Za šokantnim naslovom se skriva ganljivo sporočilo mami

Album, ki prihaja po velikem preboju
Gracie Abrams se je širši javnosti še posebej približala z albumom The Secret of Us iz leta 2024, ki je v ZDA dosegel drugo mesto na lestvici Billboard 200. Njene pesmi so poslušalce osvojile predvsem zaradi iskrenih besedil, v katerih brez olepševanja govori o svojih občutkih.
Novi album Daughter From Hell nadaljuje to osebno noto. Na njem je 16 skladb, med njimi tudi Minibar, ki jo je pevka prvič predstavila v televizijskem nastopu v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Na odru je nastopila z akustično kitaro in svojo skupino, občinstvo pa navdušila z značilnim nežnim, a čustvenim vokalom.
Zakaj se imenuje hči iz pekla?
Naslov albuma bi lahko marsikoga presenetil, vendar Gracie razkriva, da se za njim ne skriva negativna zgodba. Prav nasprotno: gre za zelo osebno sporočilo njeni mami.
V pogovoru z Jimmyjem Fallonom je povedala, da je bila pesem Daughter From Hell zadnja, ki jo je napisala za album, in da predstavlja dolgo pričakovano opravičilo. "To je nekakšno opravičilo moji mami, ki je prišlo z zamudo za več desetletij," je pojasnila.
Pevka je dodala, da ni bila "pošastni otrok", kot bi lahko sklepali iz naslova, ampak bolj uporniška in trmasta osebnost. Njena energija in odločnost sta bili včasih zahtevni tudi za njene starše. "To je zahvalno pismo moji mami," je povedala.
Iz glasbe tudi v igralstvo
Gracie Abrams pa ne osvaja le glasbenih lestvic. V oddaji je razkrila tudi, da jo kmalu čaka igralski prvenec. Čeprav podrobnosti še ni razkrila, naj bi nastopila v prihajajočem filmu produkcijske hiše A24. Poleg tega jo čaka še velika turneja The Look at My Life Tour, s katero bo obiskala Severno Ameriko.
Mnogi Gracie poznajo tudi kot hčerko slavnega hollywoodskega režiserja J. J. Abramsa, ustvarjalca filmov, kot so Vojna zvezd, Zvezdne steze in številnih uspešnih televizijskih serij. Kljub temu si je mlada pevka svojo pot v glasbi zgradila sama: predvsem s pomočjo osebnih besedil in prepoznavnega zvoka.
Z albumom Daughter From Hell pa je pokazala še bolj ranljivo plat sebe. Za provokativnim naslovom se namreč skriva zgodba o družini, odraščanju in hvaležnosti osebi, ki jo je spremljala od začetka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV