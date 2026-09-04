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Žan Serčič - ig
Novice

Žan Serčič objavil poročne fotografije in razkril veliko novico

N. Č.
04. 09. 2026 15.35
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Žan Serčič je svoje sledilce na Instagramu presenetil s serijo romantičnih poročnih fotografij. Marsikdo je ob pogledu na objavo pomislil, da je priljubljeni glasbenik stopil pred oltar, a resnica je nekoliko drugačna.

Žan Serčič je na družbenem omrežju Instagram objavil fotografije, ki so takoj pritegnile pozornost njegovih sledilcev. Na posnetkih je mogoče videti prizore, ki spominjajo na poročno slavje. Glasbenik je oblečen v svetlo obleko, ob njem pa je nevesta v elegantni beli poročni obleki.

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Fotografije so hitro sprožile ugibanja, kaj se skriva za skrivnostno objavo.

Ob fotografijah je razkril pomembno novico

Serčič je ob seriji fotografij zapisal: "Dolgo sem skrival, ampak moram vam nekaj priznati ..."

Nato je sledilo razkritje, ki je razveselilo njegove oboževalce. Fotografije namreč napovedujejo njegovo novo pesem z naslovom Za vedno si ti, ki izide 6. septembra.

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Romantični prizori navdušili sledilce

Na fotografijah je mogoče videti nežne in romantične prizore med sivkinimi polji. V ospredju sta poročna oprava in šopek cvetja, zaradi česar objava učinkuje kot utrinek s prave poroke.

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V komentarjih so se hitro zvrstili odzivi navdušenih sledilcev. Nekateri so zapisali, da komaj čakajo novo pesem in videospot, drugi pa so priznali, da jih je objava za trenutek prepričala, da glasbenik oznanja poroko.

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Prihaja nova ljubezenska zgodba?

Ker je Žan Serčič znan po čustvenih ljubezenskih pesmih, številni ugibajo, da bo tudi nova skladba pripovedovala romantično zgodbo. Sodeč po fotografijah bo pomembno vlogo pri tem odigral tudi videospot, katerega delček je pevec očitno razkril že zdaj.

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