To so prizori, zaradi katerih je bilo Laško konec tedna v središču pozornosti

Mesto ob Savinji so pretekli vikend preplavili glasba, dobra volja, cvetje, kulinarične dobrote in tisoči obiskovalcev, ki so iskali nepozabno poletno doživetje. Že v petek je bilo jasno, da je pred Laškim še en nepozaben festivalski vikend. Tradicionalni mimohod Laške pihalne godbe, bobnarjev in mažoret je v mesto privabil številne obiskovalce, ki so se zbirali ob ulicah in spremljali začetek praznovanja. Zvečer so se na odru Zlatorog ob zvokih godbe zbrali župan Občine Laško Marko Šantej, direktor STIK Laško Miha Mirt in glavna direktorica Pivovarne Laško Union Marta Bulhak. S simboličnim zabijanjem soda so uradno odprli 61. festival Laško Pivo in cvetje. Za piko na i sta domačina Taja Padežnik in Dejan Dogaja skupaj zapela pesem 200 let.

icon-expand Domačina Taja Padežnik in Dejan Dogaja sta skupaj zapela pesem 200 let. FOTO: mediaspeed

Priložnost za nove glasbene obraze

Ena najlepših zgodb letošnjega festivala je bil Laško glasbeni poligon, projekt, namenjen podpori mladim in še neuveljavljenim glasbenikom. Festival se je letos prvič v svoji zgodovini začel prav z nastopi izbranih glasbenikov tega projekta. Med skoraj 200 prijavljenimi izvajalci jih je strokovna komisija izbrala osem: Dunjo Vrhovnik, Cherry Flavoured, Dvojčici, Jacksoni, Mint, skupino Paul Grem, Kikifly in Vipavski kvintet. Za mnoge mlade glasbenike je bil nastop na enem največjih slovenskih festivalov pomemben mejnik. Med izbranimi izvajalci je bila tudi Dunja Vrhovnik, ki je priznala, da se je na razpis prijavila skoraj brez pričakovanj:

"Prijavila sem se kar tako, ker sem v bistvu mislila, da nimam šans. Potem pa sem dobila priložnost in sedaj smo z bendom nastopili. Mislim, da človek potrebuje cel paket – energijo, avtentičnost, svoj način izvajanja glasbe in svoj glas. Takrat si lahko res ti-ti."

Podporo mladim glasbenikom je izrazila tudi pevka Ines Erbus, ki dobro ve, kako zahtevni so glasbeni začetki: "Najtežje je na začetku. Če imaš priložnost nastopiti na tako velikem odru pred tako veliko množico ljudi, jo moraš dobro izkoristiti. Zato sem vesela takšnih projektov in jih z veseljem podpiram." Festival veliko pomeni tudi uveljavljenim glasbenikom. Vili Resnik je povedal, da ga na Laško vežejo številni lepi spomini:

"Ko ima Laško svoj festivalski vikend, ga napolni posebna energija. Na Pivo in cvetje me veže veliko lepih spominov. Za glasbenika pa je nastop tukaj tudi neka vrsta priznanja – trenutek, ko ti organizatorji pokažejo, da si dobro delal."

Večer nepozabnih glasbenih doživetij

Petkov program je postregel s kombinacijo novih glasbenih imen in velikih legend. Na odru Zlatorog so nastopili Dunja Vrhovnik, Cherry Flavoured, Vlado Kreslin z Malimi bogovi, Parni Valjak in Šank Rock. Vlado Kreslin je poskrbel za enega najbolj čustvenih trenutkov večera. Ob njegovih ponarodelih uspešnicah je množica prepevala v en glas, podobno energijo pa je kasneje ustvaril tudi legendarni Parni Valjak, ob katerem se je za trenutek zdelo, da poje kar vse Laško. Le nekaj ulic stran je imel povsem drugačen, a prav tako živahen utrip Etno oder, kjer so ljubitelji ljudske in etno glasbe uživali ob nastopu zasedbe Stiegl Quintett. Pod laškim gradom pa se je zabava nadaljevala na odru Laško, kjer so za dobro voljo skrbeli Vili Resnik Band, Ines Erbus, Dejan Dogaja Band in Dvojčici.

icon-expand Ena najlepših zgodb letošnjega festivala je bil Laško glasbeni poligon, projekt, namenjen podpori mladim in še neuveljavljenim glasbenikom. FOTO: mediaspeed

Sobotni vrhunec z Mi2, Fehtarji in Heleno Blagne

Sobota je v Laško privabila še več obiskovalcev in poskrbela za najbolj množično festivalsko dogajanje. Na odru Zlatorog so se zvrstili Mint, Paul Grem, New Game Over, Mi2 in Fehtarji, ki so s svojimi uspešnicami privabili eno največjih množic večera. Na Etno odru so nastopili Okrogli muzikanti, medtem ko so na odru Laško občinstvo zabavali Jacksoni, Helena Blagne, Vipavski kvintet, Kikifly in Nika Zorjan. Tudi sobotni večer je pokazal, da je ena največjih prednosti festivala prav njegova raznolikost. Medtem ko so eni prepevali rock uspešnice skupine Mi2, so drugi plesali ob narodno-zabavnih ritmih ali uživali ob pop glasbi. Vsak je našel nekaj zase.

icon-expand Oder Laško je razgrela tudi Ines Erbus s plesalkami. FOTO: mediaspeed

Več kot festival – del identitete Laškega

Festival Laško Pivo in cvetje že dolgo ni zgolj glasbeni festival. Njegova posebnost ostaja v tem, da na enem mestu povezuje glasbo, pivovarsko tradicijo, kulturo, etnografijo, kulinariko in cvetlične zgodbe, po katerih je Laško prepoznavno. Med sprehodom po mestnem jedru so se obiskovalci ustavljali ob stojnicah, nazdravljali s prijatelji in iskali svoj najljubši kotiček za spremljanje koncertov. Med cvetličnimi aranžmaji, osvetljenimi ulicami in reko Savinjo je bilo čutiti tisti značilni festivalski utrip, zaradi katerega se mnogi v Laško vračajo vsako leto.

icon-expand Vilija Resnika na festival Laško Pivo in cvetje vežejo lepi spomini. FOTO: mediaspeed

Festival, ki ostaja sinonim za poletje