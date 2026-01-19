Zakaj vsi pravijo, da je 2026 novi 2016?

Kot poroča People, se je trend začel konec decembra 2025 in v začetku januarja 2026 hitro postal viralen. Sporočilo je preprosto: leto 2026 naj bi imelo enako energijo kot leto 2016 – leto, ki ga mnogi danes dojemajo kot bolj brezskrbno, igrivo in manj obremenjeno. Uporabniki na družbenih omrežjih tako objavljajo svoje stare selfije, modne kombinacije in spomine iz obdobja, ko so bili filtri še zabavni, objave manj popolne in življenje, vsaj na videz, bolj preprosto.

Nostalgija, ki nas povezuje

Kot piše Independent, so iskanja izraza '2016' na TikToku poskočila za več sto odstotkov, kar kaže, da gre za širši pojav in ne le kratkotrajen trend. Mnogi uporabniki ob tem priznavajo, da jih vleče nazaj v čas pred pandemijo, ko družbena omrežja še niso bila tako zglajena, načrtovana in obremenjena s popolnostjo. Objave so bile bolj spontane, humor bolj preprost, spletni trendi pa bolj povezovalni.

Kaj vse nas spominja na leto 2016?

Trend ni omejen le na stare fotografije. Uporabniki obujajo tudi značilne elemente tistega časa, kot so:

- legendarni Snapchatov filter s pasjimi ušesi in priljubljeni Instagramov filter Rio de Janeiro,

- moda sredine 2010-ih, kot so chokers, ozke kavbojke in izrazit make-up,

- glasba iz tistega obdobja.

icon-expand Leta 2016 skoraj ni bilo osebe, ki ne bi preizkusila viralnega pasjega filtra. FOTO: Profimedia

Trendu so se pridružili tudi slavni

Trendu pa so se pridružile tudi mnoge znane osebe. Ena izmed njih je Kylie Jenner, ki je čas pred desetimi leti je zaznamovala z legendarno 'King Kylie' estetiko in izdelki Kylie Cosmetics, ki so takrat postali pravi hit med mladimi. Na Instagram profilu blagovne znamke Rare Beauty pa je fotografije iz 2016 objavila tudi Selena Gomez.

Trendu se ni mogla upreti niti simpatična voditeljica in igralka Melani Mekicar, ki je delila svoj spomin na leto 2016.

Leto 2016 pa ima posebno mesto v spominih igralke Zale Djurić, ki je takrat živela v New Yorku.

Zakaj se ravno zdaj oziramo nazaj?

Kot navaja Vogue, se leto 2016 danes pogosto prikazuje kot čas, ko je bila internetna kultura bolj igriva in manj razdeljena kot danes. V primerjavi s sodobnimi digitalnimi izkušnjami, ki so pogosto naporne in prepolne informacij, se preteklost zdi skoraj romantična. Zato 2026 je nov 2016 ni le zabaven spletni trend, ampak odsev našega razpoloženja. Gre za željo po lažjih, bolj sproščenih časih in po občutkih, ki jih povezujemo z določenim obdobjem, ne nujno zato, ker je bilo popolno, ampak ker smo se v njem počutili bolje.

