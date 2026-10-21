Vid Valič in Nika Zorjan združena na posebnem večeru v Ljubljani

Dogodek je bil namenjen predstavitvi omejene izdaje Chio Fresh Harvest, prvega Chio čipsa iz 100-odstotnega slovenskega krompirja. Gostje so ob prijetnem druženju spoznali zgodbo, ki povezuje domače pridelovalce, letošnjo letino in enega najbolj priljubljenih prigrizkov.

Nika Zorjan dogodku dodala prekmurski pridih

Za glasbeni del večera je poskrbela Nika Zorjan, ki prihaja iz Prekmurja, od koder prihaja tudi krompir za novo omejeno serijo čipsa. Obiskovalce je navdušila z energičnim nastopom, posebno pozornost pa je pritegnila, ko je del programa izvedla v prekmurskem narečju. Večer je povezoval Vid Valič, ki je s svojim značilnim humorjem poskrbel za sproščeno vzdušje in veliko smeha med gosti. Za enega bolj zabavnih trenutkov večera je poskrbel tudi, ko se je na plesišču zavrtel z Žanom Milosavljevićem, ki ga gledalci poznajo iz priljubljenega šova MasterChef Slovenija. Dogodek je tako minil v znamenju glasbe, druženja in zgodb ljudi, ki stojijo za projektom. *REEL*

Od slovenskega polja do priljubljenega prigrizka

V središču večera je bila nova omejena izdaja Chio Fresh Harvest, ki nastaja iz slovenskega krompirja, pridelanega v Pomurju in Prekmurju. Pri projektu sodelujejo domači kmetje, katerih pridelek je letos dobil nekoliko drugačno pot do potrošnikov. Po informacijah podjetja na slovenskem trgu vsaj dve desetletji ni bilo čipsa, izdelanega povsem iz slovenskega krompirja, zato je projekt še toliko bolj zanimiv. Posebnost ni le v poreklu surovine, temveč tudi v poudarku na ljudeh, ki jo pridelujejo.

Ko pride v ospredje okus krompirja

Novo izdajo odlikujejo debelejše, rustikalne rezine z lupino, zaradi katerih bolj pride do izraza okus krompirja. Prav ta pristop je razlog, da je čips nekoliko drugačen od klasičnih različic in stavi na bolj naraven videz ter izrazitejšo teksturo. Ker je čips izdelan iz letošnje slovenske letine, gre za omejeno serijo. Nastalo je približno 100.000 vrečk, ki bodo na voljo do razprodaje zalog. Prav omejena količina daje izdelku pridih ekskluzivnosti in dodatno poudarja njegovo povezanost z domačo pridelavo ter letošnjo sezono.

icon-expand Nastalo je približno 100.000 vrečk, ki bodo na voljo do razprodaje zalog. FOTO: POP TV

Od dogodka do jesenskih druženj doma

Če je Chio dogodek v Ljubljani pokazal kaj, je to, da za prijetno druženje pravzaprav ne potrebujemo veliko. Dobra družba, sproščen pogovor in nekaj okusnega na mizi pogosto ustvarijo več nepozabnih trenutkov kot še tako natančno načrtovan večer. Prijetno osvetljena dnevna soba, dobra glasba v ozadju, najljubši film ali družabna igra so pogosto povsem dovolj za uspešen večer. Pomembno vlogo pri tem igra tudi hrana. Namesto zahtevnih jedilnikov se vse več gostiteljev odloča za preproste prigrizke, ki jih lahko postrežejo na sredini mize in v njih uživajo vsi. Tak način druženja ustvari bolj sproščeno vzdušje in spodbuja pogovor, saj se nihče ne ukvarja s formalnostmi. Jeseni še posebej radi posegamo po okusih, ki jih povezujemo z domačnostjo in udobjem. Mednje sodijo tudi prigrizki, ki spremljajo filmske večere, serijske maratone ali klepet s prijatelji. Chio Fresh Harvest je lahko eden izmed njih, saj poleg hrustljavosti prinaša tudi zgodbo o slovenski letini krompirja in domačih pridelovalcih.

icon-expand Chio čips iz 100-odstotnega slovenskega krompirja. FOTO: POP TV

Večer, posvečen slovenski zgodbi