Umrl je igralec Sam Neill, zvezdnik filma Jurski park

Svetovno filmsko prizorišče je ovito v črnino, saj se je v starosti 78 let poslovil Sam Neill, eden najbolj prefinjenih in vsestranskih igralcev svoje generacije. Novico o njegovi smrti, ki se je zgodila v ponedeljek, 13. julija v Sydneyju, je z javnostjo delila njegova družina. Čeprav so se leta 2022 pojavile vesti o njegovi diagnozi, je Neill nedavno še poročal, da je premagal raka. Njegova smrt je bila zato po besedah bližnjih nenadna in nepričakovana, a so v izjavi poudarili, da je preminil obkrožen z ljubeznijo in tisto dostojanstvenostjo, ki ga je odlikovala skozi celotno življenje.
Njegova igralska kariera se je začela z gledališkimi vlogami, po selitvi na Novo Zelandijo pa se je uveljavil s filmom Sleeping Dogs (1977), prvim domačim projektom, ki se je prebil na ameriški trg. Čeprav sprva ni razmišljal o Hollywoodu, so se mu vrata odprla po vlogi v filmu Moja sijajna kariera (1979). Zanimivost iz tega obdobja je, da je bil leta 1986 celo med resnimi kandidati za naslednika Rogera Moora v vlogi Jamesa Bonda. Opravil je testno snemanje, a je vlogo na koncu dobil Timothy Dalton. Kljub temu mu delovnih mest ni primanjkovalo, saj je igral tako v romantičnih vlogah kot v srhljivih grozljivkah, s čimer je dokazal izjemno raznolikost v igralskem izrazu.
Bil je več kot 'le' igralec
Igralec je bil ponosen oče štirim otrokom in srečen dedek osmim vnukom. Njegovo družinsko življenje je bilo po njegovih lastnih besedah včasih nekoliko kaotično zaradi kariere, ki ga je nenehno vodila po svetu. Posebna zgodba je njegov najstarejši sin Andrew, s katerim sta se ponovno povezala šele v odrasli dobi leta 1994. Poleg igranja je bila njegova velika ljubezen kmetija na Novi Zelandiji. "Ne bi se ukvarjal z vinom, če ne bi bilo tako zabavno," je dejal sir Neill, ki je redno objavljal hudomušne utrinke iz svojega življenja na družbenih omrežjih. Tudi med intenzivnim zdravljenjem z imunoterapijo ni želel razmišljati o upokojitvi, saj mu je delo predstavljalo osrednji smisel bivanja.
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