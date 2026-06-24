Danes sem v teh solzah začutila neskončno hvaležnost.

Tanja Žagar se je že kot najstniška članica priljubljene skupine Foxy Teens, kasneje pa tudi kot akademska glasbenica soočila z medijsko izpostavljenostjo, pri čemer je izkusila tako njene prednosti kot slabosti. A zares jo je oblikovala šele njena težka osebna zgodba. Priljubljena Tanja svojo presunljivo pripoved o vzponih in padcih deli z željo, da bi komu prizanesla trpljenje, skozi katerega je šla sama.
Knjiga Zaljubljena v življenje, ki si jo lahko pred odhodom na poletni dopust priskrbite v Mladinski knjigi, je vznemirljivo potovanje skozi spomine, prelomnice in odločitve, v katerem priljubljena slovenska glasbenica spregovori o ganljivih dogodkih, ki so jih doslej poznali le njeni najbližji. Iz knjige veje Tanjina pozitivna naravnanost, ki je ni izgubila niti po težkih preizkušnjah zadnjih let, saj so ji te na novo osmislile življenje in zastavile prioritete. Predvsem pa so ji pokazale, da se je zmožna vedno znova postaviti na lastne noge.
Tanja, ki je znana po energičnih nastopih in neposrednem odnosu do občinstva, v svoji knjigi pokaže, da je prava borka, ki se zna spet in spet zaljubiti v življenje. Prav to pa je navdihujoče sporočilo, ki ga mnogi med nami v teh blagih, prijetnih poletnih dneh iščemo in potrebujemo.
Če Tanjina zgodba ni povsem vaša izbira, vas v ponudbi Mladinske knjige čakajo še številni drugi sveži knjižni naslovi, ki bodo vsak na svoj način popestrili vaše poletne počitnice., v ponudbi Mladinske knjige najdete mnoge druge sveže naslove, ki bodo vsak na svoj način popestrili vaše poletne počitnice. Če iščete knjige, ki vas bodo nasmejale, sezite po naslovih Moji prijatelji, Vsi pod eno streho ali Kako so Švedi uresničili sanje, če imate radi resnične zgodbe, ki navdihujejo, izberite biografije in zgodbe Pogačar: Neustavljiv, Zaljubljena v življenje ali Tako zelo vas imam rada, za ženske, ki veste, kdo ste, so tu knjige Vse tja do reke, Pokončna ali En ščepec ljubezni, če želite knjigo prebrati v enem dihu, pa se odločite za Skrivnost vseh skrivnosti, Srce na dlani ali Skrivna zgodovina. Tu so tudi knjige, ki jih mladi preberejo na mah, na primer Hormoni in demoni, Feniksov red ali Krute zaobljube, takšne, ki vas prisilijo, da drugače gledate na svet, kot so Jej, moli, ljubi, Psihologija denarja ali Kako deluje fašizem, na voljo pa so še mnoge druge odlične zgodbe.
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