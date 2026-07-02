To je športnica, ki je vznemirila svet tenisa

Še vedno lahko na VOYO spremljate prvo sezono angleške serije Vrnitev v igro, kjer spremljamo zgodbo mlade športnice Justine Pearce, ki jo igra Ella Lily Hyland, in njenega odnosa s trenerjem Aidanom Turnerjem v vlogi Glenna Lapthorna. Justine je bila dinamična mlada športna zvezdnica, ki je prehodila izjemno uspešno pot v svetu Grand slama. Njena tesna vez s trenerjem Glennom je trajala vse do tragičnega konca kariere na polfinalu French Opna.

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Nekaj let kasneje, po ponižujočem padcu na svetovnem odru, se v Justinino življenje vrne trener Glenn s svojo novo varovanko Gianluco Barzaghi, s katero sta zmagala na French Opnu. Justine izreče eksplozivno obtožbo proti Glennu, s čimer želi razkriti, da je svet tenisa prepleten z lažmi, prevarami in bojem za nadzor.

icon-expand Mlada talentirana športnica Justine doživi tragičen konec kariere na polfinalu French Opna. FOTO: VOYO

Pisateljica Hania Elkington je v intervjuju za tuje medije razkrila, da jo odnos med igralko in trenerjem v tenisu izjemno fascinira, saj gre za deljenje mladega ženskega telesa, ki ne pripada samo športnici, ampak tudi njenemu spremstvu. "Pogosto se sprašujem, kje so postavljene meje glede identitete in lastništva telesa pri individualnih športih, kot je tenis, kjer skupaj bivata v hotelih, potujeta skupaj in si izmenjujeta obiske v hišah drug drugega," je povedala Elkingtonova.

icon-expand Justine izreče težko obtožbo proti Glennu, s čimer želi razkriti, da je svet tenisa prežet z lažmi, prevarami in bojem za nadzor. FOTO: VOYO

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Dodala je, da so pritiski in zahteve na mlade športnike izjemno veliki, kar pogosto pomeni, da nimajo običajnih socialnih skupin okoli sebe in imajo zato zelo intenziven odnos z odraslimi, ki jih deloma vzgajajo. "Upam, da bodo ljudje po ogledu pridobili novo razumevanje, kako je biti mlad in obkrožen z odraslimi, kako se počutiti izgubljeno, preobremenjeno in neopaženo," je dejala Elkingtonova in dodala, da si želi, da bodo gledalci skozi zahtevno zgodbo odnesli sporočilo upanja in preživetja.

icon-expand V seriji bomo priča boju za moč med trenerjem Glennom in njegovo nekdanjo varovanko Justine. FOTO: VOYO

Največji teniški turnir Wimbledon bo letos potekal do 29. junija do 12. julija 2026. Na njem bo nastopil tudi srbski as Novak Đoković, ki bo lovil že svojo 25. lovoriko za grand slam in bi tako postal edini tenisač tako v moški kakor ženski konkurenci s tem dosežkom.

Novak Đoković na Wimbledonu

Wimbledon je že v polnem razmahu, Đoković pa že navdušuje na igrišču. Kljub intenzivnosti tekmovanja pa si je Đoković na znameniti zelenici Wimbledona vzel trenutek za humor. Potem ko je pobiralko žogic prosil za pomoč pri odstranjevanju etikete na majici, je teniški as mladenko prestrašil, češ da ga je urezala. Več si lahko preberete TUKAJ!

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