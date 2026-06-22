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V osrčju planin.
Oddaje

V osrčju planin: Kaj nas čaka ta teden?

M.S.
22. 06. 2026 13.13
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V osrčju planin je na sporedu od ponedeljka do petka ob 17.55 na POP TV. Oglejte si tudi tedenski spored.

Ponedeljek

Po porodu babica Lena novopečenima staršema Jasmin in Moritzu v naročje položi njuno hčerko Nele. A njuno veselje se hitro spremeni v skrb, ko Nele nenadoma zboli. Potem ko jo po pregledu v bolnišnici pošljejo domov, se njeno stanje spet poslabša, saj Nele doživi zastoj dihanja. Lena postane sumničava zaradi Jasmininega nenavadnega vedenja.

V osrčju planin.
V osrčju planin.FOTO: POP TV
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Torek

Mamica Jasmin je prepričana, da je z dojenčico Nele nekaj hudo narobe, a zdravniki ne najdejo vzroka. Njen partner Moritz izgublja zaupanje, Lena pa sumi, da se za Jasmininim strahom skriva nekaj več. Povrh vsega Lena ugotovi, da ima Eva težave z vidom. V Himmelsruhu se obetajo tudi spremembe, saj se Aimee namerava potegovati za župansko mesto, Schorschi pa se veseli zmenka.

V osrčju planin.
V osrčju planin.FOTO: POP TV
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Sreda

Lena si privošči oddih v spa centru, kjer njeno pozornost vzbudi mlado dekle Enissa, ki kljub nosečnosti izvaja zahtevne vaje med jogo. Ko jo Lena skuša prepričati v pregled, Enissa trdi, da sploh ni noseča. Toda kmalu jo čaka šok, saj po ultrazvoku ugotovi, da je že v 30. tednu nosečnosti in tega sploh ni vedela. Kako se bo mlada popotnica soočila z novo realnostjo?

V osrčju planin.
V osrčju planin.FOTO: POP TV
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Četrtek

Noseča Enissa zavrača pomoč sestre Mine, saj se boji bližine in odgovornosti. Lena ji skuša pomagati, da bi sprejela materinstvo. Medtem se Eva sooča z resnimi težavami z očmi, ki zahtevajo operacijo. Schorschi se mora sprijazniti s tem, da bo Aimee njegova nasprotnica na županskih volitvah, Rob pa namerava v Himmelsruhu odpreti fotogalerijo.

V osrčju planin.
V osrčju planin.FOTO: POP TV
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Petek

Lena spremlja Magali in Kiliana pri rojstvu njunih dvojčic, a kmalu se njuno veselje spremeni v žalost. Po porodu se namreč srce ene izmed deklic nenadoma ustavi. Medtem ko Magali želi obdukcijo, Kilian ne zmore niti pogledati mrtve hčerke. Par se znajde na robu, saj vsak žaluje po svoje. Bosta zmogla žalovati skupaj ali ju bo bolečina ločila za vedno?

V osrčju planin.
V osrčju planin.FOTO: POP TV
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