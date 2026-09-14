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Novice / Oglas

Več perila, nižja poraba: kako sem septembrsko pranje prepustila aplikaciji

P.R.
14. 09. 2026 11.00
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Septembra se pri nas vse začne znova. Otroci so spet v šoli in na treningih, jaz sem nazaj v polnem delovnem ritmu, koš za perilo pa se polni hitreje, kot ga uspem izprazniti. Blatne trenirke, dresi, jopice in večno vprašanje, ali bo telovadna oprema do jutra suha.

Samo v prvem tednu sem pralni stroj zagnala skoraj vsak dan. Letos sem se pranja lotila drugače: pralni in sušilni stroj sem povezala v aplikacijo SmartThings in večino odločitev prepustila njej.

Najprej sem preverila porabo

Ker se bliža ogrevalna sezona, me je najprej zanimalo, koliko elektrike pravzaprav porabi pranje. Storitev SmartThings Energy mi v realnem času pokaže porabo vsake naprave, jo primerja s prejšnjim mesecem in me opozori, če bom verjetno presegla mesečni cilj porabe.

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Največjo razliko naredi način AI Energy. Pralni stroj Samsung Bespoke AI WF90F z njim pri programih za varčevanje z energijo porabi do 70 odstotkov manj energije, saj s tehnologijo Ecobubble učinkovito pere pri nižji temperaturi in prilagodi čas pranja. Sušilni stroj Samsung Bespoke AI DV90F pa pri izbranih programih porabi do 20 odstotkov manj energije. Način vklopim v aplikaciji, aparata pa nato sama prilagodita delovanje. Enak način podpirajo tudi Samsungovi hladilniki, pomivalni stroji in klimatske naprave, zato porabo celotnega doma spremljam na enem mestu.

Pranje brez ugibanja

Pri športnih oblačilih sem včasih dodala preveč detergenta, za vsak primer. Funkcija AI Wash zdaj sama zazna težo perila, vrsto tkanine in stopnjo umazanosti ter temu prilagodi količino vode in detergenta. Tako porabim do 15 odstotkov manj detergenta, šolske majice in občutljive bluze pa dobijo nego, ki jo potrebujejo. Ko se mudi, izberem program Super Speed, ki 5 kg perila opere v 39 minutah.

Po koncu pranja funkcija Samodejna povezava s ciklom sušilnemu stroju izbere ustrezen program sušenja. Za brisače in posteljnino uporabim uporabim še program Higienska nega, ki odstrani 99,9 odstotka določenih bakterij.

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Popoldnevi so spet moji

Najbolj cenim, da pranje ne določa več mojega popoldneva. S funkcijo Načrtovanje pranja prilagodim pranje svojemu urniku, stroj pa lahko zaženem kar s telefona, ko sem še v službi. Obvestilo mi sporoči, kdaj se cikel konča, zato mi ni treba preverjati, ali stroj še dela.

Rutine nastavim enkrat, nato delujejo same. Ko zjutraj vsi odidemo od doma, aplikacija izklopi naprave, ki jih ne potrebujemo. Rutine lahko s QR kodo delim z družinskimi člani, zato tudi najstnik brez razlage zažene pranje svojega dresa. Čas, ki sem ga prej preživela ob pralnem stroju, zdaj namenim večernemu sprehodu ali knjigi.

Ves dom v enem pregledu

SmartThings v isti aplikaciji povezuje tudi hladilnik, pomivalni stroj ali pokončni sesalnik Bespoke Jet AI Ultra, ki opozori, kdaj potrebuje vzdrževanje. Podatke o napravah in navadah gospodinjstva ščiti varnostna rešitev Samsung Knox.

Jesen bo pri nas še vedno polna urnikov, treningov in umazanih oblačil. Razlika je v tem, da mi pranja ni treba več načrtovati vsak dan posebej, podatke o porabi pa imam vedno na telefonu.

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Za novo rutino izberite pametno

Če tudi vi razmišljate o novi jesenski rutini, lahko do 1. novembra 2026 izkoristite Samsungovo promocijo. Ob nakupu izbranega pralnega in sušilnega stroja prejmete darilo, pokončni sesalnik Jet 75E Complete v vrednosti do 369 €. Ob nakupu pralno-sušilnega stroja vas čaka pokončni sesalnik Jet 65 Pet v vrednosti do 289 €. Izbrani gospodinjski aparati prinašajo tudi 5 let zaščite: 2 leti standardne in 3 leta dodatne komercialne garancije, če jih v 30 dneh po nakupu registrirate in oddate oceno. Seznam naprav, prodajnih partnerjev in pravila promocije najdete na spletni strani promocije.


Naročnik oglasne vsebine je Samsung

Samsung Pranje perila Nižja poraba Gospodinjstvo
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