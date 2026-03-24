Urška Klakočar Zupančič posvetila objavo svojemu partnerju

Urška Klakočar Zupančič, dosedanja predsednica državnega zbora, ki je pred kratkim sporočila, da se je odločila za umik iz politike, je na družbenih omrežjih delila ganljiv zapis, ki ga je posvetila svojemu partnerju Boru Zuljanu, ki ji v težkih časih stoji ob strani.
"Dragi Bor, težko leto je za nama," je zapisala in dodala: "Polno zlobnih jezikov, laži, tesnobe, izkrivljenih podob, slabših odločitev, tudi solz. Hodila sva naprej, vendar nisva vedela, če bova zmogla premagati vse ovire. Hrepenela sva po samoti. Trpela je tvoja glasba in trpelo je moje ustvarjanje. Jaz sem se že pred časom odločila za ljubezen. Ker na koncu je to vse, kar šteje."
"Hvala, da mi stojiš ob strani. In hvala, ker ceniš, da ti sama stojim ob strani," je še dodala, celoten zapis pa si lahko preberete TUKAJ!
