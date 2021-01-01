Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?
Katarina Venturini: "Je tudi odličen začetek ali popestritev partnerskega odnosa."S šestimi plesnimi nedeljami, ko ste si na POP TV lahko ogledali oddajo Pleši s Katarino!, smo dokazali, da se plesati lahko nauči prav vsak. Simpatična in pozitivna Katarina Venturini, večkratna svetovna prvakinja v standardnih in latinskoameriških plesih, je v oddaji z vami delila skrivnosti korakov kar 6 različnih plesov.
Pleši s Katarino!
Katarina: Še vedno nosim oblačila, ki so stara že več kot 13 let!Katarina Venturini se tako kot marsikatera druga pripadnica ženskega spola že neizmerno veseli pomladi, toplejših in sončnih dni ter lahkotnejših in bolj pisanih oblačil, ki jih prinaša s seboj. "Obožujem barve. Vsako posebej. Barve nam dajo energijo. Poleg tega pa nas, ki smo malo starejše, tudi pomladijo," pravi štirikratna svetovna prvakinja v standardnih in latinsko-ameriških plesih.
Pleši s Katarino!
Prihaja iz Amerike, navdušil pa je tudi SlovencePrišli smo do zadnje oddaje Pleši s Katarino!, ki ste si jo lahko ogledali vsako nedeljo na POP TV in v kateri je simpatična učiteljica Katarina Venturini, sodnica in štirikratna svetovna prvakinja, z vami delila skrivnosti plesnih korakov.
Pleši s Katarino!
Katarina: 'Je zelo strasten, odrezav in s suspenzom začinjen ples.'Vsem plesnim navdušencem v oddaji Pleši s Katarino! razkrivamo skrivnosti korakov strastnega tanga. Pripravite svoj domači plesni parket, nanesite rdečo šminko, oblecite drzno obleko in se prepustite plesni učiteljici Katarini Venturini, ki je kar 4-kratna svetovna prvakinja.
Pleši s Katarino!
Katarina Venturini: 'Na lestvici popularnosti je na prvem mestu.'Fokstrot je ples, ki je še iz časov, ko je v kotu plesišča igral pravi glasbeni orkester, na plesišču pa so se vrteli pari, ki so navduševali z dolgimi večernimi oblekami, metuljčkom in smokingom. Preverite, kaj nam je o tem plesu zaupala Katarina Venturini, štirikratna svetovna prvakinja v standardnih in latinskoameriških plesih.
Pleši s Katarino!
Katarina iskreno: '15 let kasneje se manj obremenjujem s tem'"Ko sem še trenirala po osem ur na dan in bila super fit, se spomnim, da si nisem bila všeč ter da sem na svojem telesu in obrazu iskala in našla ogromno pomanjkljivosti," priznava Katarina Venturini, ki pa se danes, ko niti približno ni več tako fit, kot je bila takrat, veliko manj obremenjuje s tem. "Ponosna sem na svoja leta!"
Pleši s Katarino!
Ob pogledu na vročo govorico teles je težko ostati ravnodušenZa nami so že tri plesne nedelje, v sklopu katerih ste se lahko s priljubljeno Katarino Venturini, štirikratno svetovno prvakinjo v standardnih in latinskoameriških plesih, poznano tudi iz šova Zvezde plešejo, učili dunajskega in angleškega valčka, squer rumbe ter salse. Preverite, o kakšnih čustvih govori priljubljena Katarina in kateri ples vas čaka naslednjo nedeljo v oddaji na POP TV.
Pleši s Katarino!
Danes velja za eno najlepših slovenskih estradnic, jo prepoznate?Danes je štirikratna svetovna prvakinja, učiteljica plesa in priljubljena sodnica v šovu Zvezde plešejo, in zdi se, da se v središču pozornosti in pod žarometi počuti tako domače, kot se večina počuti na domačem kavču. A ni bilo vedno tako. Čeprav je Katarina Venturini že kot majhna deklica oboževala ples, ji je nastopanje predstavljalo stres.
Pleši s Katarino!
Trend, ki prihaja iz Amerike, navdušil SlovenceV tokratni oddaji Pleši s Katarino!, ki ste si jo lahko pogledali včeraj na POP TV je 4-kratna svetovna prvakinja Katarina Venturini z vami delila tehnike square rumbe, ki jo boste lahko zaplesali na vsaki zabavi, saj se lepo zlije tako z energično pop glasbo kot tudi s počasnejšimi romantičnimi ritmi. V nadaljevanju preverite, kaj nam je razkrila Katarina.
Pleši s Katarino!
Modni trend, ki je navdušil tudi znane SlovenkeSimpatična Katarina Venturini, štirikratna svetovna prvakinja v standardnih in latinskoameriških plesih, ki v zadnjih letih navdušuje kot sodnica v priljubljenem šovu Zvezde plešejo, je večino svojega življenja preživela v bleščečih in barvitih plesnih kostumih. Od teh se je sicer že pred leti poslovila, nas je pa v tem času navdušila z elegantnim in predvsem zelo ženstvenim stilom, na katerega prisega zunaj plesnega parketa.
Pleši s Katarino!
Katarina Venturini: 'Oba povezuje brezčasnost, eleganca in lepota!'Na dan zaljubljencev ste si lahko na POP TV ogledali oddajo Pleši s Katarino! in zraven zaplesali v ritmih dunajskega in angleškega valčka. Preverite, kateri plesni koraki vas čakajo v naslednji oddaji in kaj nam je zaupala 4-kratna svetovna prvakinja Katarina Venturini.
Pleši s Katarino!
Katarina Venturini se vrača na televizijske ekranePlesati se lahko nauči prav vsak, tudi vi. To, da nimate občutka za ritem, da nimate partnerja ali pa dovolj časa, so le izgovori. Te izgovore boste lahko dali na stran in zaplesali s Katarino Venturini, saj na dan zaljubljencev na POP TV prihaja oddaja Pleši s Katarino!.
Pleši s Katarino!