Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Ena najlepših Slovenk razkrila svojo lepotno skrivnost

Ena najlepših Slovenk razkrila svojo lepotno skrivnost

Pleši s Katarino!
3
Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?

Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?

Intervju
0
NOVO v 3. nadstropju Galerije Emporium: vaši modni favoriti za vsak dan

NOVO v 3. nadstropju Galerije Emporium: vaši modni favoriti za vsak dan

OGLAS
Novice
To so najbolj vroče superge sezone!

To so najbolj vroče superge sezone!

OGLAS
Novice
Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!

Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!

Oddaje
0
Katarina Venturini: "Je tudi odličen začetek ali popestritev partnerskega odnosa."

Katarina Venturini: "Je tudi odličen začetek ali popestritev partnerskega odnosa."

S šestimi plesnimi nedeljami, ko ste si na POP TV lahko ogledali oddajo Pleši s Katarino!, smo dokazali, da se plesati lahko nauči prav vsak. Simpatična in pozitivna Katarina Venturini, večkratna svetovna prvakinja v standardnih in latinskoameriških plesih, je v oddaji z vami delila skrivnosti korakov kar 6 različnih plesov.
Pleši s Katarino!
0
Katarina: Še vedno nosim oblačila, ki so stara že več kot 13 let!

Katarina: Še vedno nosim oblačila, ki so stara že več kot 13 let!

Katarina Venturini se tako kot marsikatera druga pripadnica ženskega spola že neizmerno veseli pomladi, toplejših in sončnih dni ter lahkotnejših in bolj pisanih oblačil, ki jih prinaša s seboj. "Obožujem barve. Vsako posebej. Barve nam dajo energijo. Poleg tega pa nas, ki smo malo starejše, tudi pomladijo," pravi štirikratna svetovna prvakinja v standardnih in latinsko-ameriških plesih.
Pleši s Katarino!
0
Prihaja iz Amerike, navdušil pa je tudi Slovence

Prihaja iz Amerike, navdušil pa je tudi Slovence

Prišli smo do zadnje oddaje Pleši s Katarino!, ki ste si jo lahko ogledali vsako nedeljo na POP TV in v kateri je simpatična učiteljica Katarina Venturini, sodnica in štirikratna svetovna prvakinja, z vami delila skrivnosti plesnih korakov.
Pleši s Katarino!
Katarina: 'Je zelo strasten, odrezav in s suspenzom začinjen ples.'

Katarina: 'Je zelo strasten, odrezav in s suspenzom začinjen ples.'

Vsem plesnim navdušencem v oddaji Pleši s Katarino! razkrivamo skrivnosti korakov strastnega tanga. Pripravite svoj domači plesni parket, nanesite rdečo šminko, oblecite drzno obleko in se prepustite plesni učiteljici Katarini Venturini, ki je kar 4-kratna svetovna prvakinja.
Pleši s Katarino!
Katarina Venturini: 'Na lestvici popularnosti je na prvem mestu.'

Katarina Venturini: 'Na lestvici popularnosti je na prvem mestu.'

Fokstrot je ples, ki je še iz časov, ko je v kotu plesišča igral pravi glasbeni orkester, na plesišču pa so se vrteli pari, ki so navduševali z dolgimi večernimi oblekami, metuljčkom in smokingom. Preverite, kaj nam je o tem plesu zaupala Katarina Venturini, štirikratna svetovna prvakinja v standardnih in latinskoameriških plesih.
Pleši s Katarino!
Katarina iskreno: '15 let kasneje se manj obremenjujem s tem'

Katarina iskreno: '15 let kasneje se manj obremenjujem s tem'

"Ko sem še trenirala po osem ur na dan in bila super fit, se spomnim, da si nisem bila všeč ter da sem na svojem telesu in obrazu iskala in našla ogromno pomanjkljivosti," priznava Katarina Venturini, ki pa se danes, ko niti približno ni več tako fit, kot je bila takrat, veliko manj obremenjuje s tem. "Ponosna sem na svoja leta!"
Pleši s Katarino!
1
Ob pogledu na vročo govorico teles je težko ostati ravnodušen

Ob pogledu na vročo govorico teles je težko ostati ravnodušen

Za nami so že tri plesne nedelje, v sklopu katerih ste se lahko s priljubljeno Katarino Venturini, štirikratno svetovno prvakinjo v standardnih in latinskoameriških plesih, poznano tudi iz šova Zvezde plešejo, učili dunajskega in angleškega valčka, squer rumbe ter salse. Preverite, o kakšnih čustvih govori priljubljena Katarina in kateri ples vas čaka naslednjo nedeljo v oddaji na POP TV.
Pleši s Katarino!
Danes velja za eno najlepših slovenskih estradnic, jo prepoznate?

