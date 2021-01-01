icon-camera-1

Na grškem otoku je spoznala, kaj pomeni resnično živeti Na grškem otoku Samos je življenje počasnejše, bolj sproščeno in prepleteno s toplino domačinov. Prav to je začutila Špela, ko je poleti 2023 tja prvič odpotovala kot predstavnica turistične agencije. Prišla je brez pričakovanj, pripravljena, da bo tri mesece oddelala sezono, potem pa se vrnila domov. A otok jo je presenetil. Samos ji je pokazal svoj obraz: zelen, gorat, s tihimi zalivi, živahnimi panigiriji in pristnimi vasmi, kjer se zdi, da se je čas ustavil.