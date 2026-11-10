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robert de niro
Novice

V 74. letu starosti umrla nekdanja muza in partnerica Roberta De Nira

S.B.
10. 11. 2026 12.44
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V 74. letu starosti je umrla ameriška manekenka in igralka Toukie Smith, ki je v osemdesetih in devetdesetih letih zaznamovala modni in televizijski svet. Bila je tudi dolgoletna partnerica hollywoodskega igralca Roberta De Nira, s katerim je dobila dvojčka Airyn in Juliana.

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Vest o njeni smrti je odjeknila v svetu zabave in mode. Njena otroka sta se od mame poslovila z ganljivimi besedami in poudarila, da je za seboj pustila izjemno zapuščino. Opisala sta jo kot izjemno močno žensko, ki je s svojo lepoto, milino in prepoznavno prezenco pomagala utirati pot številnim temnopoltim manekenkam in oblikovalcem.

"Toukie je bila prava naravna sila," sta zapisala in dodala, da je pustila neizbrisen pečat v njunih srcih ter v življenjih vseh, ki so jo imeli priložnost poznati.

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Od manekenskih pist do televizijskih zaslonov

Toukie Smith se je rodila 25. septembra 1952 v Philadelphii, njeno rojstno ime pa je bilo Doris Smith. V modni svet je vstopila leta 1972, potem ko je obiskovala newyorški Fashion Institute of Technology.

Njena kariera se je hitro razvijala. Sodelovala je z nekaterimi največjimi imeni modne industrije, med drugim z oblikovalci Hubertom de Givenchyjem, Thierryjem Muglerjem in Isseyjem Miyakejem. Pojavljala se je tudi v prestižnih modnih revijah, kot sta Vogue in Ebony.

Leta 1978 je prejela posebno priznanje, ko jo je znana ameriška veleblagovnica Bloomingdale's razglasila za manekenko leta.

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Pomembno mesto v njenem življenju je imela tudi družinska povezanost z modo. Njen brat Willi Smith je bil namreč priznan ameriški modni oblikovalec, ki je zaslovel z blagovno znamko WilliWear. Toukie je pogosto nosila njegove kreacije in podpirala njegovo ustvarjanje. Willi je umrl leta 1987, star komaj 39 let.

Pozneje je manekensko kariero nadgradila še z igralsko. Med drugim je nastopila v priljubljeni seriji Miami Vice, širši televizijski publiki pa je bila znana predvsem po vlogi Eve Rawley v humoristični seriji 227. Zaigrala je tudi v več filmih, med drugim v filmih Talkin' Dirty After Dark, I Like It Like That, Joe's Apartment in The Preacher's Wife.

Robert de Niro in Toukie sta v zvezi dobila dvojčka.
Robert de Niro in Toukie sta v zvezi dobila dvojčka.FOTO: Profimedia

Z Robertom De Nirom sta dobila dvojčka

Veliko zanimanja javnosti je vzbujalo tudi njeno zasebno življenje. Toukie Smith je bila med letoma 1988 in 1996 v zvezi z enim najbolj znanih hollywoodskih igralcev, Robertom De Nirom.

Čeprav sta bila oba povezana s svetom slavnih, sta svoje zasebno življenje večinoma skrbno varovala pred javnostjo. Leta 1995 sta postala starša dvojčkov Airyn in Juliana, ki sta se rodila s pomočjo nadomestne matere.

Par se je leta 1996 razšel, vendar sta ostala povezana kot starša svojih otrok. Toukie je sicer vedno poudarjala, da želi svojo zasebnost ohraniti zase. V enem od intervjujev je nekoč povedala, da je čudovito prav to, da zasebno življenje ostane zasebno.

Njena hči Airyn se je po materini smrti od nje poslovila tudi na družbenih omrežjih. Ob skupni fotografiji iz otroštva je zapisala kratko, a čustveno sporočilo: "Vedno te bom imela rada, mama."

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Njena ustvarjalnost se ni končala pri modi in igralstvu

Toukie je bila tudi podjetna ženska, ki je svoje interese razvijala zunaj modne in filmske industrije. Zanimalo jo je namreč tudi gostinstvo.

V New Yorku je odprla lastno restavracijo Toukie's, pred tem pa se je preizkusila tudi v gostinski dejavnosti s cateringom. Pri svojem delu je pokazala še eno plat svoje osebnosti, saj je del prihodkov namenjala v dobrodelne namene.

Smrt Toukie Smith pomeni slovo od ženske, ki je v svojem življenju pustila pečat na več področjih. Bila je uspešna manekenka, igralka, podjetnica, predvsem pa mama dvojčkov, ki se je bosta spominjala kot izjemne ženske.

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Vir: people.com

Toukie Smith Robert De Niro manekenka smrt dvojčka
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