To je športnica, ki je vznemirila svet tenisa

Še vedno lahko na VOYO spremljate prvo sezono angleške serije Vrnitev v igro, kjer spremljamo zgodbo mlade športnice Justine Pearce, ki jo igra Ella Lily Hyland, in njenega odnosa s trenerjem Aidanom Turnerjem v vlogi Glenna Lapthorna. Justine je bila dinamična mlada športna zvezdnica, ki je prehodila izjemno uspešno pot v svetu Grand slama. Njena tesna vez s trenerjem Glennom je trajala vse do tragičnega konca kariere na polfinalu French Opna.
Nekaj let kasneje, po ponižujočem padcu na svetovnem odru, se v Justinino življenje vrne trener Glenn s svojo novo varovanko Gianluco Barzaghi, s katero sta zmagala na French Opnu. Justine izreče eksplozivno obtožbo proti Glennu, s čimer želi razkriti, da je svet tenisa prepleten z lažmi, prevarami in bojem za nadzor.
Pisateljica Hania Elkington je v intervjuju za tuje medije razkrila, da jo odnos med igralko in trenerjem v tenisu izjemno fascinira, saj gre za deljenje mladega ženskega telesa, ki ne pripada samo športnici, ampak tudi njenemu spremstvu. "Pogosto se sprašujem, kje so postavljene meje glede identitete in lastništva telesa pri individualnih športih, kot je tenis, kjer skupaj bivata v hotelih, potujeta skupaj in si izmenjujeta obiske v hišah drug drugega," je povedala Elkingtonova.
Dodala je, da so pritiski in zahteve na mlade športnike izjemno veliki, kar pogosto pomeni, da nimajo običajnih socialnih skupin okoli sebe in imajo zato zelo intenziven odnos z odraslimi, ki jih deloma vzgajajo. "Upam, da bodo ljudje po ogledu pridobili novo razumevanje, kako je biti mlad in obkrožen z odraslimi, kako se počutiti izgubljeno, preobremenjeno in neopaženo," je dejala Elkingtonova in dodala, da si želi, da bodo gledalci skozi zahtevno zgodbo odnesli sporočilo upanja in preživetja.
Novak Đoković na Wimbledonu
Wimbledon je že v polnem razmahu, Đoković pa že navdušuje na igrišču. Kljub intenzivnosti tekmovanja pa si je Đoković na znameniti zelenici Wimbledona vzel trenutek za humor. Potem ko je pobiralko žogic prosil za pomoč pri odstranjevanju etikete na majici, je teniški as mladenko prestrašil, češ da ga je urezala. Več si lahko preberete TUKAJ!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV