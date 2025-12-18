Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Na lovu.
Oddaje

Zadnja priložnost za sodelovanje v nagradni igri Na lovu

M.S.
18. 12. 2025 12.04
0

Samo še danes imaš čas za sodelovanje! Na našem Instagram in TikTok profilu se zaključuje nagradna igra, v kateri lahko osvojiš namizno različico priljubljenega kviza Na lovu. Ne odlašaj, morda bo prav danes sreča na tvoji strani.

Kako sodeluješ?

Želiš svojo družinsko namizno igro Na lovu? Obišči naš Instagram ali TikTok, kjer te v spodnjem videu čakajo jasna navodila za sodelovanje. Postopek je preprost in hitro opravljen, morda pa se prav tebi nasmehne sreča in domov odneseš nagrado, ki bo popestrila druženja, večere in zabavne trenutke s prijatelji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Namizno igro Na lovu je pripravilo podjetje Menart Toys Slovenija.

Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"
Preberi še
Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"
Lovci se v prostem času vedno učijo
Preberi še
Lovci se v prostem času vedno učijo
Na lovu namizna igra nagradna igra kviz družabna igra
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433