Novice

Nagradna igra: Brezplačen VOYO za celo leto!

M.S.
30. 01. 2026 12.10
0

Na našem Instagram in TikTok računu poteka nagradna igra, v kateri lahko prav vi osvojite celoletno naročnino na VOYO. Nagrajenec bo lahko vse leto spremljal najbolj gledane serije, oddaje in filme ter druge priljubljene vsebine, ki jih ponuja VOYO.

Kako sodeluješ?

Želiš VOYO za celo leto? Obišči naš Instagram ali TikTok, kjer te v spodnjem videu čakajo jasna navodila za sodelovanje. Postopek je preprost in hitro opravljen, morda pa se prav tebi nasmehne sreča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci
To je idealna priložnost za vse zveste oboževalce resničnostnih šovov, saj bodo lahko spremljali trenutno najbolj vroče vsebine, kot sta prihajajoča 12. sezona Kmetije in Sanjski moški Hrvaške, pa tudi številne druge priljubljene oddaje in vsebine.

Novice

