Minilo je 19 let od njegove smrti: njegove pesmi še danes poznajo vsi

Toše Proeski je 19. oktobra 2007 umrl v prometni nesreči na avtocesti pri Novi Gradiški. Star je bil komaj 26 let, njegova glasbena kariera pa je bila takrat na vrhuncu. Novica o njegovi smrti se je hitro razširila po vsej regiji in povzročila val žalosti med oboževalci ter glasbeniki.

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Njegova smrt je pretresla regijo

Pevca so pokopali z državnimi častmi v njegovem rodnem Kruševu, kjer se ga še danes spominjajo številni obiskovalci in oboževalci.

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Glasbeni talent je pokazal že zelo zgodaj

Todor Toše Proeski se je rodil leta 1981 v Prilepu, odraščal pa je v Kruševu. Glasba ga je spremljala že od otroštva, zato je svoje izobraževanje nadaljeval na glasbeni šoli in pozneje na glasbeni akademiji v Skopju, kjer je študiral solo petje, piše Net.hr.

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Prvi album je izdal leta 1999, nato pa hitro postal eden najbolj priljubljenih glasbenikov v Severni Makedoniji. Njegova priljubljenost je kmalu presegla državne meje in ga ponesla med največje zvezde nekdanje Jugoslavije.

icon-expand Toše Proeski je umrl v prometni nesreči oktobra leta 2007. FOTO: Profimedia

Pesmi, ki jih poslušamo še danes

Slovenski in hrvaški poslušalci se ga še posebej spominjajo po uspešnicah, kot so Volim osmijeh tvoj, Čija si in Igra bez granica. Njegov značilni vokal, čustvene balade in karizma na odru so mu prinesli posebno mesto v srcih občinstva. Leta 2004 je na tekmovanju za pesem Evrovizije zastopal Makedonijo s pesmijo Life, že leto pozneje pa je izdal album Po tebe, ki mu je prinesel še večjo prepoznavnost po vsej regiji, še poroča Net.hr.

Glasba ni bila njegova edina strast

Poleg uspešne glasbene kariere je bil znan tudi po svojem dobrodelnem delu. Leta 2003 je postal regionalni ambasador dobre volje organizacije UNICEF, leto pozneje pa še nacionalni ambasador v Makedoniji, še dodajajo. Aktivno je sodeloval v številnih projektih, namenjenih otrokom in ranljivim skupinam. Za svoj humanitarni prispevek je prejel tudi nagrado Matere Tereze.

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Spomin nanj živi naprej

Njegov zadnji veliki koncert je potekal le enajst dni pred smrtjo, 5. oktobra 2007, v Skopju. Dogodek je imel dobrodelni namen in je bil posvečen izboljšanju pogojev izobraževanja v Makedoniji.

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Skoraj dve desetletji pozneje se Tošeta Proeskega številni še vedno spominjajo prek njegovih pesmi, dokumentarcev in spominskih dogodkov. Njegova glasba ostaja brezčasna, njegove uspešnice pa še naprej povezujejo generacije poslušalcev.

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