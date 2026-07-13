To so prizori, zaradi katerih je bilo Laško konec tedna v središču pozornosti

Mesto ob Savinji so pretekli vikend preplavili glasba, dobra volja, cvetje, kulinarične dobrote in tisoči obiskovalcev, ki so iskali nepozabno poletno doživetje.
Že v petek je bilo jasno, da je pred Laškim še en nepozaben festivalski vikend. Tradicionalni mimohod Laške pihalne godbe, bobnarjev in mažoret je v mesto privabil številne obiskovalce, ki so se zbirali ob ulicah in spremljali začetek praznovanja.
Zvečer so se na odru Zlatorog ob zvokih godbe zbrali župan Občine Laško Marko Šantej, direktor STIK Laško Miha Mirt in glavna direktorica Pivovarne Laško Union Marta Bulhak. S simboličnim zabijanjem soda so uradno odprli 61. festival Laško Pivo in cvetje. Za piko na i sta domačina Taja Padežnik in Dejan Dogaja skupaj zapela pesem 200 let.
Priložnost za nove glasbene obraze
Ena najlepših zgodb letošnjega festivala je bil Laško glasbeni poligon, projekt, namenjen podpori mladim in še neuveljavljenim glasbenikom. Festival se je letos prvič v svoji zgodovini začel prav z nastopi izbranih glasbenikov tega projekta.
Med skoraj 200 prijavljenimi izvajalci jih je strokovna komisija izbrala osem: Dunjo Vrhovnik, Cherry Flavoured, Dvojčici, Jacksoni, Mint, skupino Paul Grem, Kikifly in Vipavski kvintet.
Za mnoge mlade glasbenike je bil nastop na enem največjih slovenskih festivalov pomemben mejnik. Med izbranimi izvajalci je bila tudi Dunja Vrhovnik, ki je priznala, da se je na razpis prijavila skoraj brez pričakovanj:
Podporo mladim glasbenikom je izrazila tudi pevka Ines Erbus, ki dobro ve, kako zahtevni so glasbeni začetki: "Najtežje je na začetku. Če imaš priložnost nastopiti na tako velikem odru pred tako veliko množico ljudi, jo moraš dobro izkoristiti. Zato sem vesela takšnih projektov in jih z veseljem podpiram."
Festival veliko pomeni tudi uveljavljenim glasbenikom. Vili Resnik je povedal, da ga na Laško vežejo številni lepi spomini:
Večer nepozabnih glasbenih doživetij
Petkov program je postregel s kombinacijo novih glasbenih imen in velikih legend. Na odru Zlatorog so nastopili Dunja Vrhovnik, Cherry Flavoured, Vlado Kreslin z Malimi bogovi, Parni Valjak in Šank Rock.
Vlado Kreslin je poskrbel za enega najbolj čustvenih trenutkov večera. Ob njegovih ponarodelih uspešnicah je množica prepevala v en glas, podobno energijo pa je kasneje ustvaril tudi legendarni Parni Valjak, ob katerem se je za trenutek zdelo, da poje kar vse Laško.
Le nekaj ulic stran je imel povsem drugačen, a prav tako živahen utrip Etno oder, kjer so ljubitelji ljudske in etno glasbe uživali ob nastopu zasedbe Stiegl Quintett.
Pod laškim gradom pa se je zabava nadaljevala na odru Laško, kjer so za dobro voljo skrbeli Vili Resnik Band, Ines Erbus, Dejan Dogaja Band in Dvojčici.
Sobotni vrhunec z Mi2, Fehtarji in Heleno Blagne
Sobota je v Laško privabila še več obiskovalcev in poskrbela za najbolj množično festivalsko dogajanje.
Na odru Zlatorog so se zvrstili Mint, Paul Grem, New Game Over, Mi2 in Fehtarji, ki so s svojimi uspešnicami privabili eno največjih množic večera. Na Etno odru so nastopili Okrogli muzikanti, medtem ko so na odru Laško občinstvo zabavali Jacksoni, Helena Blagne, Vipavski kvintet, Kikifly in Nika Zorjan.
Tudi sobotni večer je pokazal, da je ena največjih prednosti festivala prav njegova raznolikost. Medtem ko so eni prepevali rock uspešnice skupine Mi2, so drugi plesali ob narodno-zabavnih ritmih ali uživali ob pop glasbi. Vsak je našel nekaj zase.
Več kot festival – del identitete Laškega
Festival Laško Pivo in cvetje že dolgo ni zgolj glasbeni festival. Njegova posebnost ostaja v tem, da na enem mestu povezuje glasbo, pivovarsko tradicijo, kulturo, etnografijo, kulinariko in cvetlične zgodbe, po katerih je Laško prepoznavno.
Med sprehodom po mestnem jedru so se obiskovalci ustavljali ob stojnicah, nazdravljali s prijatelji in iskali svoj najljubši kotiček za spremljanje koncertov. Med cvetličnimi aranžmaji, osvetljenimi ulicami in reko Savinjo je bilo čutiti tisti značilni festivalski utrip, zaradi katerega se mnogi v Laško vračajo vsako leto.
Festival, ki ostaja sinonim za poletje
Festivalski vikend se ni zaključil zgolj s koncerti. Nedelja je prinesla še dva tradicionalna vrhunca prireditve – Parado Laško Pivo in cvetje ter Ohcet po stari šegi, dogodka, ki že desetletja ohranjata stik s kulturno in etnografsko dediščino kraja. Prav takšni trenutki festivalu dajejo dodatno vrednost in ga ločujejo od številnih drugih dogodkov.
Po še enem uspešnem vikendu je jasno, da festival Laško Pivo in cvetje tudi po več kot šestih desetletjih ostaja simbol slovenskega poletja
Oglasno sporočilo