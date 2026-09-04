Žan Serčič objavil poročne fotografije in razkril veliko novico

Žan Serčič je na družbenem omrežju Instagram objavil fotografije, ki so takoj pritegnile pozornost njegovih sledilcev. Na posnetkih je mogoče videti prizore, ki spominjajo na poročno slavje . Glasbenik je oblečen v svetlo obleko, ob njem pa je nevesta v elegantni beli poročni obleki.

Fotografije so hitro sprožile ugibanja, kaj se skriva za skrivnostno objavo.

Serčič je ob seriji fotografij zapisal: "Dolgo sem skrival, ampak moram vam nekaj priznati ..."

Nato je sledilo razkritje, ki je razveselilo njegove oboževalce. Fotografije namreč napovedujejo njegovo novo pesem z naslovom Za vedno si ti, ki izide 6. septembra.