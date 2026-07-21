Za šokantnim naslovom se skriva ganljivo sporočilo mami

Album, ki prihaja po velikem preboju

Gracie Abrams se je širši javnosti še posebej približala z albumom The Secret of Us iz leta 2024, ki je v ZDA dosegel drugo mesto na lestvici Billboard 200. Njene pesmi so poslušalce osvojile predvsem zaradi iskrenih besedil, v katerih brez olepševanja govori o svojih občutkih. Novi album Daughter From Hell nadaljuje to osebno noto. Na njem je 16 skladb, med njimi tudi Minibar, ki jo je pevka prvič predstavila v televizijskem nastopu v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na odru je nastopila z akustično kitaro in svojo skupino, občinstvo pa navdušila z značilnim nežnim, a čustvenim vokalom.

Preberi še Kdo je Gracie Abrams, novo skrivnostno dekle Paula Mescala?

Zakaj se imenuje hči iz pekla?

Naslov albuma bi lahko marsikoga presenetil, vendar Gracie razkriva, da se za njim ne skriva negativna zgodba. Prav nasprotno: gre za zelo osebno sporočilo njeni mami. V pogovoru z Jimmyjem Fallonom je povedala, da je bila pesem Daughter From Hell zadnja, ki jo je napisala za album, in da predstavlja dolgo pričakovano opravičilo. "To je nekakšno opravičilo moji mami, ki je prišlo z zamudo za več desetletij," je pojasnila. Pevka je dodala, da ni bila "pošastni otrok", kot bi lahko sklepali iz naslova, ampak bolj uporniška in trmasta osebnost. Njena energija in odločnost sta bili včasih zahtevni tudi za njene starše. "To je zahvalno pismo moji mami," je povedala.

Preberi še Sprožila sta govorice o razhodu, v solzah je zapustila restavracijo

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Iz glasbe tudi v igralstvo