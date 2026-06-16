Vas, ki jo morate videti vsaj enkrat v življenju

Assos leži na severozahodni obali Kefalonije, na ozkem 50-metrskem prehodu, ki povezuje celino z zeleno polotočno vzpetino Frourio. Vas je znana po svoji slikovitosti: pastelne hiše, kristalno čista voda in hribovita pokrajina ustvarjajo prizor, ki spominja na razglednico. Po podatkih Greeka je v vasi manj kot 100 prebivalcev, kar še dodatno poudari njen miren, skoraj pravljičen značaj.

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Assos je umeščen v zaščiten zaliv, kar pomeni, da je morje tu izjemno mirno in primerno za kopanje. Leži približno 36 kilometrov severno od Argostolija, glavnega mesta Kefalonije, in je lahko dostopen z avtomobilom. Po podatkih Off to Get Lost je Assos eden najlepših, a pogosto spregledanih kotičkov otoka, ki ponuja popoln pobeg pred gnečo bolj turističnih krajev.

icon-expand Assos, Grčija FOTO: Shutterstock

Kaj dela Assos tako poseben?

Assos je znan po svoji edinstveni kombinaciji naravne lepote, zgodovine in arhitekture. Pastelne hiše, ki se dvigajo nad zalivom, ustvarjajo skoraj filmsko kuliso, medtem ko ozke uličice vabijo k sproščenemu raziskovanju. Po podatkih Unfolding Greece ima vas bogato zgodovino, ki sega v čas Benečanov, ki so na vrhu polotoka zgradili mogočen grad Assos, danes eno glavnih znamenitosti.

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Vas je bila močno poškodovana v potresu leta 1953, a so jo domačini obnovili z veliko ljubezni in spoštovanja do tradicije. Danes je Assos popolna kombinacija pristne grške dediščine in sodobnega udobja, kar potrjujejo tudi potovalni vodiči, kot je Republic of Rose.

icon-expand Assos, Grčija FOTO: Shutterstock

Kaj lahko doživite v Assosu?

Assos je idealen kraj za vse, ki si želijo mirnega dopusta. Sprehod po obali, kopanje v toplem Jonskem morju in raziskovanje ozkih ulic so le del izkušenj, ki jih ponuja. Obisk gradu Assos je obvezen; pot je nekoliko strma, a razgled na zaliv in vas je nepozaben. Po podatkih Greeka je grad eden najpomembnejših zgodovinskih ostankov na otoku.

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V bližini se nahaja tudi ena najbolj znanih plaž na Kefaloniji, Myrtos, oddaljena le približno 20 minut vožnje. Po podatkih Off to Get Lost je Assos odlična izhodiščna točka za raziskovanje severnega dela otoka.

icon-expand Plaža Myrtos FOTO: Dreamstime

Kako do Assosa?

Do Assosa najlažje pridete z avtomobilom, saj z glavne ceste Argostoli–Fiskardo vodi dobro označen odcep, ki se nato spušča po ozki serpentinasti cesti proti zalivu. Vožnja je slikovita, saj se cesta vije po pobočju in ponuja razglede na turkizno morje ter pastelne hiše, ki se razprostirajo ob obali.

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Ko se spustite do vasi, cesta pripelje neposredno v majhno pristanišče, kjer je nekaj parkirnih mest, preostali del Assosa pa je dostopen peš, ker so ulice ozke in delno zaprte za promet. V poletnih mesecih je vas dostopna tudi z manjšimi turističnimi ladjicami, ki iz bližnjih krajev pripeljejo obiskovalce na enodnevne izlete, kar je priljubljena izbira med tistimi, ki želijo doživeti Assos z morske strani.

icon-expand Assos, Grčija FOTO: Shutterstock

Kje bivati?

V Assosu najdete manjše družinske nastanitve, apartmaje in nekaj luksuznih vil. Po podatkih Greeka so najbolj priljubljene nastanitve Braunis Horio Villas, Assos View in Linardos Apartments, ki ponujajo razgled na morje in neposreden dostop do plaže.

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