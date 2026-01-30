Nagradna igra: Brezplačen VOYO za celo leto!

Kako sodeluješ?
Želiš VOYO za celo leto? Obišči naš Instagram ali TikTok, kjer te v spodnjem videu čakajo jasna navodila za sodelovanje. Postopek je preprost in hitro opravljen, morda pa se prav tebi nasmehne sreča.
Preberi šeZačenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci
To je idealna priložnost za vse zveste oboževalce resničnostnih šovov, saj bodo lahko spremljali trenutno najbolj vroče vsebine, kot sta prihajajoča 12. sezona Kmetije in Sanjski moški Hrvaške, pa tudi številne druge priljubljene oddaje in vsebine.
Ne zamudi ničesar z VOYO!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV