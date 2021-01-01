Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije

Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije

Potovanja
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni

Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni

Trači
3
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Horoskop znamenja
0
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Trači
0
Prve sezone šova Na lovu je konec

Prve sezone šova Na lovu je konec

Oddaje
0
Zabaviščni park, ki je pravi hit med Slovenci

Zabaviščni park, ki je pravi hit med Slovenci

Jesen je čas, ko narava zažari v najlepših barvah, temperature so še prijetne, sončni dnevi pa kot nalašč za kratek izlet ali vikend pobeg čez mejo. Če se sprašujete, kam se odpraviti to jesen, smo našli najbolj čarobno destinacijo, ki bo pričarala pravo jesensko vzdušje in nepozabno doživetje.
Potovanja
7 slavnih destinacij, ki v živo razočarajo

7 slavnih destinacij, ki v živo razočarajo

Verjetno smo že vsi kdaj izbrali destinacijo za potovanje na podlagi idiličnih objav na družbenih omrežjih. A gotovo se je že zgodilo, da nas je kraj razočaral, saj ni bil videti tako, kot smo si predstavljali. V nadaljevanju predstavljamo sedem destinacij, kjer se pričakovanja pogosto ne ujemajo z resničnostjo.
Potovanja
0
Na grškem otoku je spoznala, kaj pomeni resnično živeti

Na grškem otoku je spoznala, kaj pomeni resnično živeti

Na grškem otoku Samos je življenje počasnejše, bolj sproščeno in prepleteno s toplino domačinov. Prav to je začutila Špela, ko je poleti 2023 tja prvič odpotovala kot predstavnica turistične agencije. Prišla je brez pričakovanj, pripravljena, da bo tri mesece oddelala sezono, potem pa se vrnila domov. A otok jo je presenetil. Samos ji je pokazal svoj obraz: zelen, gorat, s tihimi zalivi, živahnimi panigiriji in pristnimi vasmi, kjer se zdi, da se je čas ustavil.
Potovanja
0
Znani Slovenec, ki danes praznuje, razkriva, kaj je počel to poletje

Znani Slovenec, ki danes praznuje, razkriva, kaj je počel to poletje

Danes svoj rojstni dan praznuje priljubljeni slovenski pevec Nino Ošlak, ki je za naš portal razkril, kaj je počel to poletje in katerih dogodivščin nikoli ne bo pozabil.
Potovanja
0
Odkrijte Jesolo: Plaže, Zabava in Caribe Bay

Odkrijte Jesolo: Plaže, Zabava in Caribe Bay

Jesolo, ena izmed glavnih destinacij ob italijanski jadranski obali, je znan po svojih dolgih plažah, živahni atmosferi in široki izbiri aktivnosti za vse. Ena izmed izkušenj, ki je ne smete zamuditi, če iščete zabavo, je vodni park Caribe Bay, eden najbolj priznanih in nagrajenih tematskih parkov v Italiji. Nahaja se neposredno v Jesolu, Caribe Bay pa ponuja nekaj za vsakogar, od najbolj adrenalinskih atrakcij do bolj mirnih, primernih za vso družino.
Potovanja
Če odhajate na Hrvaško, ne smete spregledati tega

Če odhajate na Hrvaško, ne smete spregledati tega

Čeprav je polovica poletja že za nami, Hrvaška ostaja polna živahnih doživetij tudi v drugi polovici leta. Obalna mesta, otoki in notranjost vabijo s številnimi glasbenimi, kulinaričnimi in kulturnimi festivali, ki združujejo sprostitev, zabavo in pristno mediteransko vzdušje.
Potovanja
Top 5 evropskih mest za poletni oddih

Top 5 evropskih mest za poletni oddih

Sanjate o nepozabnem poletnem potovanju? Prepustite se čarom neznanih in znanih evropskih mest, ki avgusta oživijo s festivali, plažami in vrhunsko kulinariko.
Potovanja
0
Zakaj obiskati Sumatro namesto Balija: Prednosti in skrivnosti tega otoka v Indoneziji

Zakaj obiskati Sumatro namesto Balija: Prednosti in skrivnosti tega otoka v Indoneziji

Počitnice v "toplih krajih", kot so Tajska, Filipini ali Indonezija, so zagotovo zanimiva alternativa, še posebej, ko se najde kakšen ugoden let. Če si želite pristnega stika, kjer turisti še niso preplavili plaž, potem je Indonezija (razen Balija) zagotovo privlačna destinacija. Želite še več miru in pristnosti? Potem vam predlagamo Sumatro.
Potovanja
0
Svete Višarje: romarski biser v objemu Alp

Svete Višarje: romarski biser v objemu Alp

Na stičišču treh narodov, visoko nad dolino, stoji cerkvica, ki jo že stoletja obiskujejo romarji. Svete Višarje združujejo zgodovino, naravo in kulturo. Poleg romarskih poti kraj ponuja številne pohodniške poti, domačo kulinariko in razglede na mogočne alpske vrhove.
Potovanja
0
Iščete razglede? 5 idej za poletni gorski pobeg

Iščete razglede? 5 idej za poletni gorski pobeg

Poleti se mnogi odpravimo na višje nadmorske višine, zaradi lepih razgledov, ker smo radi v naravi ali pa preprosto, da se izognemo mestni vročini. Če iščete ideje za enodnevne pohode ali izlete z razgledi, ki jemljejo dih, imamo za vas pet predlogov, kam se lahko odpravite.
Slovenija
1
Ko se je končal njen 20-letni zakon, se je podala v svet

Ko se je končal njen 20-letni zakon, se je podala v svet

To je zgodba Lise Vander Veen, Američanke, ki je po ločitvi v svojih petdesetih letih odkrila povsem novo strast – samostojno potovanje. Namesto da bi se zaprla vase, je spakirala kovčke in odšla – najprej v Bruselj, nato pa v še 21 držav. Njena zgodba je navdihujoča izkušnja o pogumu, samospoznanju in svobodi.
Potovanja
0
7 nepozabnih italijanskih destinacij za poletni oddih

7 nepozabnih italijanskih destinacij za poletni oddih

Pravijo, da ni boljšega recepta za dviganje razpoloženja, kot je poslušanje italijanskih serenad vzdolž beneških kanalov ... Italija ima šarm, ki ga najdemo le redkokje, zato je tudi vedno prava izbira za krajše ali daljše pobege v 'dolce far niente' (sladko brezdelje). Čeprav se mnogi radi vračajo na že znane in preizkušene destinacije, Italija skriva ogromno krajev, ki pripovedujejo najlepše zgodbe – od tihih sicilijanskih vasi do srednjeveških zaselkov na umbrijskem podeželju. Tokrat vam predstavljamo 7 predlogov za naslednje raziskovanje Italije.
Potovanja
0
Arhiv člankov
Facebook

Sledite nam na Facebook strani Zadovoljna.si

fb_icon Všečkaj stran
Anketa Arhiv
V posteljo z nogavicami ali brez?
Spite z nogavicami ali brez?
V posteljo z nogavicami ali brez?
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

Vpišite vašo višino:
Vpišite vašo težo:
do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
šport
Šok, solze, jeza in leto, ki ga družina Dončić nikoli ne bo pozabila
Šok, solze, jeza in leto, ki ga družina Dončić nikoli ne bo pozabila
popin
Vzrock pred razvnetim občinstvom predstavili svoj prvi album
Vzrock pred razvnetim občinstvom predstavili svoj prvi album
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Okusno.je
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Zadovoljna.si
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Moskisvet.com
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Bibaleze.si
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
Cekin.si
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Dominvrt.si
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Dominvrt.si
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
RUBRIKE:

Novice Trači Moda Lepota Šport in zdravje Osebna rast in odnosi Intervju Potovanja Kraljevo Oddaje
Zadovoljna.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1332