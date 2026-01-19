Umrl je ikonični modni oblikovalec

Valentino Garavani, znan kot Valentino, je desetletja slovel po svojih elegantnih večernih oblekah, ki so jih nosile nekatere najglamuroznejše ženske na svetu. Rodil se je v Vogheri v Italiji leta 1932. Izobrazbo si je pridobil v pariških ateljejih visoke mode, nato pa leta 1959 ustanovil lastno modno hišo v Rimu.
Že zgodaj v karieri je zaslovel po rdečih oblekah v bogati škrlatni barvi, ki je postala njegov zaščitni znak, znana v industriji kot 'Valentino rdeča'. Njegovo partnerstvo z Giancarlom Giammettijem, s katerim sta se leta 1960 spoznala in desetletja razvijala podjetje, je omogočilo blagovni znamki Valentino doseganje mednarodnega ugleda.
Njegova popularnost se je stopnjevala z desetletji
Ena prvih zvezdniških strank je bila igralka Elizabeth Taylor, s katero se je srečal med snemanjem 'Kleopatre' v Rimu v zgodnjih 60. letih, navaja CNN. Med druge vplivne stranke so spadale Begum Aga Khan, belgijska kraljica Paola, igralki Audrey Hepburn in Joan Collins ter Jacqueline Kennedy, ki je nosila Valentinovo obleko za poroko z Aristotelom Onassisom leta 1968.
Njegove kreacije so redno krasile rdeče preproge. Na oskarjih so nekatere izmed izjemnih Valentinovih ansamblov skozi leta vključevale obleko Jane Fonda leta 1981, vintage črno-belo obleko Julie Roberts leta 2001 (zanjo je prejela oskarja za najboljšo igralko), pastelno mentolovo obleko v stilu kaftana Jennifer Lopez leta 2003 in sončno rumeno obleko Cate Blanchett leta 2005 (prejela je oskarja za stransko igralko). Tudi Anne Hathaway je leta 2011 prišla na podelitev v Valentinovi obleki, spremljal pa jo je sam oblikovalec, kot poročata CNN in The New York Times.
Valentino rdeča – barva, ki si jo bomo zapomnili za vedno
Čeprav je Valentino ves čas kariere razvijal raznolikost v oblikovanju, je bila 'Valentino rdeča' nedvomno njegov najprepoznavnejši podpis, kar potrjujejo tako v modni industriji kot v dokumentarnem filmu 'Valentino: The Last Emperor'.
Gre za izrazit škrlatni odtenek, ki je postal sinonim za znamko do te mere, da se v svetu mode enostavno imenuje 'Valentino rdeča'. Kot poroča CNN, je bil ta odtenek skrbno izbran, da poudari ženstvenost, strast in moč.
Ta rdeča je bila veliko več kot le barva; postala je logotip, ikoničen element blagovne znamke, utelešajoč ne le estetsko filozofijo, ampak tudi vrednost, ki je Valentinu prinesla svetovno prepoznavnost. Od prvega trenutka, ko se je ta barva pojavila na modnih pistah leta 1959, je določala ton in puščala neizbrisen pečat, predstavljajoč večno lepoto, za katero si je oblikovalec neprestano prizadeval.
Vir: nytimes.com, edition.cnn.com
