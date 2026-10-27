Azija, kot je morda še ne poznate: 7 razlogov za obisk Tajvana

Prav raznolikost je ena največjih prednosti Azije. Na relativno kratkih razdaljah se lahko iz sodobnega velemesta preselite v povsem drugačen svet tradicije, lokalnih okusov, slikovite narave in drugačnega ritma življenja. Eden takšnih krajev je Tajvan . Otok, kjer lahko na enem potovanju združite mestni utrip, lokalno kulinariko, stoletne templje, čajne pokrajine in pobeg v naravo. Že prestolnica Tajpej razkriva številne obraze sodobne Azije. Če na potovanjih raje zbirate doživetja kot kljukice na seznamu znamenitosti, je teh sedem idej dober začetek.

1. Tajpej spoznajte tudi brez načrta

Prvi stik s Tajvanom je za številne popotnike prav Tajpej, mesto, kjer se na razmeroma majhnem prostoru prepletajo sodobna arhitektura, tradicionalni templji, živahne tržnice in odlična kulinarika. Čeprav vas bo hitro zamikalo, da bi si prvi dan ogledali čim več znamenitosti, si pustite tudi nekaj prostora za spontanost. Del mesta raziščite peš, zavijte z glavnih ulic, ustavite se v lokalu, ki ga niste našli v nobenem vodiču, in preprosto opazujte mestni utrip. Praktičen namig: znamenitosti, ki jih želite obiskati, združite glede na posamezne dele mesta. Tako boste manj časa porabili za premikanje, več pa ga bo ostalo za spontana odkritja.

icon-expand Prvi stik s Tajvanom je za številne popotnike prav Tajpej, mesto, kjer se na razmeroma majhnem prostoru prepletajo sodobna arhitektura, tradicionalni templji, živahne tržnice in odlična kulinarika. FOTO: Shutterstock

2. Večer si rezervirajte za nočno tržnico

Če želite Tajvan spoznati skozi vse čute, naj bo vsaj en večer rezerviran za nočno tržnico. Te niso zanimive zgolj zaradi hrane, temveč tudi kot prostor tajvanskega vsakdanjega življenja. Večerje vam tako ni treba rezervirati v eni restavraciji. Sprehodite se med stojnicami in namesto ene velike jedi izberite več manjših. Dajte priložnost tudi okusu, ki ga ne poznate. Praktičen namig : na tržnico ne pridite siti. Več manjših porcij, ki jih lahko delite s partnerjem ali prijateljem, pomeni tudi več različnih okusov na en večer.

icon-expand Če želite Tajvan spoznati skozi vse čute, naj bo vsaj en večer rezerviran za nočno tržnico FOTO: Shutterstock

3. Naj vas pri raziskovanju vodi hrana

Nočne tržnice so šele začetek. Na Tajvanu je kulinarika tako pomemben del vsakdana, da lahko postane eden najbolj zanimivih načinov raziskovanja destinacije. Zato hrane ne omejite zgolj na večerne obroke. Obiščite tradicionalno tržnico, poiščite manjšo lokalno restavracijo ali se ustavite v čajnici in si vzemite čas za pokušanje okusov, ki jih doma verjetno ne bi izbrali. Še bolj zanimivo je, če za en dan obrnete običajno logiko načrtovanja potovanja. Namesto da najprej izberete znamenitosti in šele nato razmišljate, kje boste jedli, naj bodo prav zanimive jedi, lokalne tržnice ali priljubljene restavracije tiste, ki določijo vašo pot po mestu. Praktičen namig: vsak dan poskusite vsaj eno jed ali pijačo, ki je še ne poznate. Tako kulinarično raziskovanje ostane spontano in pristno.

4. Za nekaj ur zamenjajte mestni vrvež za čajne pokrajine

Po živahnih nočnih tržnicah, mestnih ulicah in številnih ogledih je prijetno spoznati tudi bolj umirjeno plat Tajvana. Čaj je pomemben del lokalne kulture, zato ne preseneča, da številni izleti vodijo med zelene plantaže in v slikovite gorske pokrajine. Takšen dan je lahko dobrodošel predvsem na daljšem potovanju. Po več dneh raziskovanja mest si vzemite čas za počasnejši tempo, skodelico čaja in uživanje v razgledih. Praktičen namig: pri sestavljanju itinerarja izmenjujte intenzivnejše in mirnejše dni. Tako potovanje ne bo postalo tekmovanje v tem, koliko znamenitosti lahko obiščete v najkrajšem času. Kako do Tajvana? Do Tajvana lahko poletite z letalsko družbo EVA Air , ki povezuje Evropo s Tajvanom in številnimi drugimi azijskimi destinacijami.

icon-expand Tradicionalni templji niso le priljubljene znamenitosti, temveč pomemben del vsakdanjega življenja in lokalne kulture. FOTO: Shutterstock

5. Vstopite v tempelj in si vzemite čas

Med sodobnimi nebotičniki in živahnimi ulicami Tajpeja boste hitro naleteli tudi na povsem drugačno plat mesta. Tradicionalni templji niso le priljubljene znamenitosti, temveč pomemben del vsakdanjega življenja in lokalne kulture. Namesto da bi se ustavili le za fotografijo, si vzemite nekaj minut za opazovanje prostora, bogatih arhitekturnih detajlov in dogajanja okoli vas. Prav takšni trenutki pogosto ponudijo bolj pristno izkušnjo kraja kot še en hiter ogled na seznamu znamenitosti. Praktičen namig : pri obisku templjev ravnajte spoštljivo in si ne načrtujte vsake minute dneva. Včasih je prav deset mirnih minut v templju tistih deset minut, ki si jih s potovanja najbolje zapomnimo.

icon-expand EVA Air na letalih Boeing 777-300ER ponuja tudi svojo najnovejšo, četrto generacijo kabine Premium Economy Class. FOTO: Arhiv naročnika

6. Vsaj za en dan zamenjajte mesto za naravo

Če si Tajvan predstavljate predvsem skozi podobo živahnega Tajpeja, vas bo presenetilo, kako hitro se lahko iz mestnega vrveža znajdete sredi povsem drugačne pokrajine. Od zelenih gora do slikovite obale otok ponuja povsem drugačen obraz od tistega, ki ga spoznamo v Tajpeju. Prav kontrast med urbanim utripom in naravo daje potovanju dodatno dimenzijo. Praktičen namig: pri načrtovanju poti si rezervirajte vsaj en dan za izlet iz mesta.

7. Ne odkrivajte Azije samo skozi najbolj znane destinacije

Tajska, Japonska in druge priljubljene azijske destinacije svojo priljubljenost nedvomno upravičijo. A prav zato je včasih zanimivo pogledati tudi nekoliko dlje od najbolj očitnih izbir. Tajvan ponuja drugačno kombinacijo doživetij: sodobna mesta, živahne nočne tržnice, bogato kulinarično tradicijo, slikovito naravo in počasnejše trenutke, ki jih na potovanjih pogosto najbolj cenimo. Morda je prav zato Tajvan destinacija, ki ne poskuša tekmovati z najbolj znanimi azijskimi uspešnicami, temveč obiskovalce navduši na svoj način.

Kako najlažje prispeti do Tajvana in drugih azijskih destinacij?

EVA Air , tajvanska mednarodna letalska družba, povezuje Evropo s Tajvanom in številnimi drugimi destinacijami po Aziji ter predstavlja eno od možnosti za potnike, ki želijo raziskovati ta del sveta. Potniki iz naše regije lahko poletijo iz Dunaja , kjer EVA Air na letalih Boeing 777-300ER ponuja tudi svojo najnovejšo, četrto generacijo kabine Premium Economy Class. Ta prinaša več prostora, izboljšane sedeže in še udobnejšo izkušnjo na dolgih poletih. Družba je leta 2026 prejela tudi najvišjo varnostno certifikacijo AirlineRatings.com Seven Star PLUS Safety Rating, že od leta 2014 pa ohranja Seven Star Safety Rating. Istega leta se je uvrstila tudi med deset najvarnejših letalskih družb na svetu.

icon-expand Potniki iz naše regije lahko poletijo iz Dunaja. FOTO: Arhiv naročnika