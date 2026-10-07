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Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Desa Muck, Lucija Vrankar, Nuška Drašček
Novice / Oglas

Ženske brez filtra osvojile Gallusovo dvorano

P.R.
07. 10. 2026 10.45
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Pet žensk, nobenega filtra in polna dvorana smeha – težko pričakovano nadaljevanje uspešnice je na premiernem večeru navdušilo občinstvo. Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar so sinoči v Cankarjevem domu premierno predstavile težko pričakovano nadaljevanje uspešnice Ženske brez filtra 2. Še drznejše, še bolj hudomušne in – kot obljubljeno – povsem brez filtra.

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Gallusova dvorana Cankarjevega doma je pokala od smeha. Po 200 ponovitvah uspešnice Ženske brez filtra, ki je navdušila na tisoče gledalk in tudi vse več pogumnih gledalcev, je na oder premierno stopilo njeno nadaljevanje – Ženske brez filtra 2.

Ženske brez filtra 2
Ženske brez filtra 2FOTO: Marko Pigac

Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar so pred občinstvom znova spregovorile o temah, ki jih vsi poznamo, a si jih le redki upamo izreči na glas. Brez olepševanja in zadržkov so se lotile odnosov, ljubezni, telesa, staranja, družine ter vseh malih in velikih zapletov, ki jih prinaša življenje.

Vsaka od peterice je na oder prinesla svoj značaj, izkušnje in pogled na svet, skupaj pa so ustvarile večer iskrivih priznanj, nepričakovanih preobratov in tistega osvobajajočega smeha, ki se rodi takrat, ko nekdo na glas pove prav tisto, kar smo sami samo pomislili.

Občinstvo si je nadaljevanje želelo – in ga tudi dobilo. Glasnejše, neposrednejše in še bolj nefiltrirano.

Za scenarij predstave so poskrbele Tina Gorenjak, Tanja Kocman in Desa Muck, predstava pa je nastala v produkciji POP teatra, za katerim stojita Ranko Babić in Dani Strehar. Na odru nastopajo Lucija Vrankar, Nuška Drašček, Tanja Kocman, Tina Gorenjak in Desa Muck.

Po premiernem večeru se Ženske brez filtra 2 odpravljajo na turnejo po Sloveniji. V prihodnjih mesecih bodo s svojimi novimi zgodbami obiskale številne kraje in še naprej dokazovale, da humor nima ne starosti ne spola, predvsem pa ne potrebuje filtra.

Termini predstav so na voljo na tej povezavi.

Sponzanzo d.o.o.

Ženske brez filtra 2 Desa Muck Tina Gorenjak Nuška Drašček Lucija Vrankar Ranko Babić Dani Strehar Tanja Kocman
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