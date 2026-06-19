Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Urška Klakočar Zupančič - fb
Novice

Objavil čudovito fotografijo in ganljiv zapis

N. Č.
19. 06. 2026 16.57
6

Danes rojstni dan praznuje Urška Klakočar Zupančič, njen partner Bor Zuljan pa ji je ob tem namenil izjemno toplo in osebno rojstnodnevno voščilo. Ob čestitki je objavil tudi njuno skupno fotografijo, ki je hitro pritegnila pozornost sledilcev.

Danes rojstni dan praznuje Urška Klakočar Zupančič. Njen partner, Bor Zuljan, je ob tem posebnem dnevu zapisal besede, ki so se dotaknile mnogih. Njegovo sporočilo je bilo prežeto s toplino, občudovanjem in iskrenim spoštovanjem do partnerice.

Urška Klakočar Zupančič posvetila objavo svojemu partnerju
Preberi še
Urška Klakočar Zupančič posvetila objavo svojemu partnerju

"Draga Urška, svet je lepši, ker si del njega. Tvoja iskrenost in poštenost sta navdih za vse nas, tvoja toplina pa bije naravnost iz srca. Imaš tisti redek dar, da v vsakem človeku vedno najdeš nekaj dobrega, zato te imajo ljudje tako neizmerno radi. Želim ti prečudovit dan, poln ljubezni, smeha in drobnih radosti. Naj se ti vsa dobrota, ki jo tako nesebično poklanjaš svetu, stokrat povrne," je zapisal Bor v objavi, za konec pa preprosto dodal: "Vse najboljše!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Objava je hitro naletela na številne odzive, mnogi pa so se strinjali, da je voščilo eno najlepših, kar so jih videli na družbenih omrežjih.

Skupna fotografija, ki pove več kot besede

Poleg zapisa je Bor delil tudi njuno skupno fotografijo, na kateri delujeta sproščeno, povezana in iskreno srečna. Fotografija je še dodatno poudarila toplino njegovega sporočila in pokazala, kako močna je njuna vez.

Bor Zuljan in Urška Klakočar Zupančič potrdila razmerje
Preberi še
Bor Zuljan in Urška Klakočar Zupančič potrdila razmerje
Ločuje se še ena znana Slovenka
Preberi še
Ločuje se še ena znana Slovenka
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
urška klakočar zupančič rojstni dan čestitka bor zuljan šank rock
Zadovoljna.si Luka Dončić delil prikupno fotografijo s hčerkama
Zadovoljna.si Tako prikupno fotografijo je delila partnerka Boštjana Romiha
24ur.com Ponosna izbranka Jana Oblaka delila skupne fotografije
Zadovoljna.si Urška Klakočar Zupančič posvetila objavo svojemu partnerju
24ur.com Poročila se je Urša Bogataj
24ur.com Ivanka Trump objavila fotografijo z očetom in Joejem Roganom: Dve legendi!
Bibaleze.si Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
Priporoča
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bergman 20. 06. 2026 20.29
1 0
A nimate več kaj drugega za pisat, kot samo take trače", ki skoraj nikogar več ne zanimajo, dajte se malo poglobit v stanje tistih ki životarijo na robu revščine in razmišljajo kako bodo preživeli naslednji dan, poleg tega pa morajo trpeti tako anarhijo v slovenski politiki in aroganco naše vlade in javne uprave!!!
ODGOVORI
delfina 20. 06. 2026 17.17
0 2
A li bi bili komentarji enaki, če bi šlo za moškega? Meni je bila všeč ravno zato, ker ni hinavska, pove svoje mnenje, se ne spreneveda. Je močna osebnost, kar mnogim najbrž ni všeč.
ODGOVORI
jurist 20. 06. 2026 11.30
5 1
to je verjetno moral napisat. gospa je namreč v sodnih krogih znana kot zelo prepirljiva, kolerična in zna zelo glasno vpiti.
ODGOVORI
YouRangMyLord 20. 06. 2026 10.38
4 1
A je še ni načevljal ?
ODGOVORI
brezveze13 19. 06. 2026 20.00
10 2
kakšne neumnost glede na svoj poklic sodnice in njeno obnašanje v parlamentu meni bi bilo nerodno da bi se slikal z njo , razen če mu gre za kapital
ODGOVORI
Piko2 19. 06. 2026 17.37
12 1
Se slišimo čer par mesecev!
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1797