Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Trači
0
Hči slavnega para je danes videti tako
Trači
0
Zadnja priložnost za sodelovanje v nagradni igri Na lovu
Oddaje
0
Glasovanje za Mlade upe 2025 je odprto!
Novice
Arhiv člankov
ZVEZDNIŠKE LJUBEZNI: DiCapria zamenjala za bogatašaBar Rafaeli in Leonardo DiCaprio sta bila zagotovo eden najbolj vročih parov na hollywoodskem nebu. A to je že preteklost, saj ga je manekenka že zamenjala z novim. To je izraelski ultrabogataš Teddy Sagi, ki je veliko bolj bogat kot lep.
Partnerstvo
5