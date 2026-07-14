Turkizni biser Balkana, ki navdušuje z lepoto in s cenami

Še pred nekaj leti je bila Albanija za turiste skoraj neznana, danes pa velja za eno najhitreje rastočih destinacij, piše net.hr. Glavni razlogi za to so nizke cene v primerjavi s sosednjimi državami, lepe plaže in urejena stara mesta. Država nudi vse na enem mestu: od morja na jugu do visokih gora na severu. Razvoj infrastrukture sicer še poteka, a prav to daje deželi poseben čar, saj še ni podlegla množičnemu turizmu, kot se je to zgodilo v Grčiji ali na Hrvaškem. V kratkem času lahko obiščete turkizne zalive in nato raziščete tradicionalna naselja v notranjosti, kar je idealno za tiste, ki si želijo pestrega dopusta.

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Najboljše destinacije na jugu: od Ksamila do skritih zalivov

Najbolj znano letovišče na jugu je brez dvoma Ksamil. Tu so plaže s turkizno vodo in drobnim peskom, kar močno spominja na eksotične destinacije. Poleg Ksamila družine rade obiskujejo mesto Himarë, kjer so zalivi mirni in morje zelo čisto. Vredna ogleda je tudi plaža Borsh, ki je s skoraj sedmimi kilometri dolžine najdaljša neprekinjena plaža v Albaniji. Okolico Borsha krasijo oljčni nasadi in mediteransko rastje, kar zagotavlja prijetno naravno senco. Dhërmi na drugi strani nudi nekoliko bolj živahen utrip z odlično gostinsko ponudbo neposredno ob morju.

icon-expand Ksamil, Albanija FOTO: Dreamstime

Plaža Borsh je s svojimi sedmimi kilometri najdaljša neprekinjena obala v Albaniji, idealna za dolge sprehode ob sončnem zahodu.

Albanske Alpe in Skadarsko jezero: za ljubitelje narave

Če niste ljubitelj zgolj morskih radosti, ima sever Albanije veliko za ponuditi. Gore Prokletije so visoke čez 2000 metrov in so pravi raj za pohodnike. Zelo priljubljena je tura od Valbone do Thetha, ki pa zahteva nekaj kondicije. Na tem področju so tradicionalne kamnite vasi, kjer lahko poskusite domače jedi. Ne pozabite na obisk Skadarskega jezera, največjega jezera na Balkanu. Tam se lahko zapeljete s kajakom ali čolnom in opazujete različne ptice, zlasti pelikane, ki so zaščitni znak tega dela Albanije. To je kraj, kjer narava še vedno nima človeškega filtra.

icon-expand Albanske Alpe FOTO: Shutterstock

Mesta pod zaščito Unesca in zgodovinski bunkerji

Albanija ima izjemno zgodovino, kar dokazujejo mesta, kot sta Berat in Gjirokastër. Berat je znan po starih osmanskih hišah, Gjirokastër pa po svojih kamnitih tleh in veliki utrdbi. Za ljubitelje antike je nujen obisk arheološkega parka Butrint na samem jugu, kjer lahko vidite ostanke rimskih in grških gradov. Zanimivost dežele so tudi številni bunkerji iz časov Enverja Hoxhe. Vidite jih lahko povsod po državi, nekateri pa so celo postali turistične atrakcije, saj so v njih uredili majhne muzeje ali bare. Shkodër na severu prav tako ponuja zgodovinsko utrdbo Rozafa z razgledom na stičišče treh rek.

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Lokalna hrana in prijaznost: zakaj turisti ljubijo Albanijo

Eden glavnih razlogov za priljubljenost Albanije je ugodno razmerje med ceno in kakovostjo. Hrana je poceni, a izjemno kakovostna. Na meniju so najpogosteje sveža riba, morski sadeži in domača zelenjava. Posebnost je njihov burek, ki ga prodajajo skoraj na vsakem vogalu. Ljudje so izjemno gostoljubni in radi pomagajo turistom, ritem življenja pa je veliko bolj umirjen kot v razvitem delu Evrope. Če iščete dopust, kjer ne boste zapravili celega premoženja za večerjo v restavraciji ob morju, potem je Albanija prava izbira za vaš naslednji dopustniški cilj.

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