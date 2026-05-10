Urška Gros iz Kmetije razkrila, da je znova noseča

Urška Gros , prepoznaven obraz slovenske medijske krajine, ki je s svojo neposrednostjo zaznamovala letošnjo sezono priljubljenega resničnostnega šova, ponovno preseneča javnost z izjemno čustveno in intimno objavo . Razkrila je namreč, da je znova noseča .

Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena

"Če sem se v zadnjih letih kaj naučila ... Je to, da življenje včasih največje blagoslove pripelje ravno po najtežjih bitkah. Veliko je bilo povedanega. Veliko obsojanja, vprašanj in zgodb, ki jih ljudje ustvarijo, ko ne poznajo resnice. Ampak medtem ko so drugi govorili... je meni pod srcem raslo nekaj, kar je vredno več kot vsa mnenja tega sveta," je zapisala v objavi, v kateri je razkrila svojo nosečnost.

"In kljub vsemu... sem še vedno tukaj. Mehka. Hvaležna. In srečna," je še dodala.