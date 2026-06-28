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Blatno jezero, Balaton
Potovanja

Skriti biser: Bližnje jezero, kjer se lahko takoj ohladite

L.G.
28. 06. 2026 04.00
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Če iščete poletno destinacijo, ki ni povsem običajna, a ponuja vse, kar si želimo od dopusta – kopanje, slikovite razglede, dobro hrano, kolesarske poti in očarljive vasice, potem je Blatno jezero oziroma Balaton lahko odlična izbira.

Največje jezero v Srednji Evropi Madžari upravičeno imenujejo kar 'madžarsko morje'. Kot piše Michelin Guide, je Balaton že desetletja eno najbolj priljubljenih poletnih letovišč na Madžarskem, k njegovi obali pa se vsako leto zgrinjajo domačini in turisti iz vse Evrope.

Jezero, ki je skoraj videti kot morje

Ko prvič zagledate Balaton, vas preseneti njegova velikost. Jezero meri približno 77 kilometrov v dolžino in skoraj 600 kvadratnih kilometrov površine. Kot piše A Vagabond Life, pa njegova povprečna globina znaša le okoli tri metre.

Prav plitvost je eden glavnih razlogov za njegovo priljubljenost. V številnih predelih lahko hodite daleč od obale, voda pa vam seže le do pasu. Zato je Balaton še posebej priljubljen med družinami z otroki. Kot navaja portal Hungry Travel Family, se voda zaradi majhne globine poleti hitro segreje in pogosto doseže zelo prijetne temperature za kopanje.

Največje jezero v Srednji Evropi upravičeno imenujemo kar 'madžarsko morje'.
Največje jezero v Srednji Evropi upravičeno imenujemo kar 'madžarsko morje'.FOTO: Shutterstock

Sever ali jug? Vsak del jezera ima svoj značaj

Pri načrtovanju obiska je dobro vedeti, da se severna in južna obala precej razlikujeta.

Južna obala slovi po dolgih plažah, urejenih kopališčih in družinam prijaznem vzdušju. Severna stran pa navdušuje z gričevnato pokrajino, vinogradi, zgodovinskimi kraji in razgledi. Kot piše A Vagabond Life, številni obiskovalci severni del izberejo zaradi bolj pristnega vzdušja, vinskih cest in slikovite narave.

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Tihany – kraj, ki spominja na Toskano

Če bi morali izbrati en kraj, ki ga med obiskom Balatona ne smete izpustiti, bi bil to polotok Tihany.

Kot poroča Michelin Guide, je območje znano po vijoličnih poljih sivke, vulkanski pokrajini in zgodovinski benediktinski opatiji. Zaradi sredozemskega mikroklimatskega vpliva in cvetočih polj sivke se številni obiskovalci počutijo, kot da so se znašli nekje v Toskani ali Provansi.

Tihany
TihanyFOTO: Shutterstock

Sivko so na polotoku začeli gojiti že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Danes je Tihany znan po festivalu sivke, lokalnih izdelkih, sladoledu s sivko, medu in številnih drugih posebnostih.

Obiskovalce navdušujejo tudi razgledi na jezero, ozke ulice, tradicionalne hiše in ena najpomembnejših cerkvenih znamenitosti na Madžarskem – opatija Tihany, ustanovljena leta 1055.

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Raj za kolesarje

Okolica jezera je večinoma ravninska, zato je zelo priljubljena med kolesarji. Kot poročajo turistični vodniki za Balaton, je mogoče prek urejenih poti prekolesariti skoraj celoten krog okoli jezera. Za manj športno navdušene pa so na voljo trajekti, vlaki in avtobusi, s katerimi si lahko pot poenostavite.

Severna stran pa navdušuje z gričevnato pokrajino, vinogradi, zgodovinskimi kraji in razgledi.
Severna stran pa navdušuje z gričevnato pokrajino, vinogradi, zgodovinskimi kraji in razgledi. FOTO: Shutterstock

Dobra hrana, vino in občutek dopusta

Balaton ni le destinacija za kopanje. Ob severni obali boste našli številne vinograde in vinske kleti, ob vodi pa restavracije s svežimi ribjimi jedmi. Marsikateri obiskovalec ob pogledu na jadrnice in marine dobi občutek, da je nekje ob Jadranu, medtem ko luksuzni hoteli in urejene promenade v nekaterih krajih ustvarjajo skoraj riviersko vzdušje.

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Zakaj ga obiskati?

Balaton je ena tistih destinacij, ki ponujajo več, kot bi pričakovali. Lahko poležavate na plaži, raziskujete vinorodne griče, občudujete polja sivke, kolesarite okoli jezera ali pa preprosto uživate v razgledu na modro vodno gladino.

In prav zato se številni obiskovalci tja vračajo znova in znova, ker Balaton ni le jezero, ampak občutek poletja.

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Vir: Michelin Guide, Profimedia, A Vagabond Life, Hungry Travel Family

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Blatno jezero Balaton Madžarska potovanje poletje izlet
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