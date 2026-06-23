Skriti biseri Jadrana: plaže, ki jih turisti še niso odkrili

Vse več popotnikov se pri izbiri dopusta odloča za manj znane plaže in zalive, kjer lahko uživajo v več miru in manj gneče.

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V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj jadranskih biserov, ki ponujajo veliko več kot le prostor za brisačo.

Oprna na Krku: lepota, ki zahteva nekaj truda

Na južni obali otoka Krka, v bližini Stare Baške, leži plaža Oprna. Dostop ni najlažji, saj se je treba do nje spustiti po precej strmi poti, vendar se večina obiskovalcev strinja, da je trud poplačan. Kot piše Outlook Traveller, prav nekoliko zahtevnejši dostop pomaga ohranjati občutek zasebnosti in miru, ki ga je na jadranski obali vse težje najti.

icon-expand Oprna, Krk FOTO: Shutterstock

Divna na Pelješcu: ime pove vse

Ime Divna ni naključje. Zaliv na polotoku Pelješac velja za enega najlepših v južni Dalmaciji. Po poročanju Aminessa obiskovalce navdušijo izjemno čisto morje, zelena pobočja, ki obdajajo zaliv, in dejstvo, da tudi v glavni sezoni ni tako oblegan kot znane dalmatinske plaže.

icon-expand Divina, Pelješac FOTO: Shutterstock

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Pasjača: dramatična lepotica pod pečinami

Južno od Dubrovnika se skriva ena najbolj fotogeničnih plaž na Jadranu. Pasjača leži pod strmimi pečinami, do nje pa vodi pot, vklesana v skalo. Zanimivo je, da je plaža nastala zaradi erozije kamenja, ki se je desetletja krušilo s pečin. Danes velja za eno najbolj nenavadnih plaž na Jadranu. Kot poroča Ljetovanje.com, tu ne boste našli dolgih promenad in številnih lokalov, zato je idealna izbira za vse, ki si želijo dan v objemu narave.

icon-expand Pasjača FOTO: Shutterstock

Dubovica na Hvaru: zaliv iz razglednice

Čeprav je Hvar pogosto sinonim za živahno poletno družabno življenje, skriva tudi precej bolj mirne kotičke. Eden najbolj očarljivih je plaža Dubovica, ki leži v majhnem zalivu južno od mesta Hvar. Kot navaja portal Valamar Travel, obiskovalce očarajo turkizna voda, prodnata obala in stara kamnita hiša tik ob morju, ki ustvarja prizor kot z razglednice. Prav zato je Dubovica med priljubljenimi točkami fotografov in ljubiteljev nekoliko bolj umirjenega dopusta.

icon-expand Dubovica, Hvar FOTO: Shutterstock

Stiniva na Visu: plaža med mogočnimi klifi

Če bi morali izbrati eno plažo, ki najbolje ponazarja pomen besede 'skrita', bi bila to gotovo Stiniva na otoku Visu. Zaliv obdajajo visoke skalne stene, do njega pa vodi precej strma pot ali prihod z ladjo skozi ozek morski prehod. Prav nekoliko zahtevnejši dostop je razlog, da tukaj običajno ni tolikšne gneče kot na bolj znanih jadranskih destinacijah. Kot piše portal Žena.hr, številne obiskovalce navduši občutek, da stopijo v povsem drug svet, kjer prevladujeta tišina in osupljivo modro morje.

icon-expand Stiniva, Vis FOTO: Shutterstock

Vaja na Korčuli: za ljubitelje popolne tišine

Če sanjate o dnevu brez glasne glasbe in vrst za sladoled, potem je Vaja na Korčuli morda vaša sanjska destinacija. Kot piše Aminess, se do plaže spustite po poti iz bližnje vasice Račišće, na koncu pa vas pričaka zaliv z belimi prodniki. Na plaži skoraj ni infrastrukture, zato je priporočljivo s seboj prinesti dovolj vode in zaščito pred soncem.

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Lučišća na Hvaru: skriti raj za romantike

Na južni strani Hvara se skriva še en manj znan biser: zaliv Lučišća. Do njega vodi približno 20-minutni sprehod po kamniti stezi, zaradi česar ga največkrat obiščejo tisti, ki so pripravljeni narediti nekaj korakov več. Kot poroča Aminess, obiskovalce pričakajo turkizno morje, mogočne skalne stene in občutek, da ste daleč stran od turističnega vrveža.

icon-expand Lučišća, Hvar FOTO: Shutterstock

Zakaj so letos najbolj iskane prav skrite plaže?

Turistični trendi kažejo, da vse več popotnikov išče manj obiskane destinacije, kjer lahko doživijo bolj pristno sredozemsko izkušnjo. Namesto natrpanih plaž iščejo samotne zalive, pohodniške poti do morja in kotičke, kjer prevladujeta zvok valov in šumenje borovcev.

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Če to poletje načrtujete oddih na Jadranu, morda velja pravilo: najlepše plaže niso vedno tiste, ki jih najdete na prvi strani turističnega prospekta. Prav plaže, do katerih vodi nekoliko daljša pot, pogosto ponujajo največ tistega, kar na dopustu najbolj iščemo - mir, naravo in občutek, da smo za trenutek pobegnili od vsakdana.

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