Ženske brez filtra osvojile Gallusovo dvorano

Gallusova dvorana Cankarjevega doma je pokala od smeha. Po 200 ponovitvah uspešnice Ženske brez filtra , ki je navdušila na tisoče gledalk in tudi vse več pogumnih gledalcev, je na oder premierno stopilo njeno nadaljevanje – Ženske brez filtra 2 .

Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar so pred občinstvom znova spregovorile o temah, ki jih vsi poznamo, a si jih le redki upamo izreči na glas. Brez olepševanja in zadržkov so se lotile odnosov, ljubezni, telesa, staranja, družine ter vseh malih in velikih zapletov, ki jih prinaša življenje.

Vsaka od peterice je na oder prinesla svoj značaj, izkušnje in pogled na svet, skupaj pa so ustvarile večer iskrivih priznanj, nepričakovanih preobratov in tistega osvobajajočega smeha, ki se rodi takrat, ko nekdo na glas pove prav tisto, kar smo sami samo pomislili.

Občinstvo si je nadaljevanje želelo – in ga tudi dobilo. Glasnejše, neposrednejše in še bolj nefiltrirano.

Za scenarij predstave so poskrbele Tina Gorenjak, Tanja Kocman in Desa Muck, predstava pa je nastala v produkciji POP teatra, za katerim stojita Ranko Babić in Dani Strehar. Na odru nastopajo Lucija Vrankar, Nuška Drašček, Tanja Kocman, Tina Gorenjak in Desa Muck.