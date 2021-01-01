icon-video-call-1

Katarina iskreno: '15 let kasneje se manj obremenjujem s tem' "Ko sem še trenirala po osem ur na dan in bila super fit, se spomnim, da si nisem bila všeč ter da sem na svojem telesu in obrazu iskala in našla ogromno pomanjkljivosti," priznava Katarina Venturini, ki pa se danes, ko niti približno ni več tako fit, kot je bila takrat, veliko manj obremenjuje s tem. "Ponosna sem na svoja leta!"