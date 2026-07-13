Umrl je igralec Sam Neill, zvezdnik filma Jurski park

Svetovno filmsko prizorišče je ovito v črnino, saj se je v starosti 78 let poslovil Sam Neill, eden najbolj prefinjenih in vsestranskih igralcev svoje generacije. Novico o njegovi smrti, ki se je zgodila v ponedeljek, 13. julija v Sydneyju, je z javnostjo delila njegova družina. Čeprav so se leta 2022 pojavile vesti o njegovi diagnozi, je Neill nedavno še poročal, da je premagal raka. Njegova smrt je bila zato po besedah bližnjih nenadna in nepričakovana, a so v izjavi poudarili, da je preminil obkrožen z ljubeznijo in tisto dostojanstvenostjo, ki ga je odlikovala skozi celotno življenje.

icon-expand Sam Neill FOTO: Profimedia

Njegova igralska kariera se je začela z gledališkimi vlogami, po selitvi na Novo Zelandijo pa se je uveljavil s filmom Sleeping Dogs (1977), prvim domačim projektom, ki se je prebil na ameriški trg. Čeprav sprva ni razmišljal o Hollywoodu, so se mu vrata odprla po vlogi v filmu Moja sijajna kariera (1979). Zanimivost iz tega obdobja je, da je bil leta 1986 celo med resnimi kandidati za naslednika Rogera Moora v vlogi Jamesa Bonda. Opravil je testno snemanje, a je vlogo na koncu dobil Timothy Dalton. Kljub temu mu delovnih mest ni primanjkovalo, saj je igral tako v romantičnih vlogah kot v srhljivih grozljivkah, s čimer je dokazal izjemno raznolikost v igralskem izrazu.

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Bil je več kot 'le' igralec