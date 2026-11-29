Medtem ko večina Slovencev ob omembi zimskih izletov pomisli na smučanje, se le nekaj ur vožnje od Ljubljane skriva povsem drugačno doživetje. Belo jezero v avstrijski Koroški se pozimi spremeni v ogromno naravno drsališče, kjer lahko drsate sredi alpske kulise in zasneženih gozdov.

Preberi še 10 evropskih mest, za katere še nikoli niste slišali, a bi morali

Ko razmišljamo o zimskih izletih, večina najprej pomisli na smučišča. Le redki pa vedo, da se le dve uri vožnje iz Ljubljane skriva kraj, ki vsako leto privabi tisoče ljubiteljev drsanja z vse Evrope. Weissensee, ki ga Slovenci poznamo tudi kot Belo jezero, se v zimskih mesecih spremeni v največje naravno drsališče v Evropi in ponuja eno najbolj posebnih zimskih doživetij v avstrijskih Alpah.

Belo jezero je eden najlepših skritih kotičkov avstrijske Koroške

Jezero leži v osrčju avstrijske Koroške na približno 930 metrih nadmorske višine, obdano z gozdovi, zasneženimi vrhovi in majhnimi alpskimi vasmi. Dolgo je več kot 11 kilometrov in slovi po izjemno čisti vodi, zaradi katere ga poleti številni primerjajo celo s precej bolj eksotičnimi destinacijami.

Preberi še Čudovito jezero, ki ga najdete pri naših sosedih

Kar dela Belo jezero še posebno, je dejstvo, da velik del obale ostaja nepozidan. Medtem ko številne alpske destinacije privlačijo množice turistov, tukaj še vedno prevladujeta mir in občutek povezanosti z naravo. Prav zato ga številni obiskovalci opisujejo kot eno najlepših jezer v avstrijski Koroški.

icon-expand Belo jezero FOTO: Profimedia

Pozimi ga običajno prekrije led

Prava preobrazba se zgodi z nastopom zime. Ko temperature več tednov vztrajajo pod lediščem, površina jezera zamrzne in ustvari ogromno naravno drsališče.

Preberi še 5 idej za enodnevni izlet v Avstrijo

Po podatkih destinacije Weissensee je mogoče v ugodnih zimskih razmerah drsati na več kvadratnih kilometrih ledene površine, zaradi česar velja za največje naravno drsališče v Evropi. Na jezeru vsako leto drsajo rekreativci, družine in športniki, ki prihajajo iz različnih evropskih držav.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zakaj ga obožujejo ljubitelji drsanja?

Za razliko od klasičnih mestnih drsališč tukaj drsate sredi narave. Namesto mestnega vrveža vas spremljajo zasneženi gozdovi, gorski vrhovi in tišina, ki jo prekinja le zvok rezil na ledu. Mnogi obiskovalci prav to izkušnjo opisujejo kot največjo prednost Belega jezera. Občutek, da drsate po zamrznjeni gladini sredi alpske pokrajine, je nekaj povsem drugačnega od običajnega zimskega popoldneva na mestnem drsališču.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ideja za zimski vikend pobeg

Belo jezero ni zanimivo le za drsalce. Območje je priljubljeno tudi med ljubitelji: zimskih pohodov, teka na smučeh, sankanja, wellness oddihov, fotografiranja narave.

Preberi še Skriti biser nad Gardskim jezerom: razgled, ki ga Slovenci obožujejo

Zaradi bližine Slovenije je odlična izbira za enodnevni izlet, še bolj pa za sproščen vikend pobeg, ko si želite odklopa od vsakdanjega ritma.

Kdaj obiskati Belo jezero?

Možnosti za drsanje so odvisne od vremenskih razmer in debeline ledu. Običajno se sezona začne v začetku januarja in traja vse do sredine marca, vendar se razmere iz leta v leto razlikujejo. Pred obiskom je priporočljivo preveriti aktualne informacije na uradni spletni strani destinacije Weissensee.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Popolna ideja za zimski vikend izlet

Če letos iščete idejo za nekoliko drugačen zimski izlet, je Belo jezero ena tistih destinacij, ki vas bodo navdušile že ob prvem obisku. Le nekaj ur vožnje iz Slovenije vas loči od kristalno čistega alpskega jezera, ki se pozimi spremeni v največje naravno drsališče v Evropi. Prav zaradi te kombinacije neokrnjene narave, zimskih aktivnosti in dostopnosti velja za enega najbolj zanimivih zimskih izletov v naši bližini.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Potovanja Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Že razmišljate o svojem naslednjem potovanju, a ne veste, za katero destinacijo se odločiti? Prijavite se na e-novičke, v katerih vas bomo obveščali o najbolj vročih destinacijah in idejah za izlet v Sloveniji. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.