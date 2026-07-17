Umrl dolgoletni telesni stražar družine Kardashian

Novico o njegovi smrti je potrdila družina, ki je prek dobrodelne kampanje GoFundMe razkrila, da je Haynes življenje izgubil 4. julija, le dva dni pred svojim 53. rojstnim dnem.
V ganljivem zapisu so ga opisali kot človeka, ki je znal vsakogar sprejeti z nasmehom in je bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč. "Bil je zaščitnik, mentor, šaljivec in velikan v vsakem pomenu besede – predvsem pa človek z izjemno velikim srcem," so zapisali njegovi najbližji.
Za seboj je pustil ženo Fay ter otroka Brooke in Noaha. Družina je razkrila, da so po njegovi smrti prejeli na stotine sporočil ljudi z vsega sveta, ki so želeli izraziti sožalje in deliti spomine na človeka, ki je zaznamoval njihova življenja.
Varoval največja svetovna imena
Haynes je bil v svetu osebnega varovanja zelo cenjen. Med njegovimi najbolj znanimi varovanci so bili Kim Kardashian, Kris Jenner in Kanye West, sodeloval pa je tudi z dirkačem formule 1 Lewison Hamiltonom, pevko Nicki Minaj, pevcem Charliejem Puthom ter igralcem Kevinom Hartom.
Širši javnosti je postal znan predvsem po tem, da je bil del varnostne ekipe Kim Kardashian v času razvpitega ropa v pariškem hotelu leta 2016, ko so zvezdnico oboroženi roparji zvezali in ji odnesli več milijonov evrov vrednega nakita.
O dogodku je pozneje spregovoril zelo zadržano. Dejal je, da je šlo za splet nesrečnih okoliščin, ki so pripeljale do tragedije, podrobnosti pa zaradi profesionalnosti nikoli ni želel razkrivati.
Poslovili so se tudi sodelavci
Od Haynesa so se poslovili tudi v podjetju Trojan Security UK, kjer je delal kot strokovnjak za osebno varovanje. Na družbenih omrežjih so objavili njegovo fotografijo ob Kris Jenner in zapisali: "Počivaj v miru, Big Mason. Poslovili smo se od prave legende."
Družina je medtem odprla dobrodelno kampanjo, s katero želijo zbrati sredstva za pogreb in pomagati njegovim najbližjim pri soočanju z nenadno izgubo.
Profesionalnost je postavljal na prvo mesto
Čeprav je veliko časa preživel ob slavnih imenih, Haynes nikoli ni dovolil, da bi osebni odnosi vplivali na njegovo delo. V enem izmed intervjujev je poudaril, da je največja napaka telesnih stražarjev ta, da začnejo svoje varovance dojemati kot prijatelje. "Ko zabrišeš mejo med profesionalnim odnosom in prijateljstvom, se lahko hitro znajdeš v težavah," je dejal.
Prav zaradi svoje diskretnosti, predanosti in profesionalnega pristopa je veljal za enega najbolj spoštovanih telesnih stražarjev v svetu slavnih. Njegova smrt je pretresla tako družino in prijatelje kot tudi številne zvezdnike, s katerimi je skozi leta sodeloval.
Vir: pagesix.com
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