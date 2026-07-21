Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Gracie Abrams
Novice

Za šokantnim naslovom se skriva ganljivo sporočilo mami

M. A.
21. 07. 2026 12.28
0

Če imena Gracie Abrams še ne poznate, jo boste v prihodnje verjetno še velikokrat slišali. 26-letna ameriška pevka velja za eno najbolj obetavnih imen nove generacije pop glasbe, njene iskrene pesmi o ljubezni, odraščanju in zapletenih odnosih pa so ji prinesle milijone poslušalcev po svetu. Ravno je izdala tretji studijski album Daughter From Hell, za katerim se skriva precej bolj čustvena zgodba, kot bi marsikdo pričakoval.

Album, ki prihaja po velikem preboju

Gracie Abrams se je širši javnosti še posebej približala z albumom The Secret of Us iz leta 2024, ki je v ZDA dosegel drugo mesto na lestvici Billboard 200. Njene pesmi so poslušalce osvojile predvsem zaradi iskrenih besedil, v katerih brez olepševanja govori o svojih občutkih.

Novi album Daughter From Hell nadaljuje to osebno noto. Na njem je 16 skladb, med njimi tudi Minibar, ki jo je pevka prvič predstavila v televizijskem nastopu v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na odru je nastopila z akustično kitaro in svojo skupino, občinstvo pa navdušila z značilnim nežnim, a čustvenim vokalom.

Kdo je Gracie Abrams, novo skrivnostno dekle Paula Mescala?
Preberi še
Kdo je Gracie Abrams, novo skrivnostno dekle Paula Mescala?

Zakaj se imenuje hči iz pekla?

Naslov albuma bi lahko marsikoga presenetil, vendar Gracie razkriva, da se za njim ne skriva negativna zgodba. Prav nasprotno: gre za zelo osebno sporočilo njeni mami.

V pogovoru z Jimmyjem Fallonom je povedala, da je bila pesem Daughter From Hell zadnja, ki jo je napisala za album, in da predstavlja dolgo pričakovano opravičilo. "To je nekakšno opravičilo moji mami, ki je prišlo z zamudo za več desetletij," je pojasnila.

Pevka je dodala, da ni bila "pošastni otrok", kot bi lahko sklepali iz naslova, ampak bolj uporniška in trmasta osebnost. Njena energija in odločnost sta bili včasih zahtevni tudi za njene starše. "To je zahvalno pismo moji mami," je povedala.

Sprožila sta govorice o razhodu, v solzah je zapustila restavracijo
Preberi še
Sprožila sta govorice o razhodu, v solzah je zapustila restavracijo
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iz glasbe tudi v igralstvo

Gracie Abrams pa ne osvaja le glasbenih lestvic. V oddaji je razkrila tudi, da jo kmalu čaka igralski prvenec. Čeprav podrobnosti še ni razkrila, naj bi nastopila v prihajajočem filmu produkcijske hiše A24. Poleg tega jo čaka še velika turneja The Look at My Life Tour, s katero bo obiskala Severno Ameriko.

Mnogi Gracie poznajo tudi kot hčerko slavnega hollywoodskega režiserja J. J. Abramsa, ustvarjalca filmov, kot so Vojna zvezd, Zvezdne steze in številnih uspešnih televizijskih serij. Kljub temu si je mlada pevka svojo pot v glasbi zgradila sama: predvsem s pomočjo osebnih besedil in prepoznavnega zvoka.

Z albumom Daughter From Hell pa je pokazala še bolj ranljivo plat sebe. Za provokativnim naslovom se namreč skriva zgodba o družini, odraščanju in hvaležnosti osebi, ki jo je spremljala od začetka.

Gracie Abrams Daughter From Hell novi album ameriška pevka mama ganljivo sporočilo
Novice

MARAAYA ob Marjetkinem rojstnem dnevu predstavljata novo pesem in videospot Rožce: "Nikoli ne zaspiva skregana"

Ličila

Se vam poleti ličila razmazujejo? Z nekaj triki so lahko obstojna ves dan

24ur.com Rebeka Dremelj o novi pesmi: Ljudem želim podariti tolažbo in upanje
Zadovoljna.si Britney Spears delila grozljive podrobnosti iz preteklosti
Bibaleze.si Slavna pevka razkrila: dve leti po rojstvu sina so ji diagnosticirali raka dojke
24ur.com Monika Avsenik o novi pesmi: Snemati v postelji ni tako udobno, kot se zdi
24ur.com Eva Boto razgalila svojo dušo: Bolečina mora dozoreti, da jo razumeš
Bibaleze.si Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
24ur.com Nina Badrić novo pesem posvetila prav posebni osebi: Jaz vem, za koga je
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819