Danes velja za eno najlepših slovenskih estradnic, jo prepoznate?

Danes je štirikratna svetovna prvakinja, učiteljica plesa in priljubljena sodnica v šovu Zvezde plešejo, in zdi se, da se v središču pozornosti in pod žarometi počuti tako domače, kot se večina počuti na domačem kavču. A ni bilo vedno tako. Čeprav je Katarina Venturini že kot majhna deklica oboževala ples, ji je nastopanje predstavljalo stres.
Pleši s Katarino!
5
Trend, ki prihaja iz Amerike, navdušil Slovence

Trend, ki prihaja iz Amerike, navdušil Slovence

V tokratni oddaji Pleši s Katarino!, ki ste si jo lahko pogledali včeraj na POP TV je 4-kratna svetovna prvakinja Katarina Venturini z vami delila tehnike square rumbe, ki jo boste lahko zaplesali na vsaki zabavi, saj se lepo zlije tako z energično pop glasbo kot tudi s počasnejšimi romantičnimi ritmi. V nadaljevanju preverite, kaj nam je razkrila Katarina.
Pleši s Katarino!
Modni trend, ki je navdušil tudi znane Slovenke

Modni trend, ki je navdušil tudi znane Slovenke

Simpatična Katarina Venturini, štirikratna svetovna prvakinja v standardnih in latinskoameriških plesih, ki v zadnjih letih navdušuje kot sodnica v priljubljenem šovu Zvezde plešejo, je večino svojega življenja preživela v bleščečih in barvitih plesnih kostumih. Od teh se je sicer že pred leti poslovila, nas je pa v tem času navdušila z elegantnim in predvsem zelo ženstvenim stilom, na katerega prisega zunaj plesnega parketa.
Pleši s Katarino!
0
Katarina Venturini: 'Oba povezuje brezčasnost, eleganca in lepota!'

Katarina Venturini: 'Oba povezuje brezčasnost, eleganca in lepota!'

Na dan zaljubljencev ste si lahko na POP TV ogledali oddajo Pleši s Katarino! in zraven zaplesali v ritmih dunajskega in angleškega valčka. Preverite, kateri plesni koraki vas čakajo v naslednji oddaji in kaj nam je zaupala 4-kratna svetovna prvakinja Katarina Venturini.
Pleši s Katarino!
Katarina Venturini se vrača na televizijske ekrane

Katarina Venturini se vrača na televizijske ekrane

Plesati se lahko nauči prav vsak, tudi vi. To, da nimate občutka za ritem, da nimate partnerja ali pa dovolj časa, so le izgovori. Te izgovore boste lahko dali na stran in zaplesali s Katarino Venturini, saj na dan zaljubljencev na POP TV prihaja oddaja Pleši s Katarino!.
Pleši s Katarino!
Arhiv člankov
Facebook

Sledite nam na Facebook strani Zadovoljna.si

fb_icon Všečkaj stran
Anketa Arhiv
Modni dvoboj med Kate Middleton in Melanio Trump se nadaljuje
Modni dvoboj se nadaljuje - Kate Middleton ali Melania Trump?
Modni dvoboj med Kate Middleton in Melanio Trump se nadaljuje
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

Vpišite vašo višino:
Vpišite vašo težo:
do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Banka Slovenije znižala napoved gospodarske rasti na en odstotek
Banka Slovenije znižala napoved gospodarske rasti na en odstotek
šport
Šok, solze, jeza in leto, ki ga družina Dončić nikoli ne bo pozabila
Šok, solze, jeza in leto, ki ga družina Dončić nikoli ne bo pozabila
popin
Svojega brata se je bala od malih nog
Svojega brata se je bala od malih nog
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
To, kar počnete vsako noč, lahko uničuje vaše zdravje
To, kar počnete vsako noč, lahko uničuje vaše zdravje
Okusno.je
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Zadovoljna.si
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Moskisvet.com
En objem je spremenil vse
En objem je spremenil vse
Bibaleze.si
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
Cekin.si
Kako vlagati v času umetne inteligence?
Kako vlagati v času umetne inteligence?
Dominvrt.si
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Vizita.si
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
RUBRIKE:

Novice Trači Moda Lepota Šport in zdravje Osebna rast in odnosi Intervju Potovanja Kraljevo Oddaje
Zadovoljna.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1332