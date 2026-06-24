Danes sem v teh solzah začutila neskončno hvaležnost.

Tanja Žagar se je že kot najstniška članica priljubljene skupine Foxy Teens, kasneje pa tudi kot akademska glasbenica soočila z medijsko izpostavljenostjo, pri čemer je izkusila tako njene prednosti kot slabosti. A zares jo je oblikovala šele njena težka osebna zgodba. Priljubljena Tanja svojo presunljivo pripoved o vzponih in padcih deli z željo, da bi komu prizanesla trpljenje, skozi katerega je šla sama.

icon-expand

Knjiga Zaljubljena v življenje, ki si jo lahko pred odhodom na poletni dopust priskrbite v Mladinski knjigi, je vznemirljivo potovanje skozi spomine, prelomnice in odločitve, v katerem priljubljena slovenska glasbenica spregovori o ganljivih dogodkih, ki so jih doslej poznali le njeni najbližji. Iz knjige veje Tanjina pozitivna naravnanost, ki je ni izgubila niti po težkih preizkušnjah zadnjih let, saj so ji te na novo osmislile življenje in zastavile prioritete. Predvsem pa so ji pokazale, da se je zmožna vedno znova postaviti na lastne noge. Tanja, ki je znana po energičnih nastopih in neposrednem odnosu do občinstva, v svoji knjigi pokaže, da je prava borka, ki se zna spet in spet zaljubiti v življenje. Prav to pa je navdihujoče sporočilo, ki ga mnogi med nami v teh blagih, prijetnih poletnih dneh iščemo in potrebujemo.