spontana fotografija, ki popolnoma ujame bistvo vajinega odnosa. Te fotografije si zaslužijo, da pristanejo na vaših stenah – bodisi kot elegantna fotka na platnu z bogatimi, pisanimi barvami, uokvirjeni na foto posterjih ali kot del kolaža foto ploščic. Za tiste, ki ne znajo vrtati sten ali zabijati žebljev, so foto ploščice idealna rešitev, saj se preprosto prilepijo na steno (pozabite na žeblje in vrtalnike). Nasvet: Lahko jih tudi med seboj kombinirate! Izdelajte nekaj plakatov, ki jih boste uokvirili + eno veliko fotografijo na platnu kot osrednji kos. Mixed media wall gallery = ultimativni cilj notranje opreme.

icon-expand

Foto skodelice Vsako jutro se začne s kavo (ali čajem, da kdo ne bo užaljen). Zakaj ne bi prvi požirek v novem dnevu bil nekoliko poseben? Foto skodelica se izdela v najkrajšem času – v samo nekaj minutah. Izberite katerega od več kot 50 božičnih vzorcev, vstavite fotko, dodajte poljubno besedilo in to je to! Vsaka skodelica je skrbno zapakirana v darilni škatli, ki je pripravljena za podariti.

icon-expand

Barvo skodelice lahko prilagodite priložnosti, na voljo so celo bleščične (glitter). Če pa res želite tisti WAU efekt", je na voljo tudi čarobna skodelica. Videti je kot čisto navadna črna skodelica, a ko se vanjo nalije vroč napitek... BAAM – se zgodi čarovnija in pojavi se fotka! Vsakič znova. Nikoli ne postane dolgočasno gledati, kako se fotografija čarobno prikazuje.

Torej: