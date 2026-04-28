Znana Slovenka danes praznuje 31. rojstni dan

Simpatična Urška Gros je s svojimi sledilci na Instagramu delila simpatično in iskreno zgodbo ob prav posebnem dnevu, svojem 31. rojstnem dnevu. Kljub nekoliko muhasti vremenski napovedi je njen dan napolnjen z optimizmom in dobrim razpoloženjem. "Danes je bil napovedan dežek, ampak mislim, da je zame danes posijalo sonce," je povedala in s tem nakazala, da ji vreme ne more pokvariti prazničnega vzdušja.

Razkrila je tudi svoje rojstnodnevne načrte, ki se jih zelo veseli. "Zelo sem vesela, da bom lahko izpeljala izlet s tamalima. Imam res dober načrt in upam, da v Avstriji ne bo dežja," je dodala. Čeprav vremenska napoved omenja nekaj kapljic, je to ne bo ustavilo. Prepričana je, da bosta otroka nad načrtovanim izletom navdušena.

"Res se tega veselim, ker bosta tamali dve zelo uživali v tem, kar imam v načrtu," je še povedala. Za konec je Urška sledilcem namenila še nekaj toplih misli in jim zaželela lep začetek dneva. Ob tem je hudomušno dodala: "Čeprav sem leto starejša, se ne počutim nič starejše. Leta grejo, jaz pa sem še vedno takšna, kot sem." S svojo pozitivno energijo je znova pokazala, da so najlepša praznovanja tista, preživeta v dobri družbi in z nasmehom na obrazu.

