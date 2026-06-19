Objavil čudovito fotografijo in ganljiv zapis

Danes rojstni dan praznuje Urška Klakočar Zupančič. Njen partner, Bor Zuljan, je ob tem posebnem dnevu zapisal besede, ki so se dotaknile mnogih. Njegovo sporočilo je bilo prežeto s toplino, občudovanjem in iskrenim spoštovanjem do partnerice.
"Draga Urška, svet je lepši, ker si del njega. Tvoja iskrenost in poštenost sta navdih za vse nas, tvoja toplina pa bije naravnost iz srca. Imaš tisti redek dar, da v vsakem človeku vedno najdeš nekaj dobrega, zato te imajo ljudje tako neizmerno radi. Želim ti prečudovit dan, poln ljubezni, smeha in drobnih radosti. Naj se ti vsa dobrota, ki jo tako nesebično poklanjaš svetu, stokrat povrne," je zapisal Bor v objavi, za konec pa preprosto dodal: "Vse najboljše!"
Skupna fotografija, ki pove več kot besede
Poleg zapisa je Bor delil tudi njuno skupno fotografijo, na kateri delujeta sproščeno, povezana in iskreno srečna. Fotografija je še dodatno poudarila toplino njegovega sporočila in pokazala, kako močna je njuna vez.
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