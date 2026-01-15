To mesto v Italiji preprosto morate obiskati

Za vas smo pripravili izbor top zimskih destinacij, ki združujejo sprostitev, naravne in kulturne lepote, hkrati pa so cenovno dostopne in ponujajo čudovite doživetja v zimskih mesecih.

Lanzarote – preplet sonca, vulkanov in puščave

Lanzarote je četrti največji otok Kanarskega otočja in je popolna izbira za zimski pobeg, saj se ponaša s prijetnim podnebjem skozi vse leto in edinstveno vulkansko pokrajino. Največja znamenitost otoka je Nacionalni park Timanfaya, kjer se razprostira več kot 300 vulkanov in kraterjev. Poleg naravnih znamenitosti navdušujejo tudi kulturni biseri, kot je Kaktusov vrt, delo umetnika Césarja Manriqueja, ter vinska pokrajina La Geria, kjer trte rastejo v vulkanski zemlji. Lanzarote ponuja tudi bogato kulinariko, ki vključuje značilne papas arrugadas, mojo omake in sveže morske specialitete. Poleg tega lahko obiščete sosednjo Fuerteventuro, ki je znana po peščenih sipinah. Za vse, ki želite izkusiti zimski pobeg na sonce, je paket z Agencijo Sonček na voljo že od 898 € z letom iz Benetk.

Gran Canaria – otok tisočerih kontrastov

Gran Canaria slovi po svoji izjemni raznolikosti, zaradi katere ji pogosto pravijo kar celina v malem. Na otoku se prepletajo dolge peščene plaže, sipine, zelene doline in slikovita mesteca, vse skupaj pa spremlja prijetno podnebje skozi vse leto. Med največjimi znamenitostmi so sipine Maspalomas, ki spominjajo na pravo puščavo, ter ribiško mestece Puerto de Mogán, znano po pisanih hiškah in kanalih, zaradi katerih si je prislužilo vzdevek male Benetke. Glavno mesto Las Palmas pa ponuja zanimiv sprehod skozi staro mestno jedro Vegueta, kjer si lahko ogledate hišo Krištofa Kolumba. Otok je odlična izbira tako za sprostitev kot za raziskovanje. Ljubitelji narave lahko obiščejo Palmitos Park z eksotičnimi živalmi in botanični vrt Jardin Botanico, medtem ko sever otoka navdušuje z mestecem Arucas in tradicionalno destilarno ruma. Zimsko potovanje na Gran Canario je preko Agencije Sonček na voljo po znižani ceni že od 898 €, z udobnim letom iz Benetk in odličnimi časovnicami.

Malta – sončna in kulturna izkušnja

Malta je destinacija, ki navdušuje skozi vse leto, saj se ponaša z več kot 300 sončnimi dnevi, bogato zgodovino in izjemno raznoliko pokrajino. Glavno mesto Valletta, ki je pod Unescovo zaščito, očara z mogočnimi utrdbami, baročno arhitekturo in živahnim utripom mestnih ulic. Sprehod po Republikanski ulici, obisk katedrale sv. Janeza ter razgled z vrtov Barracca na eno najlepših naravnih pristanišč na svetu so doživetja, ki ostanejo v spominu. Otok ponuja tudi številne naravne in zgodovinske znamenitosti zunaj prestolnice. Med njimi izstopajo starodavna Mdina, znana kot tiho mesto, slikoviti Rabat s katakombami in mogočni klifi Dingli, ki ponujajo čudovite razglede na Sredozemsko morje. Posebno doživetje so tudi Modre jame ter ribiško mestece Marsaxlokk, kjer lahko začutite pristno malteško vzdušje in uživate v svežih morskih jedeh. Agencija Sonček je pripravila paket, ki je na voljo že od 489 €, kar omogoča ugoden pobeg iz sive zime.

Taormina – biser Sicilije

Sicilija je destinacija, kjer se mogočna narava, bogata zgodovina in italijanski dolce vita srečajo na vsakem koraku. Ena največjih znamenitosti otoka je Etna, najvišji aktivni vulkan v Evropi, kjer se med vzponom razkrivajo izjemni razgledi in presenetljivo raznoliki vegetacijski pasovi. Pravi biser vzhodne obale je tudi elegantno mestece Taormina nad Jonskim morjem, ki navduši z razgledom na Etno, antičnim gledališčem in živahno ulico Corso Umberto. Tu čas teče počasneje, saj se ob sprehodih, kavi na soncu in sladkih sicilijanskih dobrotah, kot so cannole, hitro prepustite pravemu občutku dolce far niente. Zimski pobeg na Sicilijo z Agencijo Sonček združuje raziskovanje, sprostitev in uživanje v toplih sredozemskih dneh ter je na voljo že od 598 €.

Pariz in London – urbani pobeg v dvoje ali s prijatelji

Čeprav sta Pariz in London znana kot mesti kulture in nakupovanja, pozimi pridobita poseben čar. Pariz očara z romantičnim vzdušjem, elegantnimi bulvarji in ikoničnimi znamenitostmi, kot so Eiffelov stolp, Louvre, Elizejske poljane in bohemski Montmartre. Mesto ponuja popolno ravnovesje med kulturo, umetnostjo in vsakdanjim utripom, od sprehodov ob Seni in muzejev do sproščenega posedanja ob kavi in francoskih dobrotah. S hitrim vlakom Eurostar lahko obiščete tudi London, kjer francoski šarm zamenja angleška uglajenost. Britanska prestolnica navduši s kraljevimi znamenitostmi, kot so Buckinghamska palača, Westminster in Big Ben, pa tudi z živahnimi predeli Covent Garden, Piccadilly Circus in Greenwich. Kombinacija obeh mest na enem potovanju je preko Agencije Sonček na voljo že od 999 €.

