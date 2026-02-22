Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi

Cavtat je po izboru organizacije European Best Destinations in ugledne revije Forbes prejel priznanje za najlepše obalno mesto v Evropi za leto 2026. Gre za prestižno lovoriko, ki jo je hrvaški dragulj v Konavlih osvojil v konkurenci več kot 200 evropskih obalnih lokacij.

Kot je bilo poudarjeno, Cavtat odlikuje edinstvena mešanica bogate zgodovine, značilne arhitekture in izjemne naravne lepote. Organizacija je Cavtat opisala kot kraj, ki združuje kulturno dediščino, sproščen mediteranski življenjski slog in vizualno privlačnost obale. Forbes to destinacijo še posebej priporoča popotnikom, ki iščejo miren oddih ob morju, vendar si hkrati želijo uživati v kakovostni kulturni ponudbi.

icon-expand Cavtat, Hrvaška FOTO: Adobe Stock

S čim si je Cavtat prislužil ta prestižni naziv?

Cavtat odlikuje specifična beneška arhitektura, ki je še vedno ohranjena, ter romantična promenada s palmami. V njegovi pristaniški luki ustvarjajo zanimiv kontrast luksuzne jahte ob tradicionalnih ribiških barkah.

Mesto ponuja edinstveno mešanico kulturne dediščine, avtentičnega mediteranskega življenjskega sloga in izjemne vizualne privlačnosti obale. Po navedbah revije Forbes je Cavtat idealen kraj za popotnike, ki si želijo mirnega oddiha ob morju, vendar si hkrati želijo bogato kulturno izkušnjo. Forbes še poudarja, da Cavtat omogoča pobeg iz vsakdana, obenem pa zagotavlja dostop do visokokakovostnih kulturnih vsebin, kar ga loči od številnih drugih obalnih destinacij.

icon-expand Cavtat, Hrvaška FOTO: Shutterstock

Cavtat – znamenitosti

Med glavnimi znamenitostmi Cavtata so kulturni dragulji, kot so Hiša Vlahe Bukovca, pomembnega hrvaškega slikarja iz 19. stoletja, in Mavzolej družine Račić, mojstrovina priznanega kiparja Ivana Meštrovića, piše tudi Tportal.

Za ljubitelje narave in aktivnega oddiha Cavtat ponuja tudi odlične možnosti. Obiskovalci se lahko sprehajajo po urejenih poteh na polotoku Rat in naselju Sustjepan, ki nudita čudovite razglede in stik z naravo. Poleg tega je posebna atrakcija obisk Sokolovega grebena, ki ponuja spektakularen panoramski pogled na Cavtat in okoliško območje, vključno z odprtim morjem in otoki v daljavi. To je idealna kombinacija kulture in rekreacije za vsakogar.

Cavtat – plaže

V okolici je kar nekaj plaž in čudovitih mest za kopanje, ki ponujajo različne izkušnje, od mirnih zalivov do slikovitih skritih kotičkov. Plaža Žal je največja in najbolj znana prodnata plaža v Cavtatu z mirno vodo in možnostjo najema ležalnikov ter kavarnami v bližini, idealna za družine in dolge kopalne dni. Plaža Rat na polotoku Rat je manjša, slikovita plaža s peščenimi in prodnatimi deli ter kristalno čistim morjem, kjer lahko sončenje združite s prijetnim plavanjem. V bližini lahko najdete še nekaj drugih plaž, kot je na primer plaža Sustjepan, ki se nahaja v bližini krajevnega pristanišča.

icon-expand Cavtat, Hrvaška FOTO: Shutterstock

Cavtat – hoteli

Za optimalno izkušnjo bivanja v Cavtatu je Forbes priporočil Hotel Supetar, butični hotel s petimi zvezdicami. Gre za skrbno prenovljeno vilo iz leta 1920, ki stoji ob rivi. Poleg stilskega oblikovanja in udobja pa goste navdušuje tudi s spektakularnim pogledom s strešne terase. Ta nastanitev ponuja idealno izhodišče za raziskovanje mesta in njegovih lepot, hkrati pa zagotavlja luksuzno in sproščeno zatočišče po dnevnih dogodivščinah, obdana z elegantno arhitekturo in prvovrstno storitvijo, piše Tportal.

Kako je potekal izbor najlepših obalnih mest v Evropi?

Proces izbire 15 najlepših evropskih obalnih destinacij je bil izjemno temeljit. Organizacija European Best Destinations je v ta namen angažirala strokovnjake iz turistične industrije ter popotnike iz kar 134 držav sveta.

Vsaka lokacija je bila ocenjena po nizu strogih meril, vključno z arhitekturo, kulturno dediščino, življenjskim slogom, prefinjenostjo ter naravno lepoto obale. Pomembno vlogo pri končni uvrstitvi so imeli tudi emocionalni vtis, popularnost in izražena želja popotnikov, da bi se vrnili ali obiskali določeno destinacijo. Tako je Cavtat s svojo izjemno ponudbo in kakovostjo prepričal tako strokovno žirijo kot tudi globalne popotnike, piše Tportal.

Katera mesta so se še znašla na seznamu?

Poleg Cavtata so se na seznamu 15 najlepših obalnih mest v Evropi za leto 2026 znašle tudi številne druge svetovno znane turistične destinacije. Med drugimi uglednimi kraji na tem seznamu so: Cassis iz Francije, znameniti Capri v Italiji, Llafranc iz Španije, Lerici prav tako iz Italije, Newquay iz Združenega kraljestva, ikonični St. Tropez iz Francije, mistični Patmos iz Grčije, Santa Margherita Ligure iz Italije, elegantni Saint-Jean-Cap-Ferrat iz Francije, luksuzni Portofino iz Italije, Dinard iz Francije, slikoviti Camogli iz Italije, Cadaqués iz Španije ter očarljiva Hydra iz Grčije.

