ZVEZDNIŠKE LJUBEZNI: DiCapria zamenjala za bogataša Bar Rafaeli in Leonardo DiCaprio sta bila zagotovo eden najbolj vročih parov na hollywoodskem nebu. A to je že preteklost, saj ga je manekenka že zamenjala z novim. To je izraelski ultrabogataš Teddy Sagi, ki je veliko bolj bogat kot lep.

Partnerstvo