Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Arhiv člankov
Zabaviščni park, ki je pravi hit med SlovenciJesen je čas, ko narava zažari v najlepših barvah, temperature so še prijetne, sončni dnevi pa kot nalašč za kratek izlet ali vikend pobeg čez mejo. Če se sprašujete, kam se odpraviti to jesen, smo našli najbolj čarobno destinacijo, ki bo pričarala pravo jesensko vzdušje in nepozabno doživetje.
7 slavnih destinacij, ki v živo razočarajoVerjetno smo že vsi kdaj izbrali destinacijo za potovanje na podlagi idiličnih objav na družbenih omrežjih. A gotovo se je že zgodilo, da nas je kraj razočaral, saj ni bil videti tako, kot smo si predstavljali. V nadaljevanju predstavljamo sedem destinacij, kjer se pričakovanja pogosto ne ujemajo z resničnostjo.
Na grškem otoku je spoznala, kaj pomeni resnično živetiNa grškem otoku Samos je življenje počasnejše, bolj sproščeno in prepleteno s toplino domačinov. Prav to je začutila Špela, ko je poleti 2023 tja prvič odpotovala kot predstavnica turistične agencije. Prišla je brez pričakovanj, pripravljena, da bo tri mesece oddelala sezono, potem pa se vrnila domov. A otok jo je presenetil. Samos ji je pokazal svoj obraz: zelen, gorat, s tihimi zalivi, živahnimi panigiriji in pristnimi vasmi, kjer se zdi, da se je čas ustavil.
Znani Slovenec, ki danes praznuje, razkriva, kaj je počel to poletjeDanes svoj rojstni dan praznuje priljubljeni slovenski pevec Nino Ošlak, ki je za naš portal razkril, kaj je počel to poletje in katerih dogodivščin nikoli ne bo pozabil.
Odkrijte Jesolo: Plaže, Zabava in Caribe BayJesolo, ena izmed glavnih destinacij ob italijanski jadranski obali, je znan po svojih dolgih plažah, živahni atmosferi in široki izbiri aktivnosti za vse. Ena izmed izkušenj, ki je ne smete zamuditi, če iščete zabavo, je vodni park Caribe Bay, eden najbolj priznanih in nagrajenih tematskih parkov v Italiji. Nahaja se neposredno v Jesolu, Caribe Bay pa ponuja nekaj za vsakogar, od najbolj adrenalinskih atrakcij do bolj mirnih, primernih za vso družino.
Če odhajate na Hrvaško, ne smete spregledati tegaČeprav je polovica poletja že za nami, Hrvaška ostaja polna živahnih doživetij tudi v drugi polovici leta. Obalna mesta, otoki in notranjost vabijo s številnimi glasbenimi, kulinaričnimi in kulturnimi festivali, ki združujejo sprostitev, zabavo in pristno mediteransko vzdušje.
Top 5 evropskih mest za poletni oddihSanjate o nepozabnem poletnem potovanju? Prepustite se čarom neznanih in znanih evropskih mest, ki avgusta oživijo s festivali, plažami in vrhunsko kulinariko.
Zakaj obiskati Sumatro namesto Balija: Prednosti in skrivnosti tega otoka v IndonezijiPočitnice v "toplih krajih", kot so Tajska, Filipini ali Indonezija, so zagotovo zanimiva alternativa, še posebej, ko se najde kakšen ugoden let. Če si želite pristnega stika, kjer turisti še niso preplavili plaž, potem je Indonezija (razen Balija) zagotovo privlačna destinacija. Želite še več miru in pristnosti? Potem vam predlagamo Sumatro.
Svete Višarje: romarski biser v objemu AlpNa stičišču treh narodov, visoko nad dolino, stoji cerkvica, ki jo že stoletja obiskujejo romarji. Svete Višarje združujejo zgodovino, naravo in kulturo. Poleg romarskih poti kraj ponuja številne pohodniške poti, domačo kulinariko in razglede na mogočne alpske vrhove.
Iščete razglede? 5 idej za poletni gorski pobegPoleti se mnogi odpravimo na višje nadmorske višine, zaradi lepih razgledov, ker smo radi v naravi ali pa preprosto, da se izognemo mestni vročini. Če iščete ideje za enodnevne pohode ali izlete z razgledi, ki jemljejo dih, imamo za vas pet predlogov, kam se lahko odpravite.
Ko se je končal njen 20-letni zakon, se je podala v svetTo je zgodba Lise Vander Veen, Američanke, ki je po ločitvi v svojih petdesetih letih odkrila povsem novo strast – samostojno potovanje. Namesto da bi se zaprla vase, je spakirala kovčke in odšla – najprej v Bruselj, nato pa v še 21 držav. Njena zgodba je navdihujoča izkušnja o pogumu, samospoznanju in svobodi.
7 nepozabnih italijanskih destinacij za poletni oddihPravijo, da ni boljšega recepta za dviganje razpoloženja, kot je poslušanje italijanskih serenad vzdolž beneških kanalov ... Italija ima šarm, ki ga najdemo le redkokje, zato je tudi vedno prava izbira za krajše ali daljše pobege v 'dolce far niente' (sladko brezdelje). Čeprav se mnogi radi vračajo na že znane in preizkušene destinacije, Italija skriva ogromno krajev, ki pripovedujejo najlepše zgodbe – od tihih sicilijanskih vasi do srednjeveških zaselkov na umbrijskem podeželju. Tokrat vam predstavljamo 7 predlogov za naslednje raziskovanje Italije.
