Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
kylie jenner in sofia richie
Novice

Zakaj vsi pravijo, da je 2026 novi 2016?

L.G.
19. 01. 2026 04.00
0

Če ste te dni vsaj malo prisotni na družbenih omrežjih, ste verjetno opazili nov trend, ki je dobesedno preplavil vsa omrežja. Uporabniki z vsega sveta množično objavljajo stare fotografije iz leta 2016 in ob tem pripisujejo: 2026 je nov 2016. Zakaj ravno leto 2016? In kako je prišlo do tega, da se je internet čez noč obrnil deset let nazaj?

Kot poroča People, se je trend začel konec decembra 2025 in v začetku januarja 2026 hitro postal viralen. Sporočilo je preprosto: leto 2026 naj bi imelo enako energijo kot leto 2016 – leto, ki ga mnogi danes dojemajo kot bolj brezskrbno, igrivo in manj obremenjeno.

Uporabniki na družbenih omrežjih tako objavljajo svoje stare selfije, modne kombinacije in spomine iz obdobja, ko so bili filtri še zabavni, objave manj popolne in življenje, vsaj na videz, bolj preprosto.

Modna ikona praznuje 52. rojstni dan
Preberi še
Modna ikona praznuje 52. rojstni dan

Nostalgija, ki nas povezuje

Kot piše Independent, so iskanja izraza '2016' na TikToku poskočila za več sto odstotkov, kar kaže, da gre za širši pojav in ne le kratkotrajen trend.

Mnogi uporabniki ob tem priznavajo, da jih vleče nazaj v čas pred pandemijo, ko družbena omrežja še niso bila tako zglajena, načrtovana in obremenjena s popolnostjo. Objave so bile bolj spontane, humor bolj preprost, spletni trendi pa bolj povezovalni.

Govorice o poroki so se širile kot požar
Preberi še
Govorice o poroki so se širile kot požar

Kaj vse nas spominja na leto 2016?

Trend ni omejen le na stare fotografije. Uporabniki obujajo tudi značilne elemente tistega časa, kot so:
- legendarni Snapchatov filter s pasjimi ušesi in priljubljeni Instagramov filter Rio de Janeiro,
- moda sredine 2010-ih, kot so chokers, ozke kavbojke in izrazit make-up,
- glasba iz tistega obdobja.

Leta 2016 skoraj ni bilo osebe, ki ne bi preizkusila viralnega pasjega filtra.
Leta 2016 skoraj ni bilo osebe, ki ne bi preizkusila viralnega pasjega filtra.FOTO: Profimedia

Trendu so se pridružili tudi slavni

Trendu pa so se pridružile tudi mnoge znane osebe. Ena izmed njih je Kylie Jenner, ki je čas pred desetimi leti je zaznamovala z legendarno 'King Kylie' estetiko in izdelki Kylie Cosmetics, ki so takrat postali pravi hit med mladimi. Na Instagram profilu blagovne znamke Rare Beauty pa je fotografije iz 2016 objavila tudi Selena Gomez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trendu se ni mogla upreti niti simpatična voditeljica in igralka Melani Mekicar, ki je delila svoj spomin na leto 2016.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leto 2016 pa ima posebno mesto v spominih igralke Zale Djurić, ki je takrat živela v New Yorku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj se ravno zdaj oziramo nazaj?

Kot navaja Vogue, se leto 2016 danes pogosto prikazuje kot čas, ko je bila internetna kultura bolj igriva in manj razdeljena kot danes. V primerjavi s sodobnimi digitalnimi izkušnjami, ki so pogosto naporne in prepolne informacij, se preteklost zdi skoraj romantična.

Zato 2026 je nov 2016 ni le zabaven spletni trend, ampak odsev našega razpoloženja. Gre za željo po lažjih, bolj sproščenih časih in po občutkih, ki jih povezujemo z določenim obdobjem, ne nujno zato, ker je bilo popolno, ampak ker smo se v njem počutili bolje.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: People, Independent, Vogue

trendi 2026 je novo 2016 družbena omrežja kylie jenner selena gomez melani mekicar zala djuric nostalgija viralno
Trači

Cora Schumacher spet srečno zaljubljena

Novice

To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433