Odkrijte skriti biser Balkana: Od kristalnih plaž do neokrnjene narave

Albanija na razmeroma majhnem območju združuje kristalno čisto morje, mogočne gore, slikovita zgodovinska mesta in cene, ki so pogosto precej nižje kot v bolj uveljavljenih sredozemskih letoviščih. Kot poudarja Lonely Planet, je Albanija ena najbolj vznemirljivih destinacij Balkana prav zaradi izjemne raznolikosti pokrajin in pristnega vzdušja.

icon-expand Kasmil, Albanija FOTO: Shutterstock

Plaže, ki jih primerjajo z Maldivi

Največ turistov najprej odkrije albansko riviero na jugu države. Med najbolj fotografiranimi kraji je Ksamil, ki ga zaradi svetlega peska in turkiznega morja pogosto imenujejo kar 'Maldivi Evrope'. Tik ob obali ležijo majhni nenaseljeni otočki, do katerih se je mogoče odpraviti celo s plavanjem. Več tujih turističnih vodnikov poudarja, da je prav kombinacija prozornega morja, dostopnih cen in bližine znamenitosti razlog, da Ksamil postaja ena najbolj iskanih destinacij v regiji. Tisti, ki iščejo več miru, se pogosto odpravijo na plažo Gjipe, skrito med strmimi klifi na koncu globokega kanjona, ali v obmorski kraj Dhërmi, kjer številni bari in restavracije stojijo tik ob morju. Družine z otroki pa pogosto izberejo Himarë, ki slovi po urejenih plažah in čistem morju. V bližini se nahaja tudi Borsh, najdaljša neprekinjena plaža v Albaniji, obdana z oljčnimi nasadi. Praktičen nasvet: Če želite albansko obalo doživeti brez največje gneče, portal Albania Voyagers priporoča obisk maja, junija ali septembra, ko so temperature prijetne, morje pa še vedno dovolj toplo za kopanje.

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Zjutraj na plaži, popoldne v gorah

Ena največjih prednosti Albanije je, da lahko v enem dnevu združite morski in gorski oddih. Sever države zaznamujejo Albanske Alpe oziroma gorovje Prokletije, kjer vrhovi segajo več kot 2000 metrov visoko. Kot piše Lonely Planet, je posebej priljubljena celodnevna pohodniška pot med dolinama Valbona in Theth, ki velja za eno najlepših na Balkanu. Pokrajina navdušuje z globokimi dolinami, kamnitimi hišami in občutkom divjine, ki ga je v Evropi vse težje najti. Res je, da infrastruktura in označenost poti ponekod še ne dosegata standardov alpskih držav, vendar številni obiskovalci prav v tem vidijo del čara. Nagrada za nekoliko več truda so neokrnjena narava, tišina in bistveno manj turistov. Kot poroča Albania Inbound, ljubitelji narave lahko obiščejo tudi Skadarsko jezero, največje jezero na Balkanu, ki si ga Albanija deli s Črno goro. Albanska stran je manj obiskana in bolj divja, območje pa je znano po bogatem živalskem svetu, med drugim tudi po pelikanih. Priljubljene aktivnosti so vožnje s kajaki in izleti z ladjicami.

icon-expand Ena največjih prednosti Albanije je, da lahko v enem dnevu združite morski in gorski oddih. FOTO: Shutterstock

Mesta, kjer se je čas skoraj ustavil

Med največje kulturne znamenitosti sodita mesti Berat in Gjirokastër, ki sta zaradi izjemno ohranjene osmanske arhitekture uvrščeni na Unescov seznam svetovne dediščine. Berat je znan kot 'mesto tisočerih oken', saj so bele hiše s številnimi okni zgrajene ena nad drugo na pobočju pod mogočno trdnjavo. Gjirokastër pa navdušuje s kamnitimi hišami, tlakovanim starim mestnim jedrom in trdnjavo, ki kraljuje nad dolino. UNESCO obe mesti opisuje kot redka in izjemno dobro ohranjena primera osmanske mestne arhitekture. Na jugu države se nahaja še antični arheološki park Butrint, prav tako pod zaščito Unesca. Na enem mestu lahko obiskovalci občudujejo ostanke grške kolonije, rimskega mesta, bizantinskih cerkva in beneških utrdb, ki pričajo o več kot dveh tisočletjih zgodovine.

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Država bunkerjev in odlične kulinarike

Posebnost Albanije so tudi številni betonski bunkerji, ki jih je dal v času diktatorja Enverja Hoxhe zgraditi nekdanji režim. Po različnih ocenah jih je po državi še vedno več deset tisoč, številni pa so danes preurejeni v galerije, muzeje ali umetniške instalacije. Seveda pa Albanije ni mogoče obiskati brez okušanja lokalne kulinarike. Ob obali prevladujejo sveže ribe in morski sadeži, skoraj povsod strežejo kakovostno oljčno olje, med najbolj priljubljenimi tradicionalnimi jedmi pa je burek.

icon-expand Posebnost Albanije so tudi številni betonski bunkerji. FOTO: Shutterstock

Zakaj jo turisti obožujejo?

Albanija je idealna izbira za vse, ki si želijo več kot le poležavanje v hotelskem kompleksu. Ponuja kombinacijo morja, gora, zgodovine, kulinarike in pristnosti, ki jo je v nekaterih najbolj obiskanih sredozemskih destinacijah že težko najti. Poleg tega ostaja cenovno dostopna, domačini pa so znani po gostoljubnosti.

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