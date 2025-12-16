Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije

Veseli december prinaša čarobno vzdušje, ko mesta in domovi zasijejo v praznični luči, zrak pa napolnijo vonji začimb, sladkih dobrot in toplih napitkov. To je tudi čas, ko mnogi Slovenci radi pobegnemo na kratek izlet, bodisi za ogled prazničnih lučk ali pa le na kratek oddih. Najbolj priljubljene destinacije so tiste, ki so blizu, a nam hkrati ponudijo tudi nekaj novega in drugačnega. Prav zato se številni Slovenci radi odpravijo ob morje, kjer je praznični utrip bolj mediteranski, svež in hkrati izjemno slikovit. Med vsemi bližnjimi destinacijami pa ena še posebej izstopa.

Advent v Reki: praznični duh tik za slovensko mejo

Reka je v zadnjih letih postala ena izmed najbolj priljubljenih destinacij Slovencev, in to ne brez razloga. To obmorsko mesto v adventnem času zasije v povsem drugačnem sijaju. Bližina morja, milejše temperature, sproščena mediteranska atmosfera in pester program ustvarjajo edinstveno kombinacijo, ki jo je težko najti drugje.

icon-expand Posebnost reškega adventa je tudi poudarek na pristni lokalni ponudbi. FOTO: Ivor Mažar

Različne adventne cone, vsaka s svojo zgodbo

Letošnji advent v Reki je razdeljen na več vsebinskih sklopov, med katerimi lahko prehajate peš. Osrednja točna dogajanja ostaja Korzo, ki se odlično povezuje z bližnjimi prizorišči, kot sta Adamićev pomol in Trg reške resolucije. Advent v Reku vključuje naslednje cone:

- Korzo srečanj

- Riva doživetij

- Resolucija zabave

- Art kvart čarobnosti

- Gradina svetlobe

- Četrti svetlobe

- Export Ice Box. Posebnost reškega adventa je tudi poudarek na pristni lokalni ponudbi. Med stojnicami najdete domače proizvajalce, od naravnih mazil in medenih izdelkov pa do mesnin, tipičnih za reško-kvarnersko regijo. Za otroke so pripravljeni animirani programi, drsališče Export Ice Box in pravljični program Zima na Gradini, odrasle pa čaka raznolika kulinarična in zabavna ponudba ob obali.

icon-expand Za otroke so pripravljeni animirani programi, drsališče in pravljični program. FOTO: Ivor Mažar

Najbolj čaroben zimski ambient

Ena najbolj čarobnih lokacij ostaja Trsatski grad, ki zaradi svoje arhitekture in lege že sam po sebi deluje kot prizor iz pravljice. Decembra tam potekajo številni dogodki: Lučke in tačke, Fritulijada, Družinski dan, otroški silvestrski sprejem, pa tudi tradicionalni obisk Božička, ki do 24. decembra na Trsatu sprejema otroška pisma želja. Za najdaljšo noč letošnjega leta Reka pripravlja tudi silvestrsko posebnost: Big Cro Dance Party, kjer bodo nastopili nekateri najbolj prepoznavni obrazi in glasovi 90. let, med njimi Indira Forza, Grupa ET in Alka Vuica. Več informacij o celotnem programu najdete na: www.visitrijeka.hr.

Zakaj je Reka popolna izbira za decembrski izlet